這次為了聖誕節，特地上來台北玩~

搬到台中也才短短一年的時間，我發現，台北的店家的變化速度真的變得好快喔~

這次北上的晚餐，我選擇Joeman跟那個女生KIKI拍過的發肉Me一人燒肉~

他們倆位都是I人，我也是I人，但我是可I可E的INFJ~

這間我在一個月前就先線上搶好訂位了，想吃的話，一定要線上訂位，因為這間真的很夯~

他們兩位，在拍攝的時候，菜單價格都很便宜，

但最近真的物價漲價的很嚴重，所以店家也調整價格了~

我期待的不是雪，而是一個人的雨天~

發肉me的下雨天方案，給你不emo的好心情~

一個人一個隔間，掃碼點餐，I人友善的好地方~

還有牌子可以翻，讓店家的人不會打擾你~

但，我翻了「歡迎進入我的世界」店員可能真的很忙，所以不理我~

但我當下，聊天講話是真的完全沒問題的!(雖然我還是在拍YT的狀態啦~)

用餐時間75分鐘真的小趕，但有貼心的店家告知事項，真的是細節到位的好設計~

桌上有調味料、垃圾桶、鏡子、手機架、超好喝熱騰騰的牛蒡雞湯、盤子、烤肉夾

還有，很貼心附了一個鏡子，可以跟自己乾杯~

如果你很喜歡吃發肉Me的話，可以跟他們訂閱會員，一個月$490，每個月都有優惠券喔~

桌上的調味料有：秘製蒜辣味噌、檸檬汁、燒肉醬、玫瑰鹽、五味粉

其實吃到最後，我才發現秘製蒜辣味噌，跟肉真的很搭，真的是太好吃了~~~

抽屜裏面除了衛生紙、濕紙巾、浴帽(店家都知道小仙女是不喜歡洗頭的~)

還有一大疊可以傳遞訊息的小卡片~

肉肉的來源好清楚，光烤肉就很忙了，真不知道有哪一個I人能完整的看完且背起來呢?

這次我點的是：牛豬雞都要吃套餐 $480

價格真的有對應份量，肉的份量給好給滿，白飯鬆軟又好吃，

而且還有三種精緻小菜跟蔬菜豆腐，還有一大碗甜湯!

生菜是可以選要或不要的附在旁邊的，免費的生菜，我當然要吃啊~

這份套餐，我真的覺得很好吃~

牛肉薄薄的，烤起來真的很香，雞腿肉肉質也很好，但切的真的太厚了，不好烤><

豬頸肉，我宣布是烤肉的VIP，口感QQ脆脆的，很有咀嚼感，我好喜歡喔~~~

我去吃飯的當天，台北沒有很冷，但我還是覺得牛蒡雞湯喝了好暖喔~

吃飽之後，就自己走到門口的機台付費啦~

$480+10%=$528

喔，好頂的價格喔(沒收入的我，真的有點心痛QQ)

但，我今天是出來玩的，而且我還是12月壽星，當然對自己好一點~

發肉Me真的是工作辛苦一個月，發薪水的當天，犒賞自己的一餐~

吃到這麼好吃的燒肉，又有動力賺錢跟活下去了

然後，我結帳出去之後，才發現他們有Ocard合作，

我錯過了他們的壽星用餐打8折的使用券了QQ

入店前，記得要先加入發肉Me的Ocard會員，才不會後悔莫及喔~

發肉Me 個人燒肉專門店

地址：大安路一段51巷17號一樓

營業時間： 12:00–15:00, 17:00–21:30

電話號碼： 02 2741 7169

預約: mpea.me