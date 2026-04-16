罐頭豬LuLu主題日！富邦悍將Ｘ罐頭豬LuLu 棒球主題日周邊免費送，週末衝新莊朝聖。

罐頭豬LuLu與富邦悍將推出主題日活動，結合拍照區、開球互動、胸章盲包與聯名周邊開賣，編輯張人尹表示，球場活動與收藏熱度同步升溫。

▲罐頭豬LuLu與富邦悍將合作主題日，打造球場限定療癒互動體驗與打卡氛圍。



▲罐頭豬LuLu進駐富邦悍將主場，從觀賽到場外互動都充滿角色陪伴感。





罐頭豬LuLu在新莊棒球場！這次超萌IP「罐頭豬LuLu」攜手中華職棒「富邦悍將」，在4/18-4/19打造主題日活動，讓原本緊張刺激的比賽氛圍，多了一點輕鬆可愛的節奏。這次聯名活動不只邀請罐頭豬LuLu當「開球嘉賓」，還有可愛打卡點、拍照見面會、闖關遊戲，以及免費贈品與聯名周邊小物，從場內觀賽到場外互動，都能感受到角色魅力，打造期間限定的罐頭豬LuLu主題樂園。





罐頭豬LuLu 五大拍照區與開球互動

▲罐頭豬LuLu擔任富邦悍將開球嘉賓並舉辦見面會，粉絲可近距離互動。

胸章盲包與零錢包贈品

▲罐頭豬LuLu與富邦悍將推出胸章盲包，憑內野票即可兌換限定贈品。



▲罐頭豬LuLu聯名零錢包需完成富邦悍將闖關活動才能獲得，增添互動樂趣。

富邦悍將 X 罐頭豬LuLu 聯名周邊開賣

▲罐頭豬LuLu與富邦悍將聯名短TEE與毛巾同步開賣，主打球場日常穿搭。

富邦悍將 X 罐頭豬LuLu主題日活動資訊

本次主題日在在4/18-4/19新莊棒球場登場，活動規劃多項互動內容，包含五大主題拍照區，讓粉絲能在球場不同角落留下紀念畫面，現場還設置罐頭豬LuLu大型氣偶與角色公仔，讓粉絲好拍、好打卡。活動期間也安排165公分的罐頭豬LuLu人偶登板開球，讓比賽前的儀式更具話題性。此外，4/19也舉辦見面拍照會，粉絲可以在場外舞台與角色近距離互動，包含合照與擊掌等環節。同時，這次也富邦悍將 X 罐頭豬LuLu推出限定贈品，讓進場粉絲能帶回專屬紀念。只要於4/18至4/19憑內野票入場，即可兌換「富邦悍將 X 罐頭豬LuLu胸章盲包」，讓粉絲們收藏。同時場外也設計3大闖關互動任務，完成指定體驗關卡後，可獲得「富邦悍將 X 罐頭豬LuLu聯名零錢包」。兩日提供不同款式，分別為「Frankie款」與「棒球款」，讓粉絲們兩天都要收集。除了活動與贈品外，本次富邦悍將 X 罐頭豬LuLu 聯名活動同步推出多款聯名周邊商品，自4/17-4/19於新莊富邦悍將商品旗艦店開賣。商品包含多種配色選擇的短TEE、打棒球姿態的毛巾，還有托特包等實用單品，設計結合罐頭豬LuLu與棒球元素，讓粉絲在日常穿搭或觀賽時都能使用。

罐頭豬LuLu開球儀式：4/18(六)16:40-17:05

罐頭豬LuLu見面拍照會：4/19(日)15:30-16:00 於新莊棒球場2F場外舞台，LuLu豬將舉辦合照擊掌會。

主題日寵粉活動：4/18(六)、4/19(日) ※贈品數量有限，送完為止

活動內容：

憑內野票進場可兌換「富邦悍將 X LuLu豬胸章盲包」

場外闖關活動：成功挑戰「悍LuLu豬一起量身高」、「悍LuLu豬一起跳水」或「悍LuLu豬一起做體操」任一體驗關卡，即可獲得「富邦悍將 X LuLu豬聯名零錢包」一個（18日贈送「Frankie款」、19日贈送「棒球款」）





富邦悍將 X 罐頭豬LuLu 聯名商品開賣資訊

開賣日期：4/17(五)起

線下銷售通路：新莊富邦悍將商品旗艦店

營業時段：

4/17 (五) 16:30~賽後

4/18 (六) 14:00~賽後

4/19 (日) 14:00~賽後