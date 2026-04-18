搭捷運追四月雪！環狀線一日遊這樣排，河濱公園、藝文空間必打卡。

浪漫四月雪正在最為完美的滿開期，速速搭上環狀線追雪去！順遊路線串連夢幻花景、城市景點，春日輕旅行愜意且美好。

隨著春季來臨，「四月雪」也迎來了綻放的爆發期！想欣賞流蘇樹的夢幻純白花瓣，其實完全不用跑遠，搭上環狀線就能輕鬆追雪。這次以陽光運動公園為核心，順遊藝文空間及人氣甜點店，將春日限定的浪漫、城市療癒日常一次打包，快帶上相機立刻出發。



▲假日搭環狀線追四月雪！記得順遊藝文空間與人氣甜點店，春日行程這樣玩準沒錯。（部落客：珍妮佛的花草呢喃、章魚娜娜）

▲環狀線藏有不少人氣美食，從日系甜點到早午餐應有盡有，大大滿足口腹之欲。（部落客：豆豆公爵食樂去、梅格）

打卡435藝文特區，漫步藝文綠地

搭乘環狀線的第一站，建議先自「板橋435藝文特區」開始。園區內綠地寬廣、展覽空間多元，結合藝術與戶外空間，很適合邊走邊逛、沈浸在城市的文化氛圍中。園區內除超大的戶外草皮可供野餐外，藝術家工作室、玩具博物館等空間更是吸睛又好拍，親子來訪也能獲得滿滿樂趣。





板橋435藝文特區

地址：台灣新北市板橋區中正路435號

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▲「板橋435藝文特區」不只能在草皮野餐放鬆，園區內的玩具博物館更收藏滿滿童年回憶，大人小孩都能玩得盡興。（部落客：章魚娜娜）

預約Merci Cafe，人氣早午餐必吃

中午時段，推薦到「Merci Café」用餐。餐廳門口種滿綠植，店內寬敞明亮、氣氛溫馨且舒適。作為板橋的人氣咖啡廳，Merci Café的餐點以豐富的品項著稱，從早午餐盤、甜點一應俱全，搭配帶有迷人香氣的咖啡，為接續的行程補充好體力。





Merci Cafe

地址：台灣新北市板橋區新民街7巷17號

電話：02-89533906

更多介紹可見「豆豆公爵食樂去」文章：新北市板橋區Merci Cafe - 近板橋遠東百貨的早午餐廳，提供早午餐盤/義大利麵/燉飯/三明治/沙拉/咖啡/飲品/點心(≧▽≦)/



▲「Merci Cafe」店外種滿綠植，搭配復古街景與溫馨門面，整體氛圍舒心療癒，是板橋人氣的早午餐代表。（部落客：豆豆公爵食樂去）

▲「Merci Cafe」餐點選擇豐富，早午餐盤份量十足、營養均衡，從沙拉到主食都相當用心。（部落客：豆豆公爵食樂去）

走進Ten Ten Den Den，大啖日系甜點

填飽肚子後，不妨安排個日系甜點，滿足另一個胃！「Ten Ten Den Den」走日系簡約風格，甜點精緻可愛，從小泡芙、達克瓦茲到戚風蛋糕，外觀、口味都相當討喜，讓人忍不住少女心噴發！來上一份甜點與飲品，午後時光多療癒又幸福。





Ten Ten Den Den

地址：台灣新北市板橋區光正街45巷2弄2號

電話：02-29602487

更多介紹可見「梅格」文章：Ten Ten Den Den 點點甜甜｜板橋文青甜點店、濃郁抹茶蛋糕、草莓季草莓甜點



▲「Ten Ten Den Den」以日式簡約風格打造空間，自然光充足，清新舒適的用餐氛圍相當療癒。（部落客：梅格）

▲「Ten Ten Den Den」甜點精緻細膩，小山園抹茶戚風蛋糕茶香濃郁，抹茶控必點。（部落客：梅格）

漫步陽光運動公園，拍爆絕美四月雪

午後，搭乘環狀線抵達十四張站後，只需3分鐘便可轉乘輕軌月台，直達陽光運動公園站。除了欣賞滿開的夢幻四月雪，大片草地、開闊的河濱景觀同樣療癒，適合沿著步道慢慢散步，靜心感受愜意氛圍，滿滿的春日浪漫，定能將平日的疲憊全都一掃而空。





陽光運動公園

地址：台灣新北市新店區安業街

更多介紹可見「珍妮佛的花草呢喃」文章：【新北-新店區】2021陽光運動公園四月雪流蘇、苦楝盛開，清香撲鼻

▲「陽光運動公園」每到春季都會迎來四月雪的滿開期，夢幻白花鋪滿枝頭，清新色調怎麼拍都絕美。（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

品嚐李芙蓉餐酒館，收藏創意餐酒料理

行程最後，推薦來到位於新店的「李芙蓉餐酒館」，以創意料理作為一日遊的收尾。李芙蓉餐酒館以夢幻水光作為主題，店內朦朧的藍紫色燈光營造出愜意氛圍，週末夜晚來訪再適合不過。讓人驚艷的是，餐廳的台式創意料理都相當獨特，從米酒炒蛋、鳳梨回鍋魚塊到排骨酥義大利麵，都能感受到餐廳的滿滿用心，讓餐酒館不只是夜晚的放鬆場域，更是享用美食的最佳去處。





李芙蓉餐酒館

地址：台灣新北市新店區大豐路76號

電話：02-29117616

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▲「李芙蓉餐酒館」以水光為設計概念，藍紫色燈光鋪滿空間，氛圍讓人相當放鬆。（部落客：艾吃食間）

▲「李芙蓉餐酒館」主打台式創意料理，每道菜都充滿巧思與風味，一試就成老主顧。（部落客：艾吃食間）

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