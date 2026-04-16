吉伊卡哇珍奶冰淇淋！COLD STONE吉伊卡哇冰淇淋送湯匙，吉伊卡哇冰淇淋蛋糕必買。

COLD STONE吉伊卡哇聯名第二彈登場，主打極致系列冰淇淋與冰淇淋蛋糕新品，結合專屬周邊與母親節優惠活動，編輯張人尹表示，限定版吉伊卡哇湯匙2種方式都要收藏。

吉伊卡哇冰淇淋開吃！這次COLD STONE推出吉伊卡哇第二彈聯名冰品，打造全新「極致系列冰淇淋」套餐，將日系甜點與飲品風味融合進冰品中，打造更有層次的口感體驗。這次聯名4/17起正式登場，從口味到包裝都圍繞吉伊卡哇設計，還同步推出多款專屬周邊、冰淇淋蛋糕系列，粉絲們通通要打卡。



▲COLD STONE推出吉伊卡哇第二彈聯名冰品，主打極致系列冰淇淋套餐，融合日系甜點與飲品風味，4/17起正式登場吸引粉絲關注。（攝影：張人尹）



▲COLD STONE吉伊卡哇聯名以角色設計結合冰品與包裝，並同步推出周邊與蛋糕系列，讓粉絲吃冰同時也能打卡收藏。（攝影：張人尹）

戀戀長崎蛋糕與珍愛阿薩姆新口味登場

▲COLD STONE吉伊卡哇「珍愛阿薩姆」將珍珠奶茶變成冰淇淋，融合紅茶酥餅與黑糖珍珠打造濃郁茶香風味。（攝影：張人尹）



▲COLD STONE吉伊卡哇「戀戀長崎蛋糕」以蜂蜜蛋糕冰淇淋搭配餅乾與小麻糬，呈現鬆軟與Q彈交織的層次口感。（攝影：張人尹）

專屬紙杯湯匙插卡徽章收藏亮點

▲COLD STONE吉伊卡哇聯名推出專屬紙杯與角色造型湯匙及插卡，兩款口味對應不同角色設計，提升整體收藏完整度。（攝影：張人尹）



▲COLD STONE吉伊卡哇角色徽章別針同步登場，點購極致系列可加購99元入手，共8款角色隨機出貨增加收藏樂趣。（攝影：張人尹）

吉伊卡哇冰淇淋蛋糕同步開賣

▲COLD STONE推出吉伊卡哇冰淇淋蛋糕，以五吋頭型還原角色造型，內餡結合草莓與蜂蜜冰淇淋打造層次風味。（攝影：張人尹）



▲COLD STONE吉伊卡哇冰淇淋蛋糕可加購造型瓷盤與湯匙組，每顆蛋糕限購2組，適合慶生或母親節送禮使用。（攝影：張人尹）

COLD STONE 吉伊卡哇系列新品

戀戀長崎蛋糕：中杯$255(含原味脆餅)/大杯$305(含原味脆餅)/Mine$430(不含脆餅)/Ours$700(不含脆餅)







COLD STONE新品優惠活動 極致系列單人套餐 活動期間：2026年4月17日~2026年6月4日，49天)

活動內容：極致系列中杯冰淇淋+原味脆餅*1杯與$65~$70飲品8選1，優惠價$280。

包含「吉伊卡哇」專屬紙杯+專屬湯匙+專屬插卡*1組(依品項搭配)，數量有限，售完為止。

(1杯可加價換購尺寸+$50/脆餅口味+$10/拿鐵+$20/卡布奇諾+$20/酷樂思+$59)



極致系列雙人套餐 活動期間：2026年4月17日~2026年6月4日，49天)

活動內容：極致系列中杯冰淇淋+原味脆餅*2杯與$65~$70飲品8選2，優惠價$500。

包含「吉伊卡哇」專屬紙杯+專屬湯匙+專屬插卡*2組(依品項搭配)，數量有限，售完為止。

(1杯可加價換購尺寸+$50/脆餅口味+$10/拿鐵+$20/卡布奇諾+$20/酷樂思+$59)！



極致系列徽章加購 活動期間：2026年4月17日~2026年6月4日，49天

活動內容：點購「極致系列」冰淇淋可享限量聯名徽章加購價1個99元。每點購一份極致系列冰淇淋，可享加購1個，單點兩杯可享加購2個徽章…以此類推，隨機出貨，每人限購10個，數量有限，售完為止！

(取貨日為5/24，限原預購門市取貨)

▲COLD STONE吉伊卡哇聯名推出角色造型湯匙，兩款口味對應不同角色設計。（攝影：張人尹）

▲COLD STONE吉伊卡哇冰淇淋蛋糕可加購造型蛋糕盤附湯匙。（攝影：張人尹）



活動期間：2026年4月17日~2026年6月4日，49天活動內容：點購「極致系列」冰淇淋可享限量聯名徽章加購價1個99元。每點購一份極致系列冰淇淋，可享加購1個，單點兩杯可享加購2個徽章…以此類推，隨機出貨，每人限購10個，數量有限，售完為止！(取貨日為5/24，限原預購門市取貨) 吉伊卡哇冰淇淋蛋糕：5吋$1,680 珍愛阿薩姆：中杯$255(含原味脆餅)/大杯$305(含原味脆餅)/Mine$430(不含脆餅)/Ours$700(不含脆餅)

這次COLD STONE 吉伊卡哇極致系列主打兩款新品口味，「戀戀長崎蛋糕」以蜂蜜蛋糕風味冰淇淋為基底，在其中拌入蜂蜜蛋糕與酥脆餅乾，搭配小麻糬，堆疊出鬆軟與Q彈口感。「珍愛阿薩姆」則將珍珠奶茶變成冰淇淋，以阿薩姆茶歐蕾冰淇淋融合紅茶酥餅與海綿蛋糕，再加入黑糖珍珠，打造用吃的珍珠奶茶。除了冰淇淋本身，這次吉伊卡哇聯名新品也推出多款專屬周邊，包含吉伊卡哇專屬紙杯，並且兩款新口味分別對應不同角色造型湯匙與插卡，「戀戀長崎蛋糕」搭配吉伊與小桃插卡、吉伊湯匙，而「珍愛阿薩姆」則是吉伊、小八、兔兔插卡，搭配小八湯匙，讓粉絲們收藏。同時，COLD STONE也推出全新「吉伊卡哇角色徽章別針」，粉絲只要點購極致系列冰淇淋，即可用加購價99元入手，總共集結8款角色，金屬質感更增添收藏價值。除了單杯冰淇淋，COLD STONE也推出吉伊卡哇冰淇淋蛋糕，以五吋圓潤頭型設計還原吉伊卡哇角色外型，內餡選用草莓冰淇淋搭配小麻糬，再結合蜂蜜冰淇淋堆疊口感。買冰淇淋蛋糕加購蛋糕盤組附贈2支吉伊卡哇造型湯匙。此外，同步推出「吉伊卡哇花邊造型瓷盤」加價購300元，每顆蛋糕限購2組，適合慶生或母親節送禮，讓粉絲在重要時刻也能融入角色甜點體驗。販售期間：2026年4月17日~2026年6月4日，期間限定售完為止。價格：