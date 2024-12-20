假日午後，天氣真舒服，涼風陣陣加上陽光普照，我騎著小機車直奔桃園，準備和小妹好好聚聚啦！

「％滋燒肉 Pa Zi Yakiniku」是桃園新開幕的燒肉店，主打個人套餐，讓人輕鬆享受美味燒肉。

這次純粹來試試新口味，新開的餐廳總是特別吸引人啊！

店內環境不僅乾淨明亮，大片窗戶更讓採光超級舒服。

菜單超豐富，牛、豬、雞、海鮮應有盡有，還能選單一肉品、海陸搭配或雙拼組合，隨你挑。

從平價的五花肉到高檔的和牛通通有，完全看你的預算和當天的胃口啦！

如果覺得套餐還不夠飽，也可以額外單點，滿足你的小確幸！

這裡採QR碼點餐系統，點好餐後的等待時間可別浪費，趕快去自助吧看看有什麼好料吧！

飲品選擇超多，有可樂、雪碧、檸檬紅茶、美粒果到椰子水應有盡有，最讓我興奮的是還有霜淇淋！飯後甜點絕對不能少！

另外還有三款獨立包裝的三角茶包和葡萄醋飲，茶包有紅茶、綠茶和烏龍茶，泡出來的茶溫潤順口，完全不澀喔！

沙拉吧的蔬菜種類多樣且整理得一塵不染，搭配胡麻和和風兩種醬料，隨你口味調配。

親手DIY選自己愛吃的蔬菜，再淋上最愛的醬汁，這樣調配出來的沙拉絕對是最合胃口的！

烤爐採用瓦斯火源，建議開最小火慢慢烤，肉才不會烤焦。

貼心的是桌子兩側設有抽屜，裡面放滿餐具、濕紙巾、面紙和牙籤，方便又實用。

台灣松坂豬 $530元

每份套餐不僅有肉盤，還附上白飯和味噌湯，真的是超值享受！

套餐中特別提供兩種豬肉部位選擇，分別是台灣豬松坂與台灣松阪豬條，滿足不同口感的需求！

套餐包含香Q白飯和熱騰騰味噌湯，配燒肉再適合不過了！

香蔥與清爽漬物是燒肉的好搭檔。

茶碗蒸滑嫩細緻，每一口都能感受到高湯的香甜。

台灣豬松坂

台灣豬松坂色澤粉嫩，油脂分布均勻，烤到全熟後口感嫩Q，還帶著淡淡的油香，非常迷人。

台灣松阪豬條

台灣松阪豬條比松坂更有嚼勁，口感Q彈紮實。

玫瑰鹽/燒肉醬/七味粉/昆布鹽

玫瑰鹽使用方便的自動研磨設計，輕輕傾斜約45度就能撒出細緻鹽粒，超級省力又有趣！

五五雙併 $520元

一次滿足想吃兩種肉片的慾望。

「五五雙併」指的是美國牛五花與台灣豬五花的雙拼，豐富的肉品組合讓人直呼過癮。

我偏愛燒烤薄切肉片，因為薄片容易熟又不易烤壞，吃起來剛剛好！

燒肉片必須帶點油花，這樣烤出來的肉才會鮮嫩多汁，香氣四溢。

帶油花的肉片在烤爐上滋滋作響，香味撲鼻。不過這次的牛五花和豬五花表現普通，屬於中規中矩的水準，沒有太大驚喜。

只需加40元，白飯就能升級成玉子蔥油拌飯，將溫泉蛋與蔥花攪拌均勻後，那滑嫩的口感令人難以抗拒！

入口時的滑溜感真是無敵，這樣的拌飯完全成為我的心頭好！

飽餐一頓後，再來上一小碗牛奶霜淇淋，甜蜜的滋味讓人瞬間幸福感爆棚！

美食雖好，但最重要的是和誰一起吃！和小妹一起分享這頓燒肉，真的讓人心情大好！

店家資訊

店名：％滋燒肉 Pa Zi Yakiniku

地址：桃園市桃園區中央街221號

電話：03-333-5252

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