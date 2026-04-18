搭捷運追四月雪！環狀線一日遊這樣排，河濱公園、藝文空間必打卡。

浪漫四月雪正在最為完美的滿開期，速速搭上環狀線追雪去！順遊路線串連夢幻花景、城市景點，春日輕旅行愜意且美好。
隨著春季來臨，「四月雪」也迎來了綻放的爆發期！想欣賞流蘇樹的夢幻純白花瓣，其實完全不用跑遠，搭上環狀線就能輕鬆追雪。這次以陽光運動公園為核心，順遊藝文空間及人氣甜點店，將春日限定的浪漫、城市療癒日常一次打包，快帶上相機立刻出發。
打卡435藝文特區，漫步藝文綠地
搭乘環狀線的第一站，建議先自「板橋435藝文特區」開始。園區內綠地寬廣、展覽空間多元，結合藝術與戶外空間，很適合邊走邊逛、沈浸在城市的文化氛圍中。園區內除超大的戶外草皮可供野餐外，藝術家工作室、玩具博物館等空間更是吸睛又好拍，親子來訪也能獲得滿滿樂趣。
板橋435藝文特區
地址：台灣新北市板橋區中正路435號
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預約Merci Cafe，人氣早午餐必吃
中午時段，推薦到「Merci Café」用餐。餐廳門口種滿綠植，店內寬敞明亮、氣氛溫馨且舒適。作為板橋的人氣咖啡廳，Merci Café的餐點以豐富的品項著稱，從早午餐盤、甜點一應俱全，搭配帶有迷人香氣的咖啡，為接續的行程補充好體力。
Merci Cafe
地址：台灣新北市板橋區新民街7巷17號
電話：02-89533906
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走進Ten Ten Den Den，大啖日系甜點
填飽肚子後，不妨安排個日系甜點，滿足另一個胃！「Ten Ten Den Den」走日系簡約風格，甜點精緻可愛，從小泡芙、達克瓦茲到戚風蛋糕，外觀、口味都相當討喜，讓人忍不住少女心噴發！來上一份甜點與飲品，午後時光多療癒又幸福。
Ten Ten Den Den
地址：台灣新北市板橋區光正街45巷2弄2號
電話：02-29602487
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漫步陽光運動公園，拍爆絕美四月雪
午後，搭乘環狀線抵達十四張站後，只需3分鐘便可轉乘輕軌月台，直達陽光運動公園站。除了欣賞滿開的夢幻四月雪，大片草地、開闊的河濱景觀同樣療癒，適合沿著步道慢慢散步，靜心感受愜意氛圍，滿滿的春日浪漫，定能將平日的疲憊全都一掃而空。
陽光運動公園
地址：台灣新北市新店區安業街
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品嚐李芙蓉餐酒館，收藏創意餐酒料理
行程最後，推薦來到位於新店的「李芙蓉餐酒館」，以創意料理作為一日遊的收尾。李芙蓉餐酒館以夢幻水光作為主題，店內朦朧的藍紫色燈光營造出愜意氛圍，週末夜晚來訪再適合不過。讓人驚艷的是，餐廳的台式創意料理都相當獨特，從米酒炒蛋、鳳梨回鍋魚塊到排骨酥義大利麵，都能感受到餐廳的滿滿用心，讓餐酒館不只是夜晚的放鬆場域，更是享用美食的最佳去處。
李芙蓉餐酒館
地址：台灣新北市新店區大豐路76號
電話：02-29117616
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