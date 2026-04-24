鶯歌煙火演唱會嗨2天！新北美術館週年演唱會、市集，一日順遊這樣玩。

週末就到鶯歌逛市集、聽演唱會、看煙火！新北市美術館即將在4/25、4/26迎來開館1周年慶典，以「藝向新北」為概念把三鶯地區變身成大型生活藝術場。這次新北美術館最讓人期待的就是「天空雙舞台」夜間活動，讓大家到此不只在地上逛市集看表演，抬頭還能看見精采的煙火與無人機對話。現場從下午開始就有質感爆棚的文創攤位，到了晚上則有超強卡司接力開唱，最後再由絢爛的五彩花火畫下句點。如果你想在春天的夜晚感受不一樣的浪漫氣氛，這場結合科技與生活美學的周年盛事絕對不能錯過。



▲光有回聲煙火秀搭配立體光影特效，點亮新美館戶外園區營造出沉浸式震撼體驗。

▲新北市美術館開館周年慶典吸引大批遊客，成為週末散步打卡的熱門藝文地標。





2500發花火點亮新北藝術地標

這次慶典最亮眼的看點絕對是壓軸登場的「光有回聲」展演，主辦單位豪氣施放超過2500發的高空煙火。設計上特別採用了五色柳、牡丹以及輪菊等迷人花型，搭配高低層次落差的層疊效果，讓火樹銀花在夜空中交織成壯麗美景。此外，300架無人機也會在音樂中翩翩起舞，將三鶯地區的文化圖騰與美術館獨特的建築剪影勾勒在星空中。除了在美術館園區內近距離震撼體驗，內行玩家也推薦到周邊的碧龍宮或是鳶山岩，從不同角度捕捉這場視覺饗宴。



▲施放超過2500發的高空煙火。設計上特別採用迷人花型，搭配高低層次落差的層疊效果，成為三鶯地區最受矚目的夜間亮點。





音樂與市集交織出的愜意週末時光

除了華麗的夜空展演，白天的活動也同樣精彩誘人。這次特別規劃了「流聲市集」，集結超過30家具有質感的設計品牌、手作配件與風味料理餐車，讓大家可以邊逛邊挖寶。舞台區的表演陣容更是亮點滿滿，首日由療癒系歌手白安、徐暐翔帶來動人歌曲，並由畢書盡結合交響樂團展現磅礡氣勢。第二天則轉為搖擺風格，由宇宙人與Gummy B接力登場，把嘻哈與爵士樂揉合出隨性自在的旋律。不管是想在草地上跟著節奏搖擺，還是要在市集裡尋找特色選物，新美館這兩天要讓大家看到鶯歌充滿活力與風格的全新面貌。



▲周年慶市集活動現場熱鬧非凡，豐富的風味美食與文創攤位帶動超高旅遊人氣。





鶯歌一日遊吃喝玩樂提案

來到鶯歌除了朝聖新美館周年慶，周邊的吃喝玩樂行程也建議一併排入清單。早晨可以先到擁有百年歷史的「鶯歌老街」感受陶瓷小鎮的懷舊氛圍，推薦到「新旺集瓷」體驗親手拉坯的樂趣，或是走進文青最愛的「鶯歌光點美學館」挑選極具設計感的器皿。午餐時刻絕對不能錯過傳奇美食「阿婆壽司」，銅板價的台式壽司與蒸蛋是許多在地人的心頭好；若想品嚐傳統滋味，「厚道飲食店」的古早味排骨飯與「彰鶯肉圓」也是必吃的排隊名店。

新北市美術館 週年慶活動

活動日期： 4月25日、4月26日

流聲市集： 16:00至21:00，地點在美術館戶外園區。

饗聲市集： 15:00至21:30，地點在鶯歌農會停車場，現場還有在地美食與限時好禮。





新北市美術館 週年慶演唱會卡司

免費演唱會： 19:00準時開唱。4月25日卡司：畢書盡、白安、徐暐翔。4月26日卡司：宇宙人、Gummy B、Soul Heist盜魂爵士樂團。

新北市美術館 週年慶煙火秀時間

煙火無人機秀： 每晚20:40準時施放，主題為「光有回聲」。





雙北景點玩不完！

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