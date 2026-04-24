迷客夏珍奶第2杯半價！迷客夏國際珍奶節2優惠，免費加珍珠 第二杯半價開喝。

迷客夏國際珍奶節活動開跑，推出加料券與第二杯5折優惠，帶動手搖飲話題熱度，編輯張人尹表示粉絲可把握限時入手經典珍珠飲品優惠。
珍奶控要喝！迎接一年一度的國際珍奶節，迷客夏同步串聯台灣與海外市場推出限時優惠，不論飲料控、咀嚼控通通要喝起來。這次迷客夏以人氣配料「白玉珍珠」為主角，規劃兩波段優惠內容，從門市到線上點餐平台都有不同玩法，讓粉絲們趁國際珍奶節揪團開喝。
迷客夏珍珠加料券活動內容迷客夏國際珍奶節第一波活動自4月27日至4月30日展開，粉絲只要到迷客夏一般門市現場購買1杯醇濃鮮奶茶系列大杯飲品，就能獲得珍珠免費加料券1張，每店每日限量50張，數量有限送完為止。這張加料券可於4月27日至5月10日期間使用，讓粉絲可以把握時間再回購，挑選自己喜歡的飲品免費加珍珠。
迷客夏第二杯5折優惠緊接著第二波優惠從4月30日至5月1日登場，透過迷點線上點餐平台選擇自取，購買「珍珠紅茶拿鐵」系列飲品即可享有第二杯5折優惠，折扣以單筆訂單中價格較低者計算。這波活動主打線上點餐族群，讓粉絲在短時間內揪朋友、揪同事一起下單喝珍奶。同時，海外迷客夏也在4/30前推出專屬優惠，讓各地粉絲們都能在國際珍奶節一起開喝。
迷客夏台灣 國際珍奶節優惠活動
4月27日(一) 至 5月1日(五)
一般門市現場購買：4月27日(一)至4月30日(四) 購買1杯醇濃鮮奶茶系列飲品 (L) 即贈珍珠免費加料券乙張，每店每日限量50張，贈完為止；珍珠免費加料券之使用方式請詳見券上說明。
4月30日(四)至 5月1日(一)
迷點線上點餐平台自取： 會員迷點自取購買珍珠紅茶拿鐵系列 (M/L) 第二杯5折，第二杯5折優惠以單筆訂單內最低價者折扣，活動優惠可累計，數量有限，售完為止。"