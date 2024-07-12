炎炎夏日，隨時隨地都想來點冰涼的消暑一下，宜蘭冰店推薦【冰點老店綿綿冰】，一杯綿綿冰可以選擇兩種口味只要45元

除了多種口味綿綿冰外，還有自製手工黑糖豆花、仙草冰、仙草奶凍，以及夏季限定的鳳梨檸檬冰、芒果雙爽，既消暑也美味！

冰點老店綿綿冰 ❙ 鳳梨檸檬冰、芒果雙爽，自製手工豆花、仙草冰，宜蘭冬山老店綿綿冰!

冰點老店綿綿冰位於宜蘭冬山，冬山有許多知名景點，像是每年童玩節舉辦的地點冬山河親水公園、梅花湖、武淵水火同源、新寮瀑布步道 、冬山風箏館及仁山植物園等，還有熱氣球嘉年華及風箏節等活動，是宜蘭玩樂不容錯過的旅遊地區！

店家位於義成路三段上，附近還有許多美食可以一併吃起來，停車的部分要稍微找一下車位！

ADD:宜蘭縣冬山鄉義成路3段454號

TEL:03 958 3936

營業時間:11:30-22:00

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老店生意很好，但吃冰不會花太多時間，稍微等待一下就有座位了，很多在地人則都是外帶

我們剛來時開車經過見到店內爆滿的人潮，還在車上等待了一陣子，待人潮散了才進入店內

冰點老店綿綿冰是宜蘭在地傳承近40年的古早老店，目前為第二代經營，冰品承襲上一代古製作法，完全自製

冰點老店綿綿冰菜單及價格

綿綿冰多達十多種口味，杯裝四球45元、盒裝一斤90元

除了必點綿綿冰外，自製黑糖豆花以及夏季限定的綜合仙草冰、芒果雙爽、鳳梨檸檬冰、抹茶紅豆冰等也都很推薦

店內空間不大，但新穎明亮，桌位數不多，人多時稍微等待一下或是外帶享用也是不錯的選擇

還有美美的主題牆，適合拍美照

店內還有可愛店貓，看牠舒服睡覺的模樣很療癒

採用安麗淨水器、天然蔗糖且不添加防腐劑古法製作的冰品可以安心吃

芒果雙爽 $85/杯裝

杯裝很方便，也適合外帶，如果人多推薦可以點碗裝，份量吃起來更過癮

芒果是夏季水果，芒果雙爽只賣6-8月，跟我一樣芒果控的快衝吧！

上下兩層為新鮮芒果塊，中間為清冰，最上面還有一大球的芒果冰，古早味清冰帶有淡淡的香蕉味，我很喜歡，芒果鮮甜帶點微酸感，搭配上芒果冰，香甜不膩，是夏季必吃款

鳳梨檸檬冰 $65

酸香消暑的鳳梨檸檬冰也是夏季限定款，新鮮鳳梨加糖水熬煮過更為香甜，散發著濃郁的鳳梨香氣，香甜的古早味鳳梨搭配清爽微酸感的檸檬冰，每一口都讓人回味無窮，忍不住一口接一口

芋頭＋紅豆綿綿冰 $45

一杯可以任選兩種口味，我們選了經典中的經典芋頭＋紅豆，真材實料的綿綿冰一入口就讓人讚不絕口，好濃郁、好綿密的口感，可以吃到芋頭或是紅豆的香氣

這一杯也很紮實，吃得很滿足！

抹茶紅豆冰 $60

這杯也是夏季限定，這季節來當然就是先把季節性的產品吃起來，因為錯過就要再等一年

抹茶冰與紅豆及粉圓的組合，抹茶香氣濃厚、紅豆軟綿、粉圓Ｑ彈，加入了粉圓讓這一碗抹茶紅豆冰更有層次感，抹茶味香濃，抹茶控必點！

綜合仙草冰 $55

碗內有仙草凍、芋園、地瓜圓、白玉湯圓及紅豆，很紮實的一碗只要55元很划算，加上碎冰好消暑，很適合炎熱的夏日

我跟孩子都很愛ＱＱ的口感，冰點老店綿綿冰的芋圓、地瓜圓及白玉湯圓等配料都是店家手工自製，Ｑ彈帶嚼勁，很好吃，我只吃到一點點就全被孩子吃光光了

仙草凍是使用純正仙草熬製而成，不是偷工建料的仙草粉喔，清香的仙草味、不苦澀，軟嫩帶彈！

自製黑糖豆花 $40

可任選兩種配料，有紅豆、綠豆、花生、粉圓、芋圓、粉粿、椰果及白玉湯圓等可選擇

豆花鋪上滿滿的碎冰光看就好消暑！

滑嫩細緻、豆香味濃郁的豆花搭配黑糖的特殊香氣，香甜而不膩、甜味也更有層次感

紅豆及粉粿更是錦上添花，讓人忍不住大口吃，就連小孩子也很喜歡！

傳承近40年的冰點老店綿綿冰，大家可以列入宜蘭旅遊行程裡，冰品甜品選擇豐富、美味平價，老闆娘也很親切，是宜蘭旅遊不容錯過的冰品店家！

當天我們吃完冰後則是前往員山羌仔埤玩水，繼續消暑！

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注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，都是很主觀的～

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