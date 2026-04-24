木桶豆花免費吃！貴婦版點點心Signature插旗微風復興，必吃避風塘大蝦 水煮和牛。

點點心Signature進駐微風復興，結合港點與粵式熱炒，打造升級版餐飲體驗。編輯張人尹表示，從空間設計到限定菜色與優惠活動同步推出，成為近期聚餐新話題。

貴婦版點點心！港式點心在台灣一直都有穩定人氣，而這次「點點心」推出全新升級版品牌「點點心Signature」，直接把用餐體驗全面進化，從料理到空間都重新升級。這次「點點心Signature」插旗微風復興，不只保留原本粉絲熟悉的港點品項，像是豬仔流沙包、晶瑩鮮蝦餃等，同時加入現點現炒的粵式熱炒與茶樓料理，還有限定甜點「手沖木桶豆花」開幕優惠免費送，讓港點控選擇再加一。



▲點點心Signature升級版登場，結合港點與粵式熱炒打造全新用餐體驗（攝影：張人尹）



▲點點心Signature滿千送百與滿額送手沖木桶豆花優惠同步推出（攝影：張人尹）

微風復興店環境結合粵式熱炒

▲點點心Signature插旗微風復興，經典港點搭配限定甜點吸引粉絲關注（攝影：張人尹）

限定經典港味餐點一次通通都有

▲點點心Signature以皇府水煮鮮和牛與手沖木桶豆花豐富用餐選擇（攝影：張人尹）

開幕優惠三重好康同步登場

▲點點心Signature開幕加入會員即送豬仔流沙包吸引粉絲嚐鮮（攝影：張人尹）



▲點點心Signature滿千送百與滿額送手沖木桶豆花優惠同步推出（攝影：張人尹）

點點心Signature

點點心Signature開幕優惠

這次「點點心Signature」在微風復興店的空間設計與菜單同步升級，裝潢整體改走沉穩路線，以深色木紋搭配金屬線條，座位使用厚實設計，讓用餐氛圍更有質感，同時規劃10人包廂與圓形沙發區，適合家庭或朋友聚餐。料理部分則主打現點現炒的粵式熱炒，像是貴妃糖醋咕咾肉、避風塘蒜香大蝦，都強調高溫快炒帶出的鑊氣，讓港式料理不只停留在點心，而更適合揪團聚餐場合。除了熱炒，「點點心Signature」微風復興店也推出多款限定主食與特色料理，像是「乾炒牛河、港式臘味炒飯、皇牌蝦仁炒飯」等經典港味主食，滿足更多用餐需求。另外還有重口味選擇「皇府水煮鮮和牛」，限定甜點則有每日現作的「手沖木桶豆花」，搭配珍珠、花生糖碎，甜點胃也大滿足。配合開幕，「點點心Signature」也推出多項優惠活動，即日起新客加入會員就送「豬仔流沙包」一份，直接把招牌點心送給粉絲體驗。此外在4/24-4/26試營運期間，消費滿1000元送100元抵用券，滿1200元再加碼送「手沖木桶豆花」，優惠可以疊加使用，不過每日數量有限送完為止，港點控趁開幕優惠先揪團朝聖。訂位專線：02-8772-3153門市地址：臺北市松山區復興南路一段39號GF樓 (微風復興本館)

活動期間：4/24-4/26

活動內容：即日起新客凡加入會員，即贈品牌招牌餐點「豬仔流沙包」乙份，消費滿1000元即贈100元現金抵用券，滿1200元免費招待「手沖木桶豆花」乙份，優惠可疊加兌領，每日數量有限，送完為止。