2026宜得利ASOBI首展！直擊收納床座與涼感黑科技，打造人寵共居小宅靈感。

現代居住空間趨於精緻化，如何妥善利用每一吋留白成為提升品質的關鍵。資深編輯李維唐表示，宜得利此次以ASOBI為主題，成功將日系生活哲學與台灣需求結合，不僅是展示新品，更是對空間可能性的深度實踐。
在房價高漲與生活空間限縮的現代，人們對於家的想像不再只是坪數的追求，而是如何在有限的格局中，創造出生活的餘裕感。知名日本家居品牌宜得利家居（NITORI）宣布，將從2026年4月20日起於台北敦北店正式展開在台灣的首場大型新商品展示會。本次展覽以「ASOBI」為核心概念，這個詞彙在台灣的語境中，代表著那些尚未被定義、依然保有無限可能性的空間。宜得利透過這場展示會，試圖將這些被忽視的留白角落轉化為舒適的泉源，讓日常每一刻都能感受到設計帶來的溫度與自由。
涼感黑科技再進化，N COOL系列打造盛夏清爽居家
面對即將到來的酷暑，宜得利在此次展示會中特別強化了明星商品N COOL接觸涼感系列的展出。以「設計溫度」為核心精神，品牌透過獨家的涼感纖維技術，將冷卻體驗從寢具延伸至各式生活用品。現場展示了從床墊、枕頭到涼墊等全系列產品，讓消費者能實際觸摸到一觸即涼的細緻質地。這場舒適革命不僅解決了夏日入睡的悶熱困擾，更展示了宜得利在機能性布料開發上的領先地位，讓涼爽成為居家的基本標配。
電動沙發與床座收納，釋放空間壓力的小坪數解方
針對台灣常見的微型居住空間，展示會現場規劃了多款重量級新品。N-ZIO收納床座系列提出「死角再生」概念，將一般人最容易忽略的床底空間轉化為超大容量收納櫃，讓衣物與雜物都能隱形於無形，實現不必斷捨離也能擁有整潔居家的目標。此外，電動沙發展示區則強調「尋找專屬角度」，不論是閱讀、追劇還是深度休息，消費者只需透過一鍵調整，就能讓沙發精準回應當下的身體需求。這些具備高度機能性的家具，讓家具不再只是靜態擺設，而是主動協助使用者釋放生活壓力的夥伴。
暖心吉祥物與寵物友善家具，重塑人寵共居的情感連結
隨著寵物成為家庭成員的意識抬頭，宜得利展現出對「家人」定義的深度理解。現場特別規畫了人氣吉祥物黑貓與山雀的周邊展區，以療癒的形象點綴生活細節。更重要的是，品牌因應人寵共居趨勢推出專屬系列，包括使用耐磨耐刮N-SHIEL布料製作的貓抓布沙發，以及多款實木寵物友善家具。這些設計確保了毛小孩在與人類共享空間的同時，也能擁有專屬且安全的休憩角落，讓居家空間充滿了陪伴感與溫馨氛圍。
輕量食器減輕家務負擔，SHOW ROOM實景激發裝修靈感
生活品質的提升往往隱藏在微小的日常物件中。此次展出的超輕量食器與鍋具，特別針對手部負擔進行優化，讓料理與用餐後的收拾過程變得更加輕快。而為了讓參觀者更有沉浸感，展示會最後規畫了生活提案SHOW ROOM，以實際的坪數規模示範如何達成小宅空間效率最佳化。從色彩搭配到垂直收納的應用，宜得利在現場提供了多樣化的生活藍圖，讓每一位觀展者都能從中找到適合自家的改善靈感，實踐從容而自由的生活型態。
宜得利ASOBI新品重點條列整理
- N COOL接觸涼感系列：導入獨家涼感技術，提供寢具至生活用品的清涼體驗 。
- 電動沙發系列：強調一鍵調整功能，精準回應閱讀、追劇或小憩等不同生活時刻的角度需求 。
- N-ZIO收納床座：針對小坪數設計，將床下空間轉化為高效率收納區，解決死角浪費問題 。
- 寵物共居用品：推出專為毛小孩設計的寵物床墊、實木家具，以及具備耐磨耐刮功能的N-SHIEL貓抓布沙發 。
- 超輕量食器與鍋具：採用輕量化設計，減輕手部負擔，讓料理拿取與用餐操作更輕鬆 。
- 吉祥物療癒周邊：展出人氣吉祥物「黑貓」與「山雀」的多元生活小物，提升居家陪伴感 。