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日式老宅咖啡！Sweet and Sour Coffee Wave進駐東門光在錦町，攜手Frisson打造黑膠咖啡空間。

FrissonSweet &amp;amp;amp;amp;amp; Sour Coffee Wave光在錦町東門
2026-04-23 16:10文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

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Frisson光在錦町與Sweet & Sour Coffee Wave開幕話題，結合聲音策展與咖啡輕食體驗，編輯張人尹表示，光在錦町成為台北老宅新話題。

日式老宅咖啡再加一！主打聲音策展的選品品牌Frisson，這次攜手人氣早午餐Sweet & Sour甜酸，以全新品牌支線「Sweet & Sour Coffee Wave」進駐「光在錦町」園區，為1930年代日式宿舍增添全新的咖啡、音樂、放鬆空間。品牌以音樂為核心，透過聲音與空間交織，打造餐飲、咖啡的全新享受方式。

▲Frisson攜手Sweet & Sour Coffee Wave進駐光在錦町，打造結合音樂與咖啡的日式老宅新據點。（攝影：張人尹）
▲Frisson攜手Sweet & Sour Coffee Wave進駐光在錦町，打造結合音樂與咖啡的日式老宅新據點。（攝影：張人尹）
▲Frisson以聲音策展為核心，搭配Sweet & Sour Coffee Wave餐飲，讓粉絲在老宅中感受全新生活節奏。（攝影：張人尹）
▲Frisson以聲音策展為核心，搭配Sweet & Sour Coffee Wave餐飲，讓粉絲在老宅中感受全新生活節奏。（攝影：張人尹）


空間細節打造沉浸感官體驗

這次Frisson與Sweet & Sour Coffee Wave共同進駐，打造音樂、咖啡的專屬場域，可以看到從音響到選物都圍繞聲音展開，包括Ballon de Paris等音響設備，搭配黑膠唱片選品，讓音樂成為空間的一部分。整體設計結合老宅庭院景觀，保留原有建築氛圍，同時以音響、質感沙發等家具選物配置，營造出靜謐卻有層次的環境。粉絲可以在庭院與室內之間自由移動，一邊聽音樂、一邊感受時間流動。
▲Frisson空間導入Ballon de Paris音響與黑膠唱片，搭配Sweet & Sour Coffee Wave打造沉浸式聆聽體驗。（攝影：張人尹）
▲Frisson空間導入Ballon de Paris音響與黑膠唱片，搭配Sweet & Sour Coffee Wave打造沉浸式聆聽體驗。（攝影：張人尹）


咖啡風味延伸聲音感受層次

Sweet & Sour Coffee Wave本次進駐，帶來多款飲品選擇，其中必點「招牌維也納咖啡」，以綿密鮮奶油搭配咖啡基底，呈現苦甜平衡風味。另一款「手刷抹茶歐蕾」則特別使用森半抹茶，透過茶筅刷出細緻泡沫，帶出濃郁茶香與滑順口感。此外，店內也提供手沖咖啡、Sweet & Sour品牌咖啡豆，在吧檯觀賞手沖咖啡的過程，同時享受黑膠唱片的聽覺饗宴。
▲Sweet & Sour Coffee Wave手刷抹茶歐蕾使用森半抹茶，帶出濃郁茶香與滑順口感。（攝影：張人尹）
▲Sweet & Sour Coffee Wave手刷抹茶歐蕾使用森半抹茶，帶出濃郁茶香與滑順口感。（攝影：張人尹）


輕食餐點延伸完整生活節奏

除了飲品，Sweet & Sour Coffee Wave也推出多款輕食，像是以酸種麵包製作的Tartine開放式三明治，食材搭配無花果、牛番茄或酪梨等，以及酸種麵包基底，無論當成早午餐、下午茶都適合。沙拉則有布拉塔起司與炙燒海鮮選擇，從清爽到濃郁各有特色。Frisson以及Sweet & Sour Coffee Wave的同步進駐，讓「光在錦町」日式老宅群中，再新增不同的風格咖啡廳選擇。
▲Sweet & Sour Coffee Wave推出Tartine開放式三明治，結合酸種麵包與多款新鮮食材。（攝影：張人尹）
▲Sweet & Sour Coffee Wave推出Tartine開放式三明治，結合酸種麵包與多款新鮮食材。（攝影：張人尹）
▲Frisson與Sweet & Sour Coffee Wave提供沙拉與輕食選擇，讓粉絲享受完整餐飲與生活節奏。（攝影：張人尹）
▲Frisson與Sweet & Sour Coffee Wave提供沙拉與輕食選擇，讓粉絲享受完整餐飲與生活節奏。（攝影：張人尹）


Frisson 光在錦町門市 ･ Sweet & Sour Coffee Wave 錦町門市

店址︰台北市大安區杭州南路二段 61 巷 33 號
營業時間︰每日 9:30 - 17:30 （Last Order 17:00）


看更多Sweet & Sour Coffee Wave空間與餐點

▲Frisson攜手Sweet & Sour Coffee Wave進駐光在錦町，日式老宅庭院必拍。（攝影：張人尹）
▲Frisson攜手Sweet & Sour Coffee Wave進駐光在錦町，日式老宅庭院必拍。（攝影：張人尹）

▲Frisson結合庭院景觀與選物家具，攜手Sweet & Sour Coffee Wave營造靜謐且有層次的老宅氛圍。（攝影：張人尹）
▲Frisson結合庭院景觀與選物家具，攜手Sweet & Sour Coffee Wave營造靜謐且有層次的老宅氛圍。（攝影：張人尹）
▲Sweet & Sour Coffee Wave招牌維也納咖啡，以綿密鮮奶油搭配咖啡，呈現苦甜平衡風味。（攝影：張人尹）
▲Sweet & Sour Coffee Wave招牌維也納咖啡，以綿密鮮奶油搭配咖啡，呈現苦甜平衡風味。（攝影：張人尹）
▲Frisson在空間上搭配質感選物家具，打造舒適放鬆的音樂空間。（攝影：張人尹）
▲Frisson在空間上搭配質感選物家具，打造舒適放鬆的音樂空間。（攝影：張人尹）
▲Frisson以聲音策展為核心，搭配Sweet & Sour Coffee Wave餐飲，讓粉絲在老宅中感受全新生活節奏。（攝影：張人尹）
▲Frisson以聲音策展為核心，搭配Sweet & Sour Coffee Wave餐飲，讓粉絲在老宅中感受全新生活節奏。（攝影：張人尹）
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