饗點鍋｜台中浮誇系鍋物！一人388元起，蔬食自助吧、港點、甜點、肉燥飯、冰淇淋吃到飽

台中浮誇系鍋物再一間！這間位在台中西屯的饗點鍋，主打的浮誇系火鍋，肉肉控必點的大份量肉盤，還有超霸氣海鮮拼盤，一人只要388元起，享蔬食自助吧、港點、肉燥飯、蛋糕甜點、冰淇淋、咖啡吃到飽，不管一人用餐還是多人聚餐都非常適合

饗點鍋位置

饗點鍋台中文心店位在台中西屯區大墩十八街與大祥街交叉口處，近台中市政府、台中捷運市政府站，距離台中新光三越百貨、台中大遠百不遠，附近有多個收費停車場，捷運、公車及Ubike樣樣有，交通非常便利

饗點鍋環境

饗點鍋台中文心店裡頭採挑高設計，空間寬敞舒適，環境乾淨明亮，除了4-6人的座位區，後方還有設置高腳座椅的吧檯座位，一個人來用饗點鍋用餐也非常適合

饗點鍋蔬食自助吧

饗點鍋蔬食自助吧還蠻澎派的，近25種食材任你夾，當季蔬菜、火鍋料、菇類、鴨血應有盡有

另外這區的自助吧區是醬料及主食類，包含王子麵、韓國泡麵、蒸煮麵、冬粉、鍋燒意麵、白飯、肉燥飯、包子及燒賣等港式點心

饗點鍋的肉燥還蠻香的，配上白飯鹹香十足，讓人一口接一口停不下來

饗點鍋還有提供燒賣、包子及銀絲卷，深受小朋友的喜愛

另外饗點鍋還有供應古早味小零嘴，各式各樣的小餅乾可以先讓大家解解饞

飲料區自助吧，有茶飲、烏梅汁、冰沙及咖啡

除了剛剛飲料區自助吧，另一旁冰箱櫃中的飲料也是無限享用

冰淇淋是老少咸宜的杜老爺冰淇淋，每天會供應五到六種，旁邊還有配料OREO碎片、棉花糖可以添加DIY變成聖代冰淇淋

饗點鍋甜點自助吧

饗點鍋除了冰淇淋，還有水果、提拉米蘇、精緻蛋糕、中華豆花及統一布丁等甜點

饗點鍋的招牌原味蔬菜鍋都是採用當天新鮮蔬菜熬煮，湯頭清爽甘甜

饗點鍋菜單

椰子雞湯鍋 100元

以招牌蔬菜高湯為基底，加入新鮮椰子汁及椰子片，湯頭清甜，入口帶有迷人椰香

胡椒雞湯鍋 55元

喜歡吃胡椒雞湯的朋友在饗點鍋也吃得到，採溫補方式，裡頭加入紅棗、枸杞、白胡椒粉及秘製胡椒雞湯熬製，湯頭濃厚，帶有白胡椒的辛辣風味

麻辣牛奶鍋 80元

將香濃牛奶鍋與麻辣鍋做結合，入口除了濃郁奶香，還多了麻辣的香氣，辣度大概是小辣左右，後勁還挺強的，如果平常不太吃辣的朋友可能會覺得偏辣些

20盎司美國牛仔套餐 1498元

愛吃肉肉的朋友激推饗點鍋的雙人套餐，大肉盤份量18盎起跳，糖糖選了20盎司美國牛仔套餐，專for愛吃牛的朋友們，裡頭包含Choice安格斯牛小排、Prime美國霜降背肩牛及Choice低脂板腱牛，共三種肉品

Choice安格斯牛小排富含油花，肉質軟嫩，帶有濃郁的牛肉香氣

Choice低脂板腱牛，特色就是中間帶有一條嫩筋，油花不多，肉質紮實帶有嫩筋，讓人越嚼越香，輕涮五分熟度嘟嘟好

Prime美國霜降背肩牛，取自牛肩胛運動量較大的背肩部位，油花比例適中，肉質軟嫩鮮甜

巨龍滿載海陸拼盤 1998元

饗點鍋雙人套餐不只肉品浮誇，海鮮也超澎派，糖糖點的巨龍滿載海陸拼盤裡頭包含貝里斯龍蝦、北海道生食級干貝、特選鮭魚、大文蛤、黑虎草蝦及鮮甜白蝦

店家超貼心，龍蝦肉已經幫大家取出來了，直接把龍蝦肉下鍋煮就可以直接享用，肉質彈牙鮮甜，蝦膏及蝦腦也很讚

巨龍滿載海陸拼盤除了超澎派的龍蝦海鮮拼盤，還有附上一盤7盎司的台灣本產梅花豬，有著雪白細緻的油花紋路，瘦肉分布較多，口感紮實不乾柴，吃起來不帶油膩感

冷冷天氣想吃鍋，來饗點鍋就對啦～一人只要388元起，享蔬食自助吧、港點、肉燥飯、蛋糕甜點、冰淇淋、咖啡吃到飽，愛吃肉的朋友激推饗點鍋雙人套餐中的肉肉饗宴，最少18盎司起讓你肉肉爽爽吃，還有超澎派海鮮，海味十足，讓你欲罷不能

饗點鍋週年慶活動開跑，來店抽抽樂，消費滿千即可抽獎一次（以此類推），獎項包含A5和牛、龍蝦等大獎等著大家來抽獎，台中市民憑身分證開頭為B，舊台中縣為L，平日用餐享優惠9折，醫護人員、軍警消平日優惠88折