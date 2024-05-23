JR東日本大飯店台北必買優惠券真的來了！即日起至6/20，JR東日本大飯店台北推出2024春夏線上旅展，有國人最愛的鉑麗安自助餐券買十送1、凱華樓中華料理烤鴨三吃，還有入住11坪大「都會客房一泊一食」住宿券優惠價5,680元，含兩客自助式早餐。13坪的「行政尊榮客房一泊一食」住宿券6,880元、吃喝玩樂一次滿足。
聚會首選Brilliant鉑麗安全日餐廳，以異國料理及日本東北的經典料理為主要特色，經典美食包含「普羅旺斯香草烤羊肋排」，搭配上風味獨特的薄荷醬汁平衡了豐富的油脂卻略帶清爽風味。低溫慢烤的「特製爐烤香料肋眼牛排」，甜美肉汁鎖在牛肉中，牛肉口感軟嫩細緻。「舒肥戰斧豬排」選用帶骨肋眼，以低溫舒肥熟成後在表面煎香，外酥內軟，令人大快朵頤。還有一般自助餐台少見的「法式燉牛舌」則是精選上等牛舌，搭配紅酒慢燉烹調，鮮嫩多汁，豐富濃郁。優惠價1,100元 (原價1,480元+10%)，與好友團購享「買十送一」超值優惠11,000元，平均每位只要1,000元 (原價16,280元+10%)。
還有凱華樓中華料理推出招牌菜式「黃袍北京烤鴨」一鴨三吃優惠價2,580元(原價3,280元+10%)，優質櫻桃鴨以麥芽糖水幫鴨皮上糖色，完全靠鴨的原汁原味和師傅的爐烤功夫，除了享用片皮鴨的美味外，另外的二吃可以選擇，如「爆炒鴨架」、「韭黃鴨絲」等，還有「酸菜鴨骨湯」以主廚自製酸菜特有的酸甜清爽以及鴨骨湯的濃郁鮮香、「花菇鴨骨粥」口感濃稠滑順入口即化，鴨骨的鮮甜滋味與花菇的香氣相互融合，絕對是不能錯過的美味。此次凱華樓春夏旅展還推出商務、家人聚餐都受到歡迎的「磐龍宮殿御膳」雙人套餐3,088元(原價3,960元+10%)及平日商業午餐(一組10張)6,990元(原價8,800+10%)，餐券優惠七折起相當划算。
此外，暑假住房搶攻優惠趁現在，JR東日本大飯店台北推出住宿券優惠，入住11坪大「都會客房一泊一食」住宿券優惠價5,680元，含兩客自助式早餐。13坪的「行政尊榮客房一泊一食」住宿券6,880元，含兩客早餐及行政酒廊禮遇。喜愛套房可選擇入住19坪大的「行政套房一泊一食」住宿券含兩客早餐及行政酒廊禮遇，優惠價8,880元。預訂美好的暑假假期不需額外加價，享用寬敞的室內泳池，與家人朋友一起團購單項商品可享住宿券買十送一。即日起至JR東日本大飯店台北官網或飯店一樓大廳可下單購買。
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