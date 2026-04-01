台北大安區母親節聚餐首選！台北慕軒飯店GUSTOSO炭烤牛小排雙人套餐限時預訂送龍蝦。

台北慕軒飯店GUSTOSO餐廳於2026年母親節推出精緻海陸饗宴。資深編輯李維唐表示，該套餐結合直火炭烤與時令海鮮，不僅展現義式料理本味，早鳥送龍蝦的策略更精準切中節慶高端餐飲市場的需求，是極具儀式感的風格選擇。

坐落於台北市大安區敦化南路林蔭大道旁的台北慕軒飯店，以低調奢華且充滿優雅氣息的住宿與餐飲體驗，連續多年獲得米其林指南推薦。隨著2026年母親節即將到來，位於飯店2樓的GUSTOSO義大利餐廳，將於4月27日至5月17日的午、晚餐時段，正式推出母親節雙人套餐。這場名為食尚的春之饗宴，不僅由資深主廚蔡鎮親自操刀，更秉持不以繁複烹調掩蓋食材本味的理念，透過純粹的直火炭烤技法與季節性時鮮，為每位母親與家人勾勒出深刻的味蕾記憶。

▲GUSTOSO義大利餐廳推出母親節限定套餐，以義式美饌與精緻甜點，呈現春日節慶餐桌。 圖／台北慕軒飯店，臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理



匠心獨具的精緻前菜與法式醬汁美學

這場盛宴的開場，由焦化奶油嫩煎土庫白蘆筍，松葉蟹、柳松菇榛果絲絨奶油醬揭開序幕。主廚選用鮮甜飽滿的雲林土庫白蘆筍，運用高溫煎封工藝鎖住纖維中的清甜水分，並結合經過焦化奶油拌炒後香氣更顯濃郁的松葉蟹肉。更令人驚艷的是，醬汁部分特別選用義法料理傳統中的絲絨奶油醬，並大膽融入榛果碎增添油脂香氣，使這道前菜在豐富的層次感中，流露出細緻且溫潤的氣息，讓賓客在第一口便能感受到春季食材的生命力。

▲「焦化奶油嫩煎土庫白蘆筍，松葉蟹，柳松菇榛果絲絨奶油醬」搭配榛果絲絨奶油醬，透過法式醬汁工法呈現細緻層次。 圖／台北慕軒飯店，臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理

北海道干貝與拜庸火腿的海陸鹹香對比

緊接著登場的第一道主菜，是極具視覺與嗅覺張力的炭烤北海道干貝。主廚以炭火快速封烤干貝表面，形成金黃色的微焦外殼，內裡則精準掌握在半熟的軟嫩多汁狀態。為了提升風味廣度，料理中加入了法國西南部巴斯克地區IGP認證的拜庸火腿，以及純手工製作的小蘿蔔麵疙瘩。最後妝點上由番茄與培根製成的氣泡，利用乳化技法讓番茄的微酸與煙燻培根的香氣在口中輕盈釋放，與熟成火腿的鹹香達成完美平衡。

原木炭烤美國極佳級牛小排與澎湖海鱺雙主菜抉擇

在主餐選擇上，GUSTOSO提供了肉食愛好者與海鮮饕客兩種頂級選項。原木炭烤美國極佳級牛小排選用油脂豐富且分佈均勻的PRIME等級牛肉，經過高溫直火炙烤，外皮焦脆且完美鎖住內部飽滿肉汁，炭火煙燻的特殊香氣與牛脂在舌尖交織。若偏好清爽口感，則可選擇原木炭烤澎湖海鱺，主廚透過炭烤工法收乾魚皮表面水分，使其具備酥脆感，同時保留了海鱺魚肉緊實且細緻的鮮甜本質。此外，凡預付訂金的賓客，飯店更額外贈送無酒精特調乙杯與半隻龍蝦，將母親節的餐桌禮遇提升至極致。

▲原木炭烤澎湖海鱺」運用炭火帶出海魚緊實肉質與鮮味，搭配簡約配菜呈現食材質樸美味。 圖／台北慕軒飯店，臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲「原木炭烤美國極佳級牛小排」以高溫直火鎖住肉汁，油脂均勻分布，呈現濃郁風味。 圖／台北慕軒飯店，臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理

母親節限定櫻桃蛋糕與URBAN331春茶系列甜點

餐後的甜點時光同樣充滿驚喜，飯店特別推出6吋母親節限定櫻桃蛋糕。這款蛋糕以濃郁的巧克力蛋糕為基底，搭配慢火熬煮的櫻桃果餡與大量莓果，巧克力可可的微苦與櫻桃的果酸在口中堆疊出立體感，視覺上更是精緻動人。此外，一樓的URBAN331威士忌酒吧同步推出8款春茶系列甜點，其中首推春茶帝王芭樂慕斯，將茶香與芭樂果泥巧妙融合，呈現清甜不膩的風味。而經典的原味生乳捲也升級為靜岡抹茶生乳捲，選用日本頂級抹茶打造順滑內餡，為這場春日慶典畫下完美的句點。

▲母親節限定櫻桃蛋糕，以莓果點綴，搭配慢火熬煮的櫻桃果餡以及巧克力蛋糕，透過果酸與可可香氣的層次堆疊，呈現適合節慶共享的甜蜜選擇。 圖／台北慕軒飯店，臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理



GUSTOSO母親節限定套餐

活動時間： 2026年4月27日至5月17日午、晚餐時段

活動內容：

母親節雙人套餐： 每套3880元起，主打美國極佳級牛小排、原木炭烤澎湖海鱺、炭烤北海道干貝等海陸食材 。

早鳥預訂禮： 凡預付訂金即贈無酒精特調乙杯及半隻龍蝦 。

節慶限定蛋糕： 推出6吋櫻桃蛋糕，售價1480元起，需提前3天預訂 。

春茶甜點系列： 飯店1樓URBAN331威士忌酒吧推出8款春茶系列甜點，每款160元起 。





台北慕軒飯店，臻品之選 GUSTOSO義大利餐廳

店家地址： 10685台北市大安區敦化南路一段331號2樓

訂位專線： 02-7726-9099