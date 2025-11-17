玉兔壽喜燒開到華山！398元吃到飽蛋慕斯、蔬食自助吧，台北一人壽喜燒推薦。

台北壽喜燒控準備衝！爆紅的玉兔壽喜燒即將插旗華山，主打一人壽喜燒吃到飽、靈芝蛋慕斯無限續，再添台北美食新地標。

台北一人壽喜燒名店「玉兔壽喜燒專門店」要到華山開二店了！今年四月中旬在忠孝SOGO後巷一開幕就爆紅的壽喜燒名店，以一人壽喜燒、自助蔬食吧吃到飽，以及創意靈芝蛋慕斯無限續聞名，短短半年就決定插旗華山文創園區對面，再次攻佔台北美食地圖。新店延續個人套餐的用餐方式，搭配吧台座位與QRcode點餐，更適合I人享受一個人的沉浸時光。無論是正統關西壽喜燒，還是輕鬆自由的自助區，讓更多饕客可以輕鬆吃到玉兔壽喜燒。



▲玉兔壽喜燒主打關西風「先煎後煮、灑糖乾煎」。(攝影：鄭雅之)



▲主打一人壽喜燒「玉兔壽喜燒」將插旗華山周邊。(攝影：鄭雅之)





玉兔壽喜燒二店開在華山！ 關西風壽喜燒、再加創新靈芝蛋慕斯無限續

玉兔壽喜燒的人氣不只是吃到飽而已，而是完整複製日本關西壽喜燒的職人風味。從「先煎後煮」的節奏到「灑糖乾煎」的技法，全都是由現場專人負責操作，讓肉片在油香、上白糖焦香與醬汁鹹甜之間堆疊出立體層次。每片肉最後再沾上店內招牌的「靈芝蛋慕斯」，口感變得輕盈滑順。配料方面也玩出多種新花樣，包括燒豆腐、檸檬豬肉丸，加上韓國年糕、雲海玉子等選擇，讓一鍋壽喜燒變成可自由搭配的小小味覺冒險。



▲玉兔壽喜燒創意吃法「靈芝蛋慕斯」可以無限續。(攝影：鄭雅之)





398元蔬食自助吧吃到飽！特色調味料變化不同風味

玉兔壽喜燒套餐選擇簡單，有頂級和牛、國產牛、梅花豬都能任選，目前共有四款套餐，最便宜只要398元起，對小資族來說負擔不大。店內自助區提供越光米、時蔬、菇類、飲料等自由取用，想吃多清爽或多豐富都能自己決定。壽喜燒控若喜歡微酸、微辣或清爽風味，也能利用七味粉、柚子胡椒、現磨芝麻與柚子絲調整個人口味。從一個人的快速晚餐，到想慢慢享受的放鬆時刻，都能在這裡找到最剛好的節奏感。



▲玉兔壽喜燒二號店開在華山文創園區對面。(攝影：鄭雅之)











玉兔壽喜燒專門店 華山店

地址：台北市中正區忠孝東路二段76號1樓

開幕日：尚未公布







