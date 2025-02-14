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南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清爽不黏膩，還有阿嬤級古董製冰機｜蘇澳美食

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2025-02-14 22:57:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

來到宜蘭南澳地區或者從花蓮回程去宜蘭，一定會經過蘇花公路上的兩間古早味清冰店南興冰店建華冰店，都是很有名而且超過60年的老店，細緻綿密的香蕉清冰，口感清爽不黏膩，更是旅客路經此地必吃的美食。店裡面還有阿嬤古董級的製冰機，相當具有特色，今天就介紹一間我們吃過很多次的南興冰店

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南澳鄉是我們假日常常放風的地方，地理位置在宜蘭東南境與花蓮的交界，依山傍海又有絕佳的景色，多處景點也以大自然為主，沒有太多觀光遊客與人潮，所以一直非常喜歡到這邊散步，漁港村落旁的朝陽漁港更是遛小孩的好去處，這天到朝陽客來香吃完海鮮，漁港旁的沙灘踏踏水之後，回程再特地繞去省道(蘇花公路)上的南興冰店吃一碗清冰，雖然是冬天來但還是好想回味一下古早味

  南興冰店｜位置與交通  

南興冰店位在蘇花公路上，鄰近南澳鄉但行政區其實隸屬於蘇澳鎮，不過我們很習慣將這裡視為南澳地區。冰店就在大馬路旁，開車導航即可抵達，附近的白線內皆可停車。查資料時發現它的營業時間好長喔，早上7:30就開始一直到晚上10點，所以只要白天經過~ 絕對不怕沒有冰吃 😂

■ 地址 : 宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段420號 

■ 電話 : 03-998 1171 

■ 營業時間  7:30-22:00 

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

  南興冰店｜店家環境  

南興冰店建華冰店這兩間分別開在馬路的左右兩邊，相迎而望，都是超過60年歷史的老店，網路上比較有名氣的是建華冰店，招牌做得比較大並以人氣「傳道冰」著稱，每每經過都是重機車和許多慕名的遊客，相較之下比較沒有行銷宣傳的南興冰店 外觀就顯得低調許多，完全沒有什麼裝潢，就是一般老住宅的屋樑上寫著藍底白字的店名，騎樓下兩張簡單的桌椅…就這樣，室內也有桌椅，不過我們都坐外面比較多，因為邊吃邊看大馬路上熱鬧的人群挺有趣，尤其是對比著對面那一家旗鼓相當的老冰店。

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

其實兩間我都吃過，也都算好吃，這一回特別慫恿小孩去吃對面人多的那一間，不過小孩仍然堅持要選南興冰店 (感覺他們比較喜歡)，所以告訴各位，如果到南澳地區吃冰，看見那間人潮很多沒有座位的時候別灰心，不妨過馬路到南興冰店也不會失望啦 

所以阿嬤…我又來了 !!! 
南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

騎樓下的樑柱上綁著好多布條，這些都是機遊、環島的旅人們所留下的記號，成為老冰店的一種特色，來到此地吃個冰也算是旅途的休息中繼點

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

店裡面的阿嬤靦腆不多話，我們拿點菜單坐下來，阿嬤不會特別喊聲招呼就~很古意

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

▼古董級製冰機 

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

樸實的店裡面這一台懷舊製冰機最吸睛，雖然是古董級的但還是正常運作喔，而下方這一座座的木箱其實是傳統式冰箱，製作完成的清冰就是儲藏在這裡

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

我們點完冰後便會看見阿嬤打開木箱的上蓋，從裡頭的不鏽鋼桶挖出清冰和配料，這種保存方式真的很少見吧

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

  南興冰店｜菜單  

南興冰店主打古早味的香蕉清冰，香蕉冰沒有香蕉，它只是一種傳統的香料，早年因為物資缺乏，就在糖和冰的水冰裡加入香蕉油，所以才叫香蕉冰。外表看起來就跟一般的刨冰很像，帶股淡淡的清香和甜味。

店裡的冰品項目很多，價格如下

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

 

  南興冰店｜食記分享  

我們四人點了三碗分別是 綜合牛奶冰 $65

紅豆花生牛奶冰 $60 、花生牛奶冰 $55 

每一碗都有三球清冰，阿嬤先將香蕉清冰挖好在碗裡，再依序將配料加入

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

在這個什麼都要講究精緻外表的時代，眼下這幾碗古早味冰看起來實在一般般，連器皿都還用著記憶中那種塑膠碗盤，老冰店一直延續它的傳統，也就是這樣才更讓人懷念兒時吃冰的記憶和味道

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

▼ 花生牛奶冰  

花生牛奶冰，清冰加上煉乳和花生，花生不是綿密軟軟的口感，吃起來一點脆脆的，一碗都不會很大，一個人吃剛剛好

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

▼ 紅豆花生牛奶冰  

紅豆花生牛奶冰，清冰加上煉乳、紅豆和花生。他們家的紅豆煮得軟綿香醇，搭配清淡的綿綿冰就蠻好吃的

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

▼ 綜合牛奶冰  

之前來我們會點「清冰」，沒有配料也只是淡淡的香氣，但清爽又不會有黏膩感，老公說他最喜歡這樣吃了，不過當天我們合吃一碗，於是我點了綜合牛奶冰來吃吃看，因為菜單上看不出綜合是什麼挺好奇，原來是紅豆花生牛奶冰 (清冰加上煉乳、紅豆和花生) 另外再添加了綠豆和大紅豆，配料都煮得夠軟而且很有味道

南澳必吃古早味香蕉清冰，家傳三代超過60年【南興冰店】口味清

沒想到冷冷的冬天特地來吃冰，居然還是嗑光光~

兩個兒子一人一碗很滿足喔 

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宜蘭蘇澳鎮的南興冰店分享給你們，下次來到南澳地區或者從花蓮往宜蘭的回程路途，可以停歇一會兒，來吃消暑清爽的古早味香蕉清冰

  南興冰店｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段420號 

■ 電話 : 03-998 1171 

■ 營業時間  7:30-22:00 

■ 公休日: 無特定公休日 

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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南興冰店

phone03-9981171
place宜蘭縣蘇澳鎮大通路67號
3.88 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.88
服務品質
3.88
裝潢氣氛
3.63
CP值
4.00
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