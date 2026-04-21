四葉乳業甜點吃到飽！旭集甜點攜手北海道十勝四葉乳業，最夢幻吃到飽甜點必衝。

北海道十勝四葉乳業甜點吃到飽成亮點，旭集春漾花實季主打五款聯名甜點，編輯張人尹表示，喜歡奶香味的粉絲，不能錯過四葉乳業的限定甜點。

對資深吃到飽控來說，每間Buffet都有強項與主打，饗賓集團旗下「旭集」，主打日系風格，不只生魚片、壽司必吃，日式甜點和果子更是不能錯過。這次為了迎接春天花季，旭集特別推出升級版甜點系列，與WPTC西點世界盃冠軍「妹尾徹也」主廚，以及北海道十勝「四葉乳業」三方聯手，推出5款期間限定春日甜點，酸甜浪漫風味、還有濃郁的北海道牛乳香氣，粉絲通通要吃到過癮。



▲旭集春季推出聯名甜點系列，攜手四葉乳業與妹尾徹也主廚，打造結合北海道乳香與花果風味的期間限定甜點。（攝影：張人尹）



▲旭集春漾花實季主打5款日系甜點，融合四葉乳業乳源與職人技藝，讓粉絲一次品嚐多層次甜點風味。（攝影：張人尹）

寶盒花若葉主打酸甜層次

▲旭集花若葉萊姆緋莓慕斯融合四葉乳業原料與果酸風味，搭配沙布列與果膠堆疊層次。（攝影：張人尹）





這次旭集聯名甜點從4月21日至6月30日期間限定推出5款新品，其中「寶盒」以椰雪覆盆莓蛋糕為主體，使用四葉乳業奶霜製作蛋糕體，再搭配覆盆莓果泥與椰子絲，並點綴牛奶香緹，打造酸甜與奶香的平衡。「花若葉」則以萊姆緋莓慕斯呈現，結合覆盆莓與四葉乳業原料製作慕斯體，搭配肉桂沙布列的酥香與萊姆果膠的清爽，讓整體風味從果酸到奶香層層堆疊，適合喜歡清新系甜點的粉絲。





羽瞬露雫打造果香乳香口感

▲旭集露雫百香覆盆莓塔結合百香果奶油與蛋白霜，搭配酥脆塔殼呈現酸甜與乳香層次。（攝影：張人尹）

旭集 ✕ 四葉乳業 ✕ 妹尾徹也 聯名甜點活動 春漾花実季

羽毛巧克力造型的「羽瞬」以綿雲莓果塔呈現，使用草莓果泥製成果凍口感，再包覆莓果白巧克力，搭配薄荷香氣。「露雫」則以百香覆盆莓塔為主，將百香果奶油餡的酸香與覆盆莓蛋白霜的柔滑結合，外層包覆酥脆塔殼，讓粉絲在同一口中感受到酸甜、乳香與口感變化，增加記憶點。如果喜歡奶香風味的甜點控，一定要吃「雲菓」選用「四葉乳業」原料製作生乳酪基底，搭配蜜桃玫瑰醬與荔枝果凍，奶香、果香打造酸甜平衡，只在假日晚餐吃得到。活動期間：4月21日至6月30日供應餐點及餐期：

雲菓｜蜜桃玫瑰生乳酪：假日晚餐

寶盒｜椰雪覆盆莓蛋糕：全餐期

花若葉｜萊姆緋莓慕斯：全餐期

羽瞬｜綿雲莓果塔：全餐期

露雫｜百香覆盆莓塔：全餐期





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▲旭集寶盒椰雪覆盆莓蛋糕以四葉乳業奶霜打造細緻蛋糕體，搭配果泥與椰子絲呈現酸甜平衡。（攝影：張人尹）



▲「雲菓」選用「四葉乳業」原料製作生乳酪基底，搭配蜜桃玫瑰醬與荔枝果凍，只在假日晚餐吃得到。(攝影：張人尹)

