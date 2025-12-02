信義區699元港點吃到飽！芯聚苑35道港點無限吃，假日不加價也有。

信義區港點控看過來！芯聚苑推出699元港式下午茶吃到飽，35道經典港點、中菜、港式甜點通通無限續吃到飽，平日假日都能吃。

信義區699元港點吃到飽登場！位於Att Valley 地下一樓的芯聚苑，開幕以烤鴨三吃聞名，如今於12月重磅推出全新「港點下午茶吃到飽」，讓想一次吃齊港式點心、中菜熱炒的人完全不用挑日子，不分平假日都能在下午時段大快朵頤。這次主打「699 無限續享」，共超過35道經典港點與熱炒通通能無限加點，包括蝦餃、腸粉、蘿蔔糕到糖水甜品都吃得到，港點控、小資族與朋友約一個輕鬆又不踩雷的下午茶。對港式控來說，在信義區能吃到這種價格的吃到飽，超級有吸引力。

芯聚苑港點皆由五星港點主廚現點現做，從蝦餃、燒賣到陳皮牛肉腸粉都能吃到飽。芯聚苑699元港點下午茶吃到飽，提供35 道經典港式點心、中菜吃到飽。





信義區 699 元 港點吃到飽 ！35 道經典港式點心一次吃齊

這次吃到飽最大亮點，就是所有港點皆由五星港點主廚現點現做，從熱騰騰的蝦餃、燒賣到陳皮牛肉腸粉，一口咬下都是濃濃港味。經典款像是明爐叉燒酥、五香鹹水餃、辣味蘿蔔糕也都能無限續盤，喜歡腸粉的人則一定要排隊吃蔥花油條腸粉與韭黃蝦仁腸粉，口感滑順又滿足。甚至連單點水準的雞汁煎鍋貼也能吃到飽，完全懂港點控想要一次吃遍港點種類的心情。

信義區港點、中菜餐廳「芯聚苑」推出全新699元港點下午茶吃到飽。





楊枝甘露與中式糖水也無限續

下午茶最療癒的一刻，就是飯後甜點。「699元港式吃到飽」連糖水甜品都沒在客氣，楊枝甘露、芋香西米露、桂花紅豆糕到棗皇銀耳燉桃膠全部無限續碗。香濃的芋香、西米露的滑口感搭上銀耳與桃膠的甜潤，非常適合在吃了多種港點後換換味蕾。同桌的人也能一起分著吃，想試什麼口味都不用猶豫。對喜歡甜品的人來說，能在信義區找到港式糖水吃到飽真的太幸福，整個下午都能被甜甜填滿。

芯聚苑港點吃到飽，平日、假日下午茶均一價699元。











芯聚苑 港點下午茶吃到飽

價位：成人每位 $699，兒童130公分以下 $399，需加收10％。

用餐時間：每人限時 90 分鐘。

供應時段：不分平假日，每日 PM14：00–16：00。

內容包含：35+ 港點與中菜、甜品無限續享。





芯聚苑 店家資訊

地址： 110臺北市信義區松仁路99號

電話號碼： 02 2758 2588

營業時間： 11:00–22:00





芯聚苑 訂位連結

芯聚苑 訂位連結







