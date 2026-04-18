桃園謝師宴首選！COZZI Blu和逸飯店推出海洋系盛宴，早鳥預約享免服務費優惠。

鳳凰花開，正是向師長致謝的季節 。位於青埔的COZZI Blu和逸飯店推出「謝師恩‧逸鵬程」專案，以海洋系空間搭配星級中西式美饌 。資深編輯李維唐表示，現代謝師宴已從單純吃飯轉向「沉浸式儀式感」，飯店提供的多樣化方案與早鳥優惠，能精準滿足學生對質感與性價比的雙重期待 。

鳳凰花開的畢業季節即將到來，這不僅是向師長表達感謝的時刻，更是同窗好友在步入職場或升學前，最後一次齊聚共創珍貴回憶的重要時機。位於桃園青埔、地理位置優越的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，即日起至2026年8月31日特別推出「謝師恩‧逸鵬程」專案，結合其獨具特色的海洋系風格與多樣化的中西式饗宴，為廣大莘莘學子與辛勤教職人員打造一場極具質感且充滿儀式感的畢業慶典。

▲逸‧市集自助餐廳同步推出全包式餐價優惠，更祭出「老師免費招待」加碼活動，是學生團體聚餐的超值首選。圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供；窩客島編輯李維唐整理



海洋美學宴會空間與星級中式美饌

對於追求優雅與傳統溫度的班級，COZZI Blu提供位於三樓的海洋系宴會廳，每桌10人7999元起。由星級主廚團隊精心操刀，前菜包含清新爽口的海陸水果沙拉盤、香氣濃郁的煙燻蔗香黃金雞以及入口即化的杭州無錫嫩子排。主菜部分則有參鬚枸杞燉全雞與清蒸玉露七星鱸等豐盛海陸珍味，讓師生在交流情感的同時也能品嚐星級料理。專案內含迎賓雞尾酒、席間果汁暢飲及專屬投影設備，若訂購達指定人數，飯店更貼心加碼提供卡拉OK設備，讓派對氣氛在歌聲中達到最高潮。

▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館「謝師恩‧逸鵬程」專案，以海洋系美學宴會空間結合星級圓桌佳餚，為師生打造充滿儀式感的畢業慶典。圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供；窩客島編輯李維唐整理

逸市集碼頭風自助餐與老師免費招待

若學生族群喜愛活潑且靈活的用餐氛圍，深受好評的Cozzi Market逸‧市集自助餐廳亦同步祭出強大優惠。餐廳室內設計以熱鬧的碼頭市集為藍本，提供橫跨國界的豐富料理。即日起至8月31日，提供平日每位900元、假日每位1200元的「全包式(NET)」優惠價。更吸引人的是，餐廳特別推出「老師免費招待」活動，凡10人以上團體預約，每滿10位即招待1位老師免費用餐，滿20位招待2位，以此類推。這項優惠大幅減輕了學生籌辦活動的經費壓力，更展現了對師長最實質的謝意。

▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館「謝師恩‧逸鵬程」專案，以海洋系美學宴會空間結合星級圓桌佳餚，為師生打造充滿儀式感的畢業慶典。圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供；窩客島編輯李維唐整理



緊鄰交通樞紐與全方位專業服務

選擇COZZI Blu和逸飯店‧桃園館作為謝師宴的起點，不僅是因為其卓越的餐飲品質，更在於其地理位置極其便利。飯店緊鄰桃園高鐵站與機場捷運站，方便分處各地的師生前來會合。飯店團隊提供專業且貼心的服務流程，從硬體支援到動線規劃，皆為學生省去了複雜的籌辦煩惱。這種兼具海洋浪漫與現代奢華的環境，不僅滿足了拍照打卡的社群需求，更在細膩的風味中，為青蔥歲月留下一段溫馨且動人的深度記憶。

早鳥預訂限定優惠與相關資訊

為了鼓勵民眾提早規劃，飯店特別釋出限時早鳥誘因。凡於2026年6月15日前完成預訂並支付訂金，無論是中式桌菜或西式百匯，皆可享有「免1成服務費」的超值折扣。此舉對於預算有限的學生團體而言，無疑是極具吸引力的利多。飯店也提醒，除非專案特別註明，否則相關費用需外加1成服務費，且此優惠無法與其他餐券或折扣併用。欲了解更多細節，可洽詢訂位專線或前往官方網站查詢，為這場青春盛宴預留一席之地。

▲謝師宴專案特別提供迎賓雞尾酒及果汁暢飲，在優雅氣氛中舉杯共創難忘的同窗回憶。圖／COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供；窩客島編輯李維唐整理

謝師恩‧逸鵬程

活動時間：即日起至2026年8月31日

活動內容：

中式宴席優惠：每桌10人7999元起+10% 。包含星級海陸料理、席間果汁暢飲與影音設備 。

西式百匯優惠：每人900元起+10% 。滿額加碼贈送卡拉OK設備 。

早鳥限定方案：2026年6月15日前預訂並支付訂金，免收1成服務費 。

逸市集加碼：10人以上團體，每滿10位招待1位老師免費用餐，以此類推 。

自助餐平假日優惠：平日餐期每位900元，假日餐期每位1200元，均為全包式(NET)餐價 。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館

店家地址：桃園市中壢區春德路101號（鄰近機捷與高鐵站）