台中長榮母親節蛋糕買一捐一愛心開跑！芋泥布丁新口味登場，預購再享88折優惠。

母親節不僅是個人的感恩時刻，更是社會暖流交織的季節 。資深編輯李維唐表示，台中長榮桂冠酒店連續13年推動買一捐一活動，將精緻餐飲與偏鄉關懷深度結合 ，讓節慶蛋糕超越了味蕾享受，轉化為具備社會影響力的公益符號，這種長期的品牌承諾在現今快時尚消費環境中顯得尤為珍貴。

隨著母親節的腳步漸近，空氣中開始瀰漫著感恩的氣息。台中長榮桂冠酒店今年再度啟動第13屆「愛的蛋糕傳送計畫」，堅持將節慶的喜悅轉化為社會公益。這項買一捐一的傳愛活動，主打即日起至5月2日前，消費者凡預訂任何一款母親節蛋糕，酒店就會同步捐贈一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽，讓愛心在不同家庭間流動。

▲台中長榮每年都會開車親送母親節蛋糕，到南投竹山玫瑰啟能中心給孩子們。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



這項計畫已連續舉辦13年，回顧過去12年的歲月，台中長榮桂冠酒店已累計送出1,496顆蛋糕。公關經理陳怡如感性地分享，許多最初從未品嚐過蛋糕的弱勢家庭，如今這份甜蜜已成為他們每年最期待的溫暖。即使是路途遙遠的南投偏鄉，酒店團隊依然堅持開車親自配送，就是為了確保這份愛不會因為地理距離而中斷。

▲台中長榮桂冠酒店將愛的蛋糕送給台中立達啟能中心的弱勢家庭們。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

匠心打造4款母親節甜品，芋泥布丁與茉莉花香驚豔味蕾

在今年的蛋糕陣容中，台中長榮主廚展現了精湛的研發實力，除了保留經典貴氣的「鮮奶油芒果蛋糕」之外，更推出了3款引人入勝的新口味。其中最受矚目的「香芋布丁蛋糕」，巧妙運用北海道生乳捲蛋糕作為基底與隔層，內餡堆疊了口感柔順的濃郁芋泥與Q彈布丁，最上層則鋪滿香草奶凍，外層如蒙布朗般擠上細膩芋泥條，是芋頭控絕不能錯過的優雅首選。



喜愛清新花果香氣的讀者，則可以選擇「莓香荔枝茉莉花蛋糕」。這款作品將茉莉花的幽香與荔枝奶霜完美融合，微酸的莓果庫利在口中化開，搭配酥波羅增添層次質感，口感層次分明。此外，還有專為冰淇淋愛好者設計的「紅心芭樂鳳梨冰淇淋蛋糕」，酸甜交織的獨特組合，讓每一口都充滿驚喜。目前4月30日前完成預購，還能享有早鳥88折優惠。

▲台中長榮推出莓香荔枝茉莉花蛋糕（1,200元/20cm），口味清新滑順。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲紅心芭樂鳳梨冰淇淋蛋糕，口味層次豐富，讓你每一口都充滿驚喜（1,700元/6吋）。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

2026傳愛對象揭曉，住房專案同步升級女王待遇

今年的愛心捐贈對象包含竹山玫瑰啟能中心、台中立達啟能中心、員林聖家啟智中心以及張榮發慈善基金會扶助的家庭。這100顆限量愛心蛋糕，將成為支持這些家庭勇敢向前的動力。許多忠實顧客已連續多年響應，甚至有顧客在預購後直接將自己的蛋糕也一併委託酒店捐出，讓這份溫情更具厚度。



除了甜點的感動，台中長榮桂冠酒店也規劃了「女王駕到住房專案」。旅客預訂即可直接入住經優化升級的貴賓樓層豪華客房，並獲贈超萌的BOBDOG巴布豆聯名環保提袋與擦手巾組。平日視房況更有機會免費升等至標準樓層套房或豪華家庭房，每房每晚3,838元起的優惠價格，讓媽媽們在專屬節日裡，能享受尊榮且舒適的五星級假期。

▲預訂「女王駕到住房專案」，可直接入住優化升級的貴賓樓層豪華客房。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲巴布豆限量環保手提袋共有陽光黃與暖心粉兩款，為住房專案聯名贈品。圖／台中長榮桂冠酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

第13屆「愛的蛋糕傳送計畫─買一捐一活動」

活動時間：即日起至2026年5月2日（住房優惠至6月30日止）

活動內容：母親節蛋糕買一捐一、預購折扣及聯名商品住房專案

線上訂購：https://reurl.cc/6Gdv5y

2026年捐贈對象：包含竹山玫瑰啟能中心、台中立達啟能中心、員林聖家啟智中心及張榮發慈善基金會之弱勢家庭 。

活動內容與優惠彙整

愛的蛋糕傳送計畫：即日起至5月2日前，預購任一顆母親節蛋糕，飯店同步捐贈一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽 。

活動名額限制：活動限量100顆 。

蛋糕早鳥優惠：4月30日前預購母親節蛋糕，享88折優惠 。

女王駕到住房專案：預訂入住貴賓樓層豪華客房，加贈BOBDOG巴布豆聯名環保提袋及擦手巾組（價值628元） 。

住房升等禮遇：平日依房況有機會再升等標準樓層套房或豪華家庭房 。

愛的蛋糕產品資訊