吃到飽控一定不會錯過的吃到飽餐券來了！台北、台南遠東香格里拉及館外餐廳Mega50聯手推出超值下殺餐券、住宿券，其中台北遠東住宿券以雙人入住尊榮客房最低優惠24折，每晚只要5,699元起，人氣自助餐「遠東Café」10客套組最優惠，約73折。此外，台南遠東則祭出兩款平日住宿券，首推原價62,370元的「尊榮家庭房住宿乙晚」兩張券組，優惠價9,598元，約16折。再來就是「50樓Café」自助餐廳也推出特惠餐券6折起。







首推必買台北遠東Café吃到飽下殺餐券

台北遠東香格里拉主打超人氣遠東Café自助餐廳，特別推出超值優惠價，包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，套組最低優惠至73折，原價1,188元的下午茶每位僅需920元、原價2,068元的自助午、晚餐最低也只要1,430元起。





旅人大推台台北遠東尊榮客房下殺住宿券

台北遠東香格里拉也推出超值住房優惠，平日每晚只要5,699元即可雙人入住尊榮客房，約24折，另有尊榮客房雙人住宿一晚含兩客早餐優惠價6,699元，原價25,289元，享26折。想要感受奢華放鬆的精緻度假，則推薦豪華閣豪華客房雙人平日住宿券，可享豪華閣尊榮禮遇，包含豐盛早餐、下午茶以及晚間雞尾酒及輕食歡樂時光，每晚僅需8,599元，原價25,410元，約34折。





台南遠東香格里拉最強優惠每人最低1,200元起

台南遠東香格里拉特別祭出兩款平日優惠的住宿券，首推「尊榮家庭房住宿乙晚」兩張券組，原價62,370元、優惠價9,598元(約16折)，每張券適用四位大人入住，睡到自然醒不含早餐，平均每券只要4,799元、每人最低1,200元！此外，還有住宿含早餐的「尊榮客房雙人住宿乙晚含早餐」兩張券組，原價53,724元、優惠價8,798元 (約17折)，翌日可享遠東Café自助式豐盛早餐。





板橋Mega50吃到飽最低57折超值餐券

新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」將於5月20日起於官網搶先開賣，旗下三間人氣餐廳包括新北第一粵菜「望月樓」「雅月個人套餐一客」原價2,052元，優惠價1,600元，享78折、雙北最高花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」則推出原價3,289元的豪華龍蝦海陸火鍋雙人套餐，優惠價只要1,988元，享6折、以及新北最高「50樓Café自助餐」超值餐券，最低57折起。



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台北台南遠東香格里拉暨Mega50台北國際觀光博覽會TTE線上旅展

活動期間：5月20日至6月7日

指定官網：https://shangri-lataipei.9funban.com/index.php

台北遠東香格里拉 訂房、訂餐資訊

地址：台北市敦化南路二段201號

電話：(02) 2378-8888，網址：www.shangri-la.com/taipei

社群標籤 #ShangriLaTaipei



台南遠東香格里拉 訂房、訂餐資訊

地址：台南市東區大學路西段89號

電話：(06) 702-8888，網址：www.shangri-la.com/tainan

社群標籤 #ShangriLaTainan

新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」訂餐資訊

地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓-50樓(大遠百旁)

電話(02)7705-9723，網址：www.mega50.com.tw