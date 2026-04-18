溫馨五月寵愛媽咪！台北文華東方酒店打造雅閣星級粵菜、文華Café龍蝦吃到飽與早鳥蛋糕優惠。

隨著2026年母親節腳步臨近，如何挑選極致奢華的慶祝行程成為都會家庭的焦點。資深編輯李維唐指出，現代精緻餐飲已不只是味覺競爭，更在於空間美學與服務層次的堆疊。台北文華東方酒店今年集結米其林星級粵菜、當代義法美學與全自助海鮮饗宴，搭配行政西點主廚研發的藝術級蛋糕，完美定義了高規格節日禮遇的權威指標 。

隨著溫馨的五月母親節即將到來，如何為辛勞一整年的母親安排一場難忘的慶祝儀式，成為許多家庭最重視的年度課題。台北文華東方酒店於2026年4月15日正式宣佈，今年將集結館內米其林星級餐廳、人氣自助餐、精品餅房以及奢華芳療中心，聯手打造全方位的寵愛媽咪專案。從極致的味蕾享受、優雅的午茶甜點到深度放鬆的感官療程，這座座落於台北市敦化北路林蔭大道旁的歐式建築地標，再次以其卓越的傳奇服務與奢華空間，為偉大的母親們定義什麼是最高規格的節日禮遇。

▲台北文華東方酒店「文華餅房」，由行政西點主廚胡利雲精心設計的母親節限定蛋糕「絲韻花園」，飾以手工巧緻的花漾巧克力，嬌嫩花瓣亦如為母親精心準備的華麗禮物。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



雅閣米其林一星中餐廳，頂級粵式美饌宴請貴氣媽咪

連續8年榮獲《米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，始終是台北高端餐飲市場的精緻指標。主廚阮明燊為了迎接2026年母親節，特別針對5月8日晚間至5月10日晚間，嚴選頂級海陸珍饈，策劃一套色香味俱全的「馨愛母親」七道式星級套餐。每位5,380元+10%的精緻饗宴中，菜色涵蓋了琥珀脆金燒腩、古法頭抽煎星斑球、玉竹沙參瑤柱燉烏雞等經典粵式工法，更有蒜蓉銀絲蒸澎湖龍蝦、蠔皇六頭鮑魚扣花膠與X.O.醬和牛御品炒飯，最後以椰香燕窩玉露點綴，讓母親在優雅奢華的氛圍中，細品星級主廚的職人匠心與對食材的純粹堅持。

▲台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳，於5月8日晚間至5月10日晚間，打造色味絕佳的七道式母親節奢華套餐，以經典高雅的粵式美饌取悅母親的味蕾。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

Bencotto義大利餐廳，當代歐風暖心詮釋母親節限定美味

若母親偏好西式料理的浪漫質感，米其林入選餐廳「Bencotto」則提供了另一種繽紛的選擇。義籍主廚馬利歐．奎達（Mario Quarta）於5月8日至10日晚間，以當代義式料理的手法，將對母親的感謝化作一道道溫潤的美味。這套五道式母親節限定套餐每位3,780元+10%，巧妙融合了紅蝦塔塔佐布拉塔乳酪、淡菜佐奧賽嘉魚子醬等奢華食材，主菜部分更提供香煎鰤魚或炙烤F1和牛紐約客供賓客選擇。Bencotto不僅榮獲《米其林指南》肯定，更獲得義大利紅蝦指南「一叉」評鑑，主廚運用精選和牛與白蘆筍，譜寫出一場充滿異國風情且富有家庭暖意的美食詩篇。

▲台北文華東方酒店入選米其林指南餐廳肯定的「Bencotto」義大利餐廳，於5月8日晚間至5月10日晚間時段推出母親節限定套餐，以當代義式美饌的暖心滋味傳遞對母親的感謝。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



文華Café全自助午間饗宴，波士頓龍蝦與海陸盛宴無限暢享

針對喜愛熱鬧、豐富多樣化選擇的家庭，台北城中高人氣的「文華Café」絕對是不二之選。於5月8日至10日期間，主廚盧奕翔精心規劃了母親節限定全自助午間饗宴，每位3,380元+10%起。除了能無限暢享澎湃的海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排以及各式寰宇特色料理外，酒店更誠意十足地為每位成人賓客加贈一份「清蒸波士頓龍蝦」。在這裡，全家人可以在舒適寬敞的用餐空間內，一同共享繽紛的沙拉吧與精緻的主題甜點吧。由於「文華Café」平時便一位難求，目前母親節席位已進入熱烈預訂階段，僅餘少量席次開放給重視美食與澎湃感的饗客預訂。

▲「文華Café」推出母親節限定全自助午間饗宴，可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排、豐美可口的寰宇料理、繽紛豐盛的沙拉吧以及主題甜點吧。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

文華餅房絲韻花園限定蛋糕，早鳥優惠寵愛優雅生活家

節日慶祝少不了儀式感十足的蛋糕，新任行政西點主廚胡利雲今年於「文華餅房」推出了視覺與味覺雙重享受的「絲韻花園」母親節限定蛋糕。這款蛋糕以茉莉慕斯的春日芬芳為基調，巧妙融合紅心芭樂醬的清新酸甜與香草布蕾的馥郁香氣，底部則鋪墊著酥脆的香草沙布蕾餅乾，口感豐富具層次感。7吋售價2,680元，頂端裝飾的手工花漾巧克力更如嬌嫩花瓣。為了滿足多元送禮需求，酒店更推出結合康乃馨花禮的「花語獻禮」4,680元，以及包含手工巧克力的「奢寵花語」禮組5,280元。即日起至4月30日完成早鳥預購可享9折優惠，讓這份甜點成為母親節最動人的風景。

▲台北文華東方酒店行政西點主廚胡利雲精心設計的母親節限定蛋糕「絲韻花園」，以春日芬芳的意境演繹細膩華美的味蕾體驗。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



The Spa芳療中心奢寵之旅，90分鐘五感放鬆釋放壓力

除了美食的饗宴，給予母親身體與心靈的徹底放鬆更是極致的寵愛。台北文華東方酒店屢獲殊榮的「芳療中心」，自5月1日至31日推出整個月的「母親奢寵之旅」。這項專屬療程包含60分鐘的深度身體按摩與加贈的30分鐘臉部按摩，共90分鐘的極致體驗，每位價格為6,645元+10%。在頂級奢華的水療設施與寧靜幽適的環境中，母親可以由內而外釋放日常積累的壓力。不論是子女盡孝或是媽咪自我寵愛，這份來自世界級芳療團隊的細膩呵護，都能讓感官獲得最愉悅的昇華與平靜。

▲台北文華東方酒店芳療中心頂級奢華的悠適環境，包含有寬敞的芳療室及完善的水療與桑拿設施。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

台北文華東方「以奢華饗宴寵愛媽咪」專案

活動時間： 2026年5月8日晚間至5月10日晚間 (餐飲)；5月1日至5月31日 (芳療)

活動內容：

雅閣中餐廳： 「馨愛母親」七道式星級套餐，包含澎湖龍蝦與鮑魚扣花膠，每位5,380元+10% 。

Bencotto義大利餐廳： 五道式限定套餐，包含紅蝦塔塔、F1和牛紐約客，每位3,780元+10% 。

文華Café： 限定全自助午間饗宴，成人加贈「清蒸波士頓龍蝦」乙份，每位3,380元+10%起 。

芳療中心： 「母親奢寵之旅」90分鐘體驗 (60分鐘按摩+30分鐘臉部按摩)，每位6,645元+10% 。

優惠資訊：

早鳥優惠： 即日起至2026年4月30日止，預購「絲韻花園」7吋蛋糕享9折優惠 。

限定加購： 7吋蛋糕可搭配康乃馨花禮「花語獻禮」(4,680元) 或包含手工巧克力的「奢寵花語」禮組 (5,280元) 。

台北文華東方酒店

地址： 台北市松山區敦化北路158號

電話： (02) 2715 6888