台北東區也有一人壽喜燒吃到飽！由燒肉職人王斯楷操刀打造的全新品牌「玉兔壽喜燒專門店」正式插旗忠孝SOGO後巷，以正統關西風壽喜燒為主打，主打個人套餐、蔬食自助吃到飽，吧台座位、QRcode點餐超適合I人的小編。並推出創新的「靈芝蛋慕斯」沾醬，讓壽喜燒多了滑順輕盈的層次口感。開幕期間更推出集點活動，消費滿額可累積換和牛套餐，雨天來店還送加碼點，吃得美味又超值。



▲台北一人壽喜燒吃到飽！ 398元玉兔壽喜燒一人開鍋，和牛免費吃攻略 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲玉兔壽喜燒一人開鍋就開在忠孝SOGO後面巷弄 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

玉兔壽喜燒專門店 店家資訊

「玉兔壽喜燒專門店」延續職人風格，研究日本關西壽喜燒的傳統工序，將關西風「先煎後煮、灑糖乾煎」的料理節奏帶進台灣市場。店名靈感源於《嫦娥奔月》神話，與旗下品牌「金月」形成詩意呼應，營造日式料理的浪漫氛圍。從頂級和牛、國產牛到梅花豬套餐應有盡有，目前僅有四款套嵾選擇，最便宜只要398元起，讓一個人也能輕鬆開鍋。▲玉兔壽喜燒主打日本關西壽喜燒的傳統工序 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲玉兔壽喜燒主打日本關西「先煎後煮、灑糖乾煎」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝承襲關西壽喜燒精髓，玉兔堅持由專人現場煎肉，先以油塊熱鍋再煎至肉香四溢，灑上上白糖進行焦糖化後加入醬汁燉煮，最後搭配「靈芝蛋慕斯」享用，肉片在香甜鹹香中完美融合，留下舌尖餘韻。創意配料如焦化洋蔥、燒豆腐與檸檬豬肉丸等也增添趣味，還可額外加點韓國年糕、雲海玉子等豐富配料。自助區提供越光米與時蔬菇類，讓用餐過程更有搭配自由度，無論是牛肉控還是鍋物控，都能在這裡找到屬於自己的飽足幸福。▲玉兔壽喜燒獨創「靈芝蛋慕斯」增添滑順口感 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​▲玉兔壽喜燒附有蔬菜自助吧吃到飽 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​打破對壽喜燒的刻板印象，「玉兔壽喜燒專門店」特別提供七味粉、柚子胡椒、現磨芝麻與柚子絲等豐富佐料，無論適當沾醬、還是倒入鍋底中，開一鍋玩出新風味。更貼心為東區上班族推出149元「壽喜燒牛／豬丼飯」外帶料理。為慶祝新店開幕，即日起至6/30同步推出集點活動，單筆消費滿400元可獲得1點，集滿5點送牛五花／梅花豬一份，10點可換套餐，集滿20點還能免費吃到日北黑毛和牛套餐，雨天來訪還加碼送1點。▲玉兔壽喜燒提供七味粉、柚子胡椒、現磨芝麻與柚子絲等豐富佐料 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​▲398元玉兔壽喜燒一人開鍋料 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄3號1樓

營業時間：11:30-21:30

電話：02-2711-9002

座位席次：13席



玉兔壽喜燒專門店菜單

日本黑毛和牛套餐998元

牛五花套餐 598元

日本國產牛套餐 798元

梅花豬套餐 398元

以上售價皆須另加10%服務費。



玉兔壽喜燒專門店 開幕優惠

活動期間：即日起至2025年6月30日

活動內容：

1、單筆消費滿400元可獲得1點；集滿20點可免費兌換「日北黑毛和牛套餐」。

2、遇雨天來店，還可額外獲得1點。





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