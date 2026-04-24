迷客夏珍奶第2杯半價！迷客夏國際珍奶節2優惠，免費加珍珠 第二杯半價開喝。

迷客夏國際珍奶節活動開跑，推出加料券與第二杯5折優惠，帶動手搖飲話題熱度，編輯張人尹表示粉絲可把握限時入手經典珍珠飲品優惠。

珍奶控要喝！迎接一年一度的國際珍奶節，迷客夏同步串聯台灣與海外市場推出限時優惠，不論飲料控、咀嚼控通通要喝起來。這次迷客夏以人氣配料「白玉珍珠」為主角，規劃兩波段優惠內容，從門市到線上點餐平台都有不同玩法，讓粉絲們趁國際珍奶節揪團開喝。



▲迷客夏國際珍奶節登場以白玉珍珠為主角串聯全球門市打造初夏手搖飲話題。

迷客夏珍珠加料券活動內容

▲迷客夏推出醇濃鮮奶茶加料券活動購買大杯即可獲得珍珠免費加料券限量發送。

迷客夏第二杯5折優惠

迷客夏迷點自取推出珍珠紅茶拿鐵第二杯5折優惠吸引粉絲揪團下單。

迷客夏台灣 國際珍奶節優惠活動

迷客夏國際珍奶節第一波活動自4月27日至4月30日展開，粉絲只要到迷客夏一般門市現場購買1杯醇濃鮮奶茶系列大杯飲品，就能獲得珍珠免費加料券1張，每店每日限量50張，數量有限送完為止。這張加料券可於4月27日至5月10日期間使用，讓粉絲可以把握時間再回購，挑選自己喜歡的飲品免費加珍珠。緊接著第二波優惠從4月30日至5月1日登場，透過迷點線上點餐平台選擇自取，購買「珍珠紅茶拿鐵」系列飲品即可享有第二杯5折優惠，折扣以單筆訂單中價格較低者計算。這波活動主打線上點餐族群，讓粉絲在短時間內揪朋友、揪同事一起下單喝珍奶。同時，海外迷客夏也在4/30前推出專屬優惠，讓各地粉絲們都能在國際珍奶節一起開喝。

4月27日(一) 至 5月1日(五)

一般門市現場購買：4月27日(一)至4月30日(四) 購買1杯醇濃鮮奶茶系列飲品 (L) 即贈珍珠免費加料券乙張，每店每日限量50張，贈完為止；珍珠免費加料券之使用方式請詳見券上說明。



4月30日(四)至 5月1日(一)

迷點線上點餐平台自取： 會員迷點自取購買珍珠紅茶拿鐵系列 (M/L) 第二杯5折，第二杯5折優惠以單筆訂單內最低價者折扣，活動優惠可累計，數量有限，售完為止。"