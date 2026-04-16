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西門町不限時咖啡廳！4F劇場咖啡 藏身在古蹟裡，平日也爆滿、不想等請早起。

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2026-04-16 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

西門町不限時咖啡廳「4F劇場咖啡」藏身在古蹟裡！平日也爆滿、不想等請早起，僅平日可以訂位，提供插座、Wi-Fi超方便。

在喧囂、快節奏的西門町商圈邊陲，有一處空間彷彿被時間溫柔地遺忘了。推開台北二級古蹟「中山堂」沉重而優雅的大門，搭乘電梯直達頂層，迎接你的是「4F劇場咖啡 Le Promenoir Coffee」。這裡不僅僅是一間咖啡廳，更是一座連結 1936 年大會堂歷史與當代生活美學的橋樑。

▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」藏身二級古蹟之中（攝影：蕭芷琳）
▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」藏身二級古蹟之中（攝影：蕭芷琳）
▲推開台北二級古蹟「中山堂」沉重而優雅的大門，搭乘電梯直達頂層就能抵達（攝影：蕭芷琳）
▲推開台北二級古蹟「中山堂」沉重而優雅的大門，搭乘電梯直達頂層就能抵達（攝影：蕭芷琳）

西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」藏身二級古蹟之中！

西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」之所以迷人，首先來自於它得天獨厚的「骨感美」。作為早期台灣重要的藝文活動據點，中山堂的建築本身便充滿故事，而位於四樓的咖啡館，更完整保留了日治時期的建築語彙。店內狹長的廊道空間，兩側是連綿的圓拱型窗櫺，陽光透過老式窗框灑落在磨石子地板上，映照出酒紅色絨面靠背椅的雍容華貴。

▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」店內狹長的廊道空間，兩側是連綿的圓拱型窗櫺（攝影：蕭芷琳）
▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」店內狹長的廊道空間，兩側是連綿的圓拱型窗櫺（攝影：蕭芷琳）

▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」酒紅色絨面靠背椅的雍容華貴（攝影：蕭芷琳）
▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」酒紅色絨面靠背椅的雍容華貴（攝影：蕭芷琳）

「4F劇場咖啡」在餐點開發上也極具巧思，不走花哨路線，而是強調與古蹟氣息相符的精緻質感。除了手沖精品咖啡，也有不少茶拿鐵、純茶可以選擇。甜點除了常見的巴斯克乳酪蛋糕，與老奶奶檸檬蛋糕，也有廣受網友好評的提拉米蘇蛋糕。同時，這裡不僅不限時，也提供Wi-Fi，更在多數座位配置了插座；不過低消為250元，若是單人來用餐會需要點上一杯飲品與甜點才夠。

▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」推薦餐點：茶拿鐵（攝影：蕭芷琳）
▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」推薦餐點：茶拿鐵（攝影：蕭芷琳）
▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」推薦餐點：提拉米蘇（攝影：蕭芷琳）
▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」推薦餐點：提拉米蘇（攝影：蕭芷琳）

由於「4F劇場咖啡」獨特的地理位置與高人氣，就算連平日也時常高朋滿座。不過目前暫時不提供網路預約。平日僅開放少量的兩桌訂位，其餘座位皆保留給當日現場客人；而假日則全數採現場候位，不開放預訂。若想爭取視野最佳的窗邊圓拱位，建議於開門時準時抵達。下回來到西門町，若想躲避人群的浮躁，不妨就來這坐坐吧。

▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」獨特的地理位置與高人氣，就算連平日也時常高朋滿座（攝影：蕭芷琳）
▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」獨特的地理位置與高人氣，就算連平日也時常高朋滿座（攝影：蕭芷琳）

西門町不限時咖啡廳推薦 4F劇場咖啡 Le Promenoir Coffee

地址：台北市中正區延平南路 98 號 4 樓 (中山堂內)
營業時間：11:00 － 19:00（供餐及用餐時間至 18:30）
預約專線：02-2331-5055
溫馨提醒： 暫無網路預約，假日不開放預訂，平日訂位名額有限，建議提前去電洽詢。

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4F劇場咖啡Le Promenoir

台北市中正區臺北市延平南路98號98號
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