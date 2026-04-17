黑白大廚鄭智善主廚親選！20年「魂酒金門高粱酒」限量預購，解密職人級地瓜甜香。

當韓國「港點女王」遇上台灣金門高粱，一場風味革命正悄然發生 。資深編輯李維唐表示，此次黑松公司邀約鄭智善主廚親自選酒，並非單純的代言合作，而是深度的職人對話，主廚憑藉精準味蕾挑出的20年老甕酒，成功賦予了金門高粱酒前所未見的「韓式風味」靈魂，為白酒市場注入了具備國際視野的深度敘事 。

藉由實境節目《黑白大廚》風靡全球的韓國「港點女王」鄭智善主廚，近期不僅因其精湛廚藝備受矚目，私下對金門高粱酒的鍾情更成為跨國佳話。近日鄭主廚親自踏上金門土地，展開一場深入地底坑道的「尋魂」之旅。這場職人與名酒的跨界相遇，最終促成了「魂酒金門高粱酒」的誕生，讓擁有深厚文化底蘊的金門高粱酒，首次注入了充滿韓式風情的靈魂色彩。

▲「魂酒金門高粱酒」是由《黑白大廚》鄭智善主廚憑藉其職人級的味蕾，親自挑選出的「韓式風味」金門高粱酒 。圖／黑松公司提供；窩客島編輯李維唐整理



職人精神深入坑道 鄭智善百裡選一的靈魂編號

在金門酒廠幽暗且恆溫的儲酒坑道中，每一甕酒都因微氣候的細微差異，孕育出獨一無二的性格。對於追求極致的鄭智善主廚而言，選酒過程如統籌一場精密的料理創作。她憑藉長年站在第一線的高敏銳味蕾，在數百罈老酒中反覆聞香比對，最終鎖定了一款足以代表其職人靈魂的20年老甕酒。為了向這份獨特性致敬，每一瓶魂酒瓶身皆印有專屬的「靈魂編號」，這組數字不僅是單一批次老酒的身份證明，更象徵著職人精神與陳年老酒靈魂交會的「一期一會」，展現出極致的稀缺性與收藏價值。

▲金門酒廠不同批次的老酒都擁有獨一無二風味調性，彷彿擁有獨立靈魂 。圖／黑松公司提供；窩客島編輯李維唐整理

拔絲地瓜的風味轉身 首見韓式醬料甜潤微辛感

鄭智善主廚在節目中以「拔絲地瓜」驚艷國際，而這份對甜感與火候的精準掌握，也體現在她挑選的酒體之中。這款58度魂酒在開瓶瞬間，便能感受到厚重的熟透麥芽糖甜香與麥麴香氣，兩者揉合出如甜酒釀般的飽滿氣息。隨著酒液在杯中甦醒，地瓜的甘甜感漸次釋放，並隱約透出焦糖與炒栗子的溫潤氣息。入口後，圓潤順喉的酒體完全不壓舌，高粱特有的乾淨辛香與地瓜甜潤交織，尾韻更帶有如韓式甜醬般的回甘與糯米黏滑感，成為金門酒廠歷史中首款具備「韓式風味」的指標性作品。

▲「魂酒金門高粱酒」帶有地瓜甜香、韓式甜醬香氣，是金門酒廠產品線中，首見帶有「韓風」的金門高粱酒 。圖／黑松公司提供；窩客島編輯李維唐整理



飲酒如見人 用味蕾連結跨國名廚的職人語感

「飲酒如見人」是鄭智善主廚此次選酒的核心理念。對她而言，酒液的層次與結構正反映了挑選者的性格與當下的記憶。即使民眾無法親赴韓國品嚐主廚的手藝，也能透過這款「魂酒金門高粱酒」去感受她對風味的獨到理解。這款結合主廚個人特質與20年陳釀老甕的傑作，不僅是酒類愛好者的珍藏，更是餐桌上極具故事性的風味連結。產品自4月15日起於7-ELEVEN及全家便利商店開放預購，並陸續於黑松酒覓與全台酒類專賣店上架，建議售價890元，讓酒迷能隨時開啟一場跨越國界的靈魂品飲體驗。

▲「魂酒金門高粱酒」瓶身打造專屬「靈魂編號」，象徵一期一會來自同一靈魂的珍稀風味 。圖／黑松公司提供；窩客島編輯李維唐整理

「魂酒金門高粱酒」新品預購活動

活動時間：2026年4月15日起開放預購

活動內容：

由鄭智善主廚親自挑選之20年單一批次老甕酒重磅上市 。

瓶身印有專屬「靈魂編號」，象徵一期一會的珍稀風味 。

產品具備獨特地瓜甜香與韓式甜醬香氣，為首款韓風金高 。

預購通路：7-ELEVEN、全家便利商店 。

上架通路：黑松酒覓、全台酒類專賣店陸續上架 。

建議售價：890元（實際價格依通路公告為準） 。

FB粉絲團：58度金門高粱酒（https://www.facebook.com/58KKLfans）