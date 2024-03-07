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宜蘭縣頭城鎮阿宗芋冰城》古早味60年純手工叭噗，可以吃到芋頭跟花生的顆粒

2024-03-07 17:10:13 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1381篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：宜蘭 阿宗芋冰城
phone03-9771362
place宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在宜蘭頭城的阿宗芋冰城是60年老店，賣的是純手工叭噗一杯60元，任選三種口味。口感綿密好吃實在、真材實料原汁原味，可以吃到芋頭跟花生的顆粒。若不想排也可以考慮宜蘭市的涼心冰店(綽號:黑店)黑秀冰店也是我的愛店，推薦大家一起來懷舊吧噗時光。附近景點蘭陽博物館外澳服務區頭城老街八角瞭望台龜山島賞鯨，搭配頭城美食頭城一日遊好好玩!

阿宗芋冰城 店家資訊

  • 地址：261宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號
  • 電話：03 977 1362
  • 營業時間：09:00~21:00

阿宗芋冰城 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入阿宗芋冰城即可到達
  • 【停車場】白線內可路邊停車，不論平假日都是人潮，這次剛好看到有停車位，所以才決定下車!

阿宗芋冰城 空間環境

說到阿宗芋冰城已經是無人不知不無人不曉的冰店了，當它還沒暴紅前，很多人吃過，但不知道它的大名，因為它是叭噗或是宜蘭花生捲冰淇淋裏面的主角，很出色但不搶戲，所以早年比較沒沒無名，早期可是連店名都沒有的哦!

現在可不一樣了，只要到了宜蘭頭城，經過台九線，看到門口大排長龍的店面，就是它沒錯!

現在不分平假日，生意可是好到爆啊，門裏門外擠滿了前來一嚐美味的食客，人多到只能用站的
是不是叫阿宗的，生意都會很好啊，而且客人都很願意站著吃!
有設置回收紙杯、木匙的地方，讓環境看起來整潔

店裏面用了一些老東西來擺設，很簡單!!因為還得留點空間給客人排隊

店裏的口味很簡單


他們之前算是很多冰品的供貨商，街頭賣叭噗的小販、花生捲冰淇淋裏的冰品大部份都是出自他們家

阿宗芋冰城 菜單價位

一杯60元三球，口味有芋頭、紅豆、鳳梨、花生、桂圓、紫米，三球可以任選

也有宅配服務真方便 ➤盒裝宅配訂單 

芋頭冰


（10年前的杯子）一杯三球，口味可以任選

它的口味很綿密，算是很有本土味啦！

芋頭冰還保留香氣跟顆粒感非常推薦

最新叭噗杯樣式！

芋冰吃起來綿密，沒有那麼重的結晶感～好吃

甜心芭樂冰

季節限定，芭樂味香，不會過甜

百香果冰

假日特選～好吃。對於吃慣過度調味的人，應該要試試這種樸實的好味道

有空來品嚐其他口味也都很好吃，純手工叭噗很單純、很真材實料、口感綿濃Q啊！

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