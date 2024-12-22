酸菜魚拉麵吃起來！爭鮮集團「定食8」這次新品特別推出不就揪團也能吃的「一人酸菜魚」挑戰粉絲新歡。這次定食8與「蒼蠅頭」創始店Wang Cheng Laoma合作，推出「川味新饗宴」聯名定食，並且特別設計「獨享酸菜魚拉麵」，將酸爽湯頭與炸魚塊完美結合。另搭配經典「蒼蠅頭」與多款創新甜點飲品，期間限定開賣。



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▲▼定食8新品獨享酸菜魚拉麵 一人酸菜魚推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



定食8與Wang Cheng Laoma聯名限定新品

這次定食8與Wang Cheng Laoma聯名一定要先吃「獨享酸菜魚拉麵」。以雞白高湯為基底，融入多種亞洲香料及東北風味酸菜，熬製出酸香鮮美的湯頭，揪不到咖也能吃酸菜魚。每份酸菜魚拉麵搭配酥炸至金黃酥脆的魚塊，以及手工「黃金鮮蝦雲吞」，提升整碗麵的層次感。酸辣與鮮香的酸菜魚拉麵，是粉絲們冬天暖心的最佳選擇。▲▼定食8與Wang Cheng Laoma聯名限定新品推薦 期間限定酸菜魚 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝這次定食8聯名餐點除了「獨享酸菜魚拉麵」外，也推出了融合川味與日式定食的多款特色餐點，包括「川味春雨水煮牛」與「薑燒蝦仁牛丼」。其中「川味春雨水煮牛」以花椒和辣椒調味，再搭配經典「蒼蠅頭」作為聯名套餐的必備佐菜，鹹香微辣的滋味讓白飯瞬間秒殺，被譽為「最強偷飯賊」超下飯。▲▼定食8蒼蠅頭新品 川味春雨水煮牛薑燒蝦仁牛丼 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝另一款從乾燒蝦仁創意改良的「薑燒蝦仁牛丼」，把川菜與日式料理融合，打造全新吃法。除了主餐，定食8還推出多款甜點與飲品，讓粉絲享受完整用餐體驗。「鮮蝦黃金雲吞」作為小食推薦，搭配「山楂蓮霧特調」的輕食組合價128元，讓人通通自己吃也很可以。▲▼定食8蒼蠅頭新品推薦 薑燒蝦仁牛丼 鮮蝦黃金雲吞 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

供應期間：2024/12/18-2025/3/18

品項及價格：

獨享酸菜魚拉麵：240元

川味春雨水煮牛：260元

薑燒蝦仁牛丼：260元