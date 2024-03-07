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位在宜蘭頭城的【阿宗芋冰城】是60年老店，賣的是純手工叭噗一杯60元，任選三種口味。口感綿密好吃實在、真材實料原汁原味，可以吃到芋頭跟花生的顆粒。若不想排也可以考慮宜蘭市的涼心冰店(綽號:黑店)、黑秀冰店也是我的愛店，推薦大家一起來懷舊吧噗時光。附近景點有蘭陽博物館、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!
阿宗芋冰城 店家資訊
- 地址：261宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號
- 電話：03 977 1362
- 營業時間：09:00~21:00
阿宗芋冰城 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入阿宗芋冰城即可到達
- 【停車場】白線內可路邊停車，不論平假日都是人潮，這次剛好看到有停車位，所以才決定下車!
阿宗芋冰城 空間環境
說到【阿宗芋冰城】已經是無人不知不無人不曉的冰店了，當它還沒暴紅前，很多人吃過，但不知道它的大名，因為它是叭噗或是宜蘭花生捲冰淇淋裏面的主角，很出色但不搶戲，所以早年比較沒沒無名，早期可是連店名都沒有的哦!
現在可不一樣了，只要到了宜蘭頭城，經過台九線，看到門口大排長龍的店面，就是它沒錯!
現在不分平假日，生意可是好到爆啊，門裏門外擠滿了前來一嚐美味的食客，人多到只能用站的
是不是叫阿宗的，生意都會很好啊，而且客人都很願意站著吃!
有設置回收紙杯、木匙的地方，讓環境看起來整潔
店裏面用了一些老東西來擺設，很簡單!!因為還得留點空間給客人排隊
店裏的口味很簡單
他們之前算是很多冰品的供貨商，街頭賣叭噗的小販、花生捲冰淇淋裏的冰品大部份都是出自他們家
阿宗芋冰城 菜單價位
一杯60元三球，口味有芋頭、紅豆、鳳梨、花生、桂圓、紫米，三球可以任選
也有宅配服務真方便 ➤【盒裝宅配訂單】
芋頭冰
它的口味很綿密，算是很有本土味啦！
芋頭冰還保留香氣跟顆粒感非常推薦
最新叭噗杯樣式！
芋冰吃起來綿密，沒有那麼重的結晶感～好吃
甜心芭樂冰
季節限定，芭樂味香，不會過甜
百香果冰
假日特選～好吃。對於吃慣過度調味的人，應該要試試這種樸實的好味道
有空來品嚐其他口味也都很好吃，純手工叭噗很單純、很真材實料、口感綿濃Q啊！
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