肯德基開心果蛋撻！香港爆紅「肯德基開心果脆粒葡撻」台灣預計開賣，4/28全台開吃開心果蛋撻。

香港超人氣肯德基開心果蛋撻台灣開賣引爆話題，編輯張人尹表示，此次台灣開賣的「開心果脆粒蛋撻」結合流心內餡與慕斯層打造三重口感，預計4/28開賣，吸引蛋撻控與速食粉絲關注。

▲肯德基去年在香港推出開心果脆粒葡撻爆紅，加入開心果醬與脆粒打造多層次口感，引發粉絲排隊朝聖與社群打卡熱潮。圖片來源：香港肯德基

香港爆紅開心果脆粒葡撻

肯德基開心果蛋撻台灣開賣！去年在香港爆紅的肯德基新品「開心果脆粒葡撻」吸引許多粉絲排隊朝聖、也在社群掀起打卡話題，這次台灣肯德基發出預告，超人氣「開心果脆粒蛋撻」即將在台灣正式開賣，三重濃郁開心果風味與口感，讓蛋撻控、速食控通通在4/28準時朝聖。2025年夏天，香港肯德基推出限定口味「開心果脆粒葡撻」，開賣就掀起討論話題。開心果脆粒葡撻在經典肯德基蛋撻中加入開心果醬、並在頂部撒上開心果脆粒增加口感。讓這款「開心果脆粒葡撻」即使在充滿美味蛋撻的香港，仍然能掀起討論與朝聖話題。

▲肯德基開心果脆粒葡撻以經典蛋撻升級呈現，結合開心果醬與酥脆顆粒，讓甜點層次更加豐富成為話題焦點。圖片來源：香港肯德基

開心果脆粒蛋撻台灣開賣

▲肯德基宣布開心果脆粒蛋撻將於4/28在台灣開賣，主打開心果脆粒、流心內餡與慕斯層三重風味引發粉絲期待。圖片來源：香港肯德基

台灣肯德基 開心果脆粒蛋撻

這次台灣肯德基宣布「開心果脆粒蛋撻」即將正式登台，預計4/28在全台限定開賣。台灣肯德基官方預告的「開心果脆粒蛋撻」除了有開心果脆粒之外，蛋撻中更搭配「開心果流心內餡、開心果慕斯層」，打造3種層次的開心果風味與口感變化。消息一出迅速在社群掀起討論，開心果等不及要朝聖品嚐最新肯德基開心果蛋撻。預計販售日期：2026/4/28起售價及優惠組合依官方公告為主。