1元喝滴妹珍奶！再睡5分鐘加1元多1杯優惠，只有1天奶茶控喝起來。

再睡5分鐘歡慶國際珍奶節，於4月30日推出限時加1元多1杯活動，購買指定歐蕾或奶茶加珍珠即享優惠。編輯 鄭雅之表示：奶茶控有優惠就是要喝！

想要犒賞自己不一定要花大錢，只要一杯療癒感滿分的珍奶就能瞬間充電。由超人氣百萬YouTuber滴妹打造的品牌再睡5分鐘，今年特別加入國際珍奶節的慶祝行列。在4月30日當天，全台門市同步祭出超強折扣，只要買指定飲品並加購珍珠，就能用1元加購第2杯。這份懶洋洋的幸福感，就是要讓大家在忙碌的生活中，透過這份甜點般的驚喜，享受加倍的快樂與滿足。



▲再睡5分鐘4/30一日快閃優惠。

▲奶茶控必收新名單「日日喝奶茶」濃茶系列，給自己最剛好的平價療癒時光。





珍珠控限定療癒派對

再睡5分鐘一直以來都希望成為大家生活中的溫柔陪伴，這次趁著專屬於珍珠奶茶的特別日子，用最實惠的價格讓療癒感加倍。每一杯飲品背後都是品牌對茶奶比例的極致追求，搭配上靈魂配料珍珠，完美呈現了台灣最具代表性的手搖飲精神。不管你是喜歡清新茶香的歐蕾派，還是非濃郁奶感不可的厚奶派，都可以在這一天找到心目中的夢幻組合。快跟著滴妹的腳步，在4月30日當天到全台門市報到，用這份儀式感滿滿的飲料為生活加油打氣。



▲再睡5分鐘推出只要點指定飲品，並加珍珠，即可享有加1元多1杯優惠。





國際珍奶節必喝加1元多1杯

這次的活動誠意十足，特別選在4月30日國際珍奶節跟大家一起同樂。只要在活動當天到全台任何一家門市，購買超人氣的指定系列飲品，並且加購一份Q彈的珍珠，就能享有加1元多1杯的超殺優惠。對於每天都要來一杯手搖飲的學生或是上班族來說，這絕對是年度必搶的療癒小確幸。趕快設定好手機鬧鐘，邀約身邊那個最愛喝珍奶的好朋友，一起出發去排隊領取這份雙倍的甜蜜驚喜。



▲飲料控必喝再睡5分鐘珍珠奶茶。

再睡5分鐘 活動資訊整理

飲料控夏天就是要喝！

活動時間： 2026年4月30日活動門市： 全台再睡5分鐘門市。活動內容： 凡購買「躺著喝歐蕾系列」或「日日喝奶茶系列」任一杯，並加購珍珠乙份，即可享加1元多1杯。注意事項： 每筆訂單限購1組，贈送品項需與原購買飲品之風味、尺寸、糖冰比及配料相同。

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