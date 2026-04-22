GODIVA盲盒娃娃只送不賣！紅莓玫瑰冰淇淋超夢幻，免費Line貼圖先下載。

巧克力控快衝！GODIVA迎來100週年，推出夢幻紅莓玫瑰霜淇淋與免費盲盒娃娃，陪你甜蜜入心。編輯 鄭雅之表示：又有藉口去GODIVA吃冰、領娃娃！

巧克力控真的要尖叫了！來自比利時的皇室御用品牌 GODIVA 歡慶創立 100 週年，這回不只換上時尚新標誌，更要在全台掀起一場粉紅旋風。特別把極具代表性的粉紅小貨車化作夢幻禮盒，還邀請 3 款經典巧克力變身超療癒的絨毛盲盒吊飾，加上期間限定的「紅莓玫瑰系列霜淇淋」，從視覺到味覺都充滿粉紅泡泡。小資族要先記得下載免費line貼圖，只要動動手指加入好友，就能免費把 16 張超可愛的週年限定貼圖帶回家，讓你的對話框也能天天甜蜜滿分。



▲粉嫩可愛的GODIVA百週年限定熱飲杯，走在路上隨手一拍都充滿時尚感。

▲GODIVA百週年限定絨毛吊飾盲盒，將經典巧克力擬人化推出三款Q版角色，只送不賣。

巧克力變身超萌吊飾只送不賣

最讓粉絲期待的莫過於首度登場的「百週年巧克力絨毛吊飾」，品牌發揮創意將經典作品擬人化，像是口感溫潤的白巧克力化身為「純白甜心白白」，貝殼造型的杏仁黑巧克力則成了「濃醇擔當貝貝」，還有象徵 90 週年的紅莓巧克力變成「酸甜小可愛莓莓」。這 3 款吊飾採盲盒形式驚喜登場，只要消費滿額就有機會隨機獲得，這系列只送不賣的夢幻收藏品勢必引發一波搶購蒐藏熱潮，讓巧克力不只能品嚐，還能掛在包包上隨身陪伴。



▲只送不賣的超療癒絨毛吊飾盲盒，絕對是這次GODIVA百週年限定最欠蒐藏的周邊。





夢幻粉嫩系霜淇淋限時浪漫開吃

除了周邊小物，GODIVA 的霜淇淋一直是店內人氣王，這次特別延續百週年禮盒的靈感，推出期間限定的「紅莓玫瑰」冰品與飲品系列。不管是帶有優雅花香的雙重巧克力霜淇淋，還是清新果香與白巧克力完美交織的奶昔，每一口都能感受到黑巧克力的濃郁與紅莓的微酸，包裝更同步換上粉嫩色系。除了實體甜點，也大方放送福利，只要在指定期間內加入官方 LINE 帳號，就能免費領取 16 張限定貼圖，讓經典巧克力圖騰變成最時髦的聊天日常。



▲層次感十足的紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋，是這次GODIVA百週年限定必吃的夢幻冰品。





走進粉紅貨車珍藏百年工藝回憶

這回週年慶的主角「百週年限定巧克力禮盒」，在外盒設計上特別致敬品牌創始店的標誌，粉嫩色調搭配復刻字樣，打開盒蓋還能看見象徵起點的 1926 字樣。禮盒內容精心挑選了橫跨一世紀的 10 顆經典作，包含致敬比利時皇后的法比奧拉皇后巧克力，以及慶祝日本首店開幕的脆米巧克力，更加入 2026 年最新研發的開心果杏仁黑巧克力。每一顆巧克力都代表著品牌不同時期的重要里程碑，讓這盒甜點不只是美食，更像是一本可以用舌尖閱讀的巧克力斷代史。



▲充滿故事感的百週年限定巧克力禮盒，10款經典作品一次吃到太幸福。

▲各式各樣的精品級甜點，讓GODIVA百週年限定的粉紅魅力席捲全台。

GODIVA 百週年慶限定活動

滿額贈絨毛盲盒

活動日期：2026 年 4 月 10 日起

活動辦法：單筆消費滿 NT$2,500（需含一盒百週年禮盒），即贈「百週年巧克力絨毛吊飾盲盒」乙個，款式隨機送完為止。

注意事項：此贈品僅限台灣 GODIVA 專門店（不含機場、免稅店、外送平台與 EC 官網）。





活動日期：2026 年 4 月 10 日起 活動辦法：單筆消費滿 NT$2,500（需含一盒百週年禮盒），即贈「百週年巧克力絨毛吊飾盲盒」乙個，款式隨機送完為止。 注意事項：此贈品僅限台灣 GODIVA 專門店（不含機場、免稅店、外送平台與 EC 官網）。 100週年 LINE 貼圖免費領

下載日期：2026 年 4 月 10 日至 5 月 10 日

下載方式：加入 GODIVA LINE 官方帳號即可免費下載，可使用 180 天。





下載日期：2026 年 4 月 10 日至 5 月 10 日 下載方式：加入 GODIVA LINE 官方帳號即可免費下載，可使用 180 天。 紅莓玫瑰冰飲品系列

販售品項：紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋、紅莓玫瑰白巧克力霜淇淋、黑巧克力霜淇淋（紅莓玫瑰點綴）、紅莓玫瑰白巧克力奶昔。

售價：NT$220





2026年甜點控最新清單！

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