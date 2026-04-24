宜蘭老字號冰店推薦必吃7選！營業超過60年以上古早味叭噗冰、香蕉清冰老店一次收，編輯鄭亦庭表示：頭城阿宗芋頭冰必吃。

宜蘭老字號冰店推薦必吃7選！夏天玩宜蘭一定要順路吃宜蘭老字號冰店，從古早味叭噗冰、古早味香蕉清冰到大份量挫冰等都有，每個都是宜蘭在地老店，窩客島幫你整理7間必吃宜蘭冰店老字號推薦，像是營業超過60年的宜蘭古早味叭噗冰「阿宗芋冰城」、「聯發冰工坊」，以及宜蘭古早味剉冰「小涼園冰果室」等，夏天玩宜蘭吃冰消暑先把這份清單記下。



▲宜蘭冰店老字號推薦！宜蘭古早味冰店7選，古早味阿宗芋頭冰、大份量八寶挫冰必吃。



▲宜蘭冰店老字號推薦！宜蘭古早味冰店7選，古早味阿宗芋頭冰、大份量八寶挫冰必吃。





宜蘭頭城老字號古早味叭噗冰店：阿宗芋冰城、聯發冰工坊

宜蘭頭城必吃冰店「阿宗芋冰城」營業超過60年，主打不含化學添加的古早味叭噗冰，有紅豆、桂圓及紫米等口味，芋頭、花生更吃得到顆粒感，任選3種只要60元，是宜蘭頭城排隊冰店，而頭城老街附近的「聯發冰工坊」，提供超過12種口味的古早味叭噗冰，包含芋頭、金棗、土芭樂口味，每球20元，兩間店都有花生捲冰淇淋，古早味叭噗冰、花生捲冰淇淋都要吃。





阿宗芋冰城 位置資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號

電話：03-977-1362

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣頭城鎮阿宗芋冰城》古早味60年純手工叭噗，可以吃到芋頭跟花生的顆粒





聯發冰工坊 位置資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段190號

電話：03-977-1356

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：宜蘭縣頭城鎮【宜蘭】頭城｜聯發冰工坊，老店改裝新風貌，古早味叭噗冰，土芭樂口味必點



▲宜蘭頭城老字號古早味叭噗冰店！60年老店「阿宗芋冰城」任選3種只要60元。(攝影：部落客 紫色微笑)



▲宜蘭頭城老字號古早味叭噗冰店！聯發冰工坊位在頭城老街附近，每球20元開吃。(攝影：部落客 ✡水晶安蹄✡)





宜蘭老字號冰店：冰點老店綿綿冰、白雪懷念清冰食

宜蘭冬山40年老店「冰點老店綿綿冰」，堅持古法製作，必吃夏季限定的「芒果雙爽」、「鳳梨檸檬冰」，以新鮮芒果搭配天然蔗糖冰品，整杯芒果冰沙喝完超消暑，85年老店「白雪懷念清冰」主打帶有香蕉油氣息的經典香蕉清冰，也因此被稱為「懷念清冰」，除了傳統口味，也有檸檬冰、紅豆牛奶冰等多種選擇。





冰點老店綿綿冰 位置資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段454號

電話：03-958-3936

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：冰點老店綿綿冰 ❙ 鳳梨檸檬冰、芒果雙爽，自製手工豆花、仙草冰，宜蘭冬山老店綿綿冰!





白雪懷念清冰食 位置資訊

地址：宜蘭縣三星鄉中山路一段272號

電話：03-989-3530

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣三星鄉白雪懷念清冰食》傳統市場旁已傳承三代的85年老店 清甜不膩微微香蕉油味的好吃清冰令人懷念



▲宜蘭老字號冰店推薦！冰點老店綿綿冰必吃夏季限定的「芒果雙爽」。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)



▲宜蘭老字號冰店推薦！85年老店「白雪懷念清冰」經典香蕉清冰。(攝影：部落客 紫色微笑)





宜蘭古早味剉冰老店：建華冰店、南興冰店、小涼園冰果室

宜蘭南澳蘇花公路上70年老店「建華冰店」，以香蕉清冰為基底，招牌必點「傳道冰」，配上紅豆、綠豆、花豆與硬花生等配料，也有檸檬百香果冰清爽酸甜，夏天吃最適合，就開在對面的傳承三代「南興冰店」，同樣以香蕉清冰為底，有花生牛奶冰、綜合牛奶冰、紅豆雞蛋牛奶冰等多種口味；頭城70年老店「小涼園冰果室」每年只有4至11月營業，招牌八寶冰搭上天然現煮的紅豆、花豆、綠豆、薏仁、地瓜等豐富配料，整碗剉冰份量超大。





建華冰店 位置資訊

地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段419號

電話：03-998-1150

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【宜蘭食記】建華冰店 - 70年在地老店，傳道冰一次可以吃到多種配料和香蕉清冰超爽





南興冰店 位置資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段420號

電話：03-998-1171

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清爽不黏膩，還有阿嬤級古董製冰機｜蘇澳美食





小涼園冰果室 位置資訊

地址：宜蘭縣頭城鎮開蘭路88號

電話：03-977-1678

完整介紹由部落客「兔貝比 」於窩客島分享：小涼園冰菓室 頭城在地近70年的古早味剉冰專賣店 招牌八寶冰必點 夏季限定



▲宜蘭古早味剉冰老店！建華冰店招牌必點「傳道冰」，配上紅豆、綠豆、花豆與硬花生等配料。(攝影：部落客 雞蛋糕生活美學專題報告)



▲宜蘭古早味剉冰老店！頭城70年老店小涼園冰果室，每年只有4至11月營業。(攝影：部落客 兔貝比)

夏天必吃冰店、手搖杯推薦

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更多 宜蘭冰店老字號 照片：

▲宜蘭老字號冰店推薦！冰點老店綿綿冰必吃夏季限定的「鳳梨檸檬冰」。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)

