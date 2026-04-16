2026宜得利ASOBI首展！直擊收納床座與涼感黑科技，打造人寵共居小宅靈感。

現代居住空間趨於精緻化，如何妥善利用每一吋留白成為提升品質的關鍵。資深編輯李維唐表示，宜得利此次以ASOBI為主題，成功將日系生活哲學與台灣需求結合，不僅是展示新品，更是對空間可能性的深度實踐。

在房價高漲與生活空間限縮的現代，人們對於家的想像不再只是坪數的追求，而是如何在有限的格局中，創造出生活的餘裕感。知名日本家居品牌宜得利家居（NITORI）宣布，將從2026年4月20日起於台北敦北店正式展開在台灣的首場大型新商品展示會。本次展覽以「ASOBI」為核心概念，這個詞彙在台灣的語境中，代表著那些尚未被定義、依然保有無限可能性的空間。宜得利透過這場展示會，試圖將這些被忽視的留白角落轉化為舒適的泉源，讓日常每一刻都能感受到設計帶來的溫度與自由。

▲日本連鎖居家品牌宜得利家居（NITORI）將於2026年4月20日起在台北敦北店舉辦在台首次大型新商品展示會。圖／宜得利家居提供；窩客島編輯李維唐整理



涼感黑科技再進化，N COOL系列打造盛夏清爽居家

面對即將到來的酷暑，宜得利在此次展示會中特別強化了明星商品N COOL接觸涼感系列的展出。以「設計溫度」為核心精神，品牌透過獨家的涼感纖維技術，將冷卻體驗從寢具延伸至各式生活用品。現場展示了從床墊、枕頭到涼墊等全系列產品，讓消費者能實際觸摸到一觸即涼的細緻質地。這場舒適革命不僅解決了夏日入睡的悶熱困擾，更展示了宜得利在機能性布料開發上的領先地位，讓涼爽成為居家的基本標配。

▲以「設計溫度，一觸即涼的舒適革命」為概念，展出品牌引以為傲的N COOL涼感系列商品。圖／宜得利家居提供；窩客島編輯李維唐整理

電動沙發與床座收納，釋放空間壓力的小坪數解方

針對台灣常見的微型居住空間，展示會現場規劃了多款重量級新品。N-ZIO收納床座系列提出「死角再生」概念，將一般人最容易忽略的床底空間轉化為超大容量收納櫃，讓衣物與雜物都能隱形於無形，實現不必斷捨離也能擁有整潔居家的目標。此外，電動沙發展示區則強調「尋找專屬角度」，不論是閱讀、追劇還是深度休息，消費者只需透過一鍵調整，就能讓沙發精準回應當下的身體需求。這些具備高度機能性的家具，讓家具不再只是靜態擺設，而是主動協助使用者釋放生活壓力的夥伴。

▲主張「每一個角度，都是為不同生活時刻而生」，依據不同生活情境，電動沙發能一鍵調整至最舒適的姿態。圖／宜得利家居提供；窩客島編輯李維唐整理



暖心吉祥物與寵物友善家具，重塑人寵共居的情感連結

隨著寵物成為家庭成員的意識抬頭，宜得利展現出對「家人」定義的深度理解。現場特別規畫了人氣吉祥物黑貓與山雀的周邊展區，以療癒的形象點綴生活細節。更重要的是，品牌因應人寵共居趨勢推出專屬系列，包括使用耐磨耐刮N-SHIEL布料製作的貓抓布沙發，以及多款實木寵物友善家具。這些設計確保了毛小孩在與人類共享空間的同時，也能擁有專屬且安全的休憩角落，讓居家空間充滿了陪伴感與溫馨氛圍。

▲回應「人寵共居時代」的趨勢，宜得利家居推出專為毛小孩設計的家居用品系列，讓人與寵物都能在家中找到屬於自己的舒適角落。圖／宜得利家居提供；窩客島編輯李維唐整理

▲宜得利家居人氣吉祥物以溫溫可愛的姿態融入日常生活的各個角落，為居家注入一抹療癒與陪伴感。圖／宜得利家居提供；窩客島編輯李維唐整理

輕量食器減輕家務負擔，SHOW ROOM實景激發裝修靈感

生活品質的提升往往隱藏在微小的日常物件中。此次展出的超輕量食器與鍋具，特別針對手部負擔進行優化，讓料理與用餐後的收拾過程變得更加輕快。而為了讓參觀者更有沉浸感，展示會最後規畫了生活提案SHOW ROOM，以實際的坪數規模示範如何達成小宅空間效率最佳化。從色彩搭配到垂直收納的應用，宜得利在現場提供了多樣化的生活藍圖，讓每一位觀展者都能從中找到適合自家的改善靈感，實踐從容而自由的生活型態。

▲針對台灣常見的小宅格局，宜得利家居以實際空間示範「小宅空間效率最佳化」的解決方案。圖／宜得利家居提供；窩客島編輯李維唐整理

宜得利ASOBI新品重點條列整理