力麗觀光在國內一直是許多旅客最喜歡的飯店集團之一，這一次力麗觀光推出「2024春夏線上旅展」於5/20至6/5推出、優惠折扣最高達三折起。力麗觀光聯合住宿券可於全台12處力麗觀光經營管理據點使用，再享期間限定「買八送一」及「買十五送二」優惠，並加碼提供指定館別房型免費升等禮遇。







力麗觀光聯合住宿券涵蓋全台12處美景所在，其中悠閒慢活的宜蘭區域擁有四個據點，包括被譽為「北橫明珠」的「力麗馬告生態園區 棲蘭山莊/明池山莊」、緊鄰匯聚蘭陽在地美食小吃「羅東夜市」的「力麗哲園飯店 木棉道．美學商旅」，以及擁有禪風意境「美人湯」的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」。



台灣觀光旅遊名片之一的南投日月潭，群聚於伊達邵老街的「力麗哲園飯店 日潭館/月潭館」、擁有「亞洲第一大木屋」之稱的「力麗儷山林會館 日月潭館」，以及將於6月盛大開幕的國際五星級飯店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」。





而在充滿南國風情的恆春半島，彷彿是大地的一幅精緻畫卷，無論是親朋好友度假或揪團包棟玩樂，入住「力麗漫旅 恆春峰樹屋/恆春麗昕緹渡假會館」都能在輕鬆愜意的氛圍中得到滿足。以豐富景觀、原民文化和特色美食，吸引著眾多遊客前來尋找獨特體驗的花蓮，「花蓮力麗華美達安可酒店」所打造的「RELAXATION．WORK．FUN」提供了獨一無二的文藝氛圍與服務體驗。若想愜意地探索台北都會風情和美食饗宴，可考慮輕鬆拎包入住「久居棧旅店」，享受到更為個性化的旅宿體驗。



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力麗觀光2024春夏線上旅展 聯合住宿券

販售期間：5/20至6/5

線上旅展購票網址：https://lealeahotel.ticketeasy.com.tw/

力麗馬告生態園區 棲蘭山莊/明池山莊/神木園區 (宜蘭縣大同鄉) 2024春夏線上旅展優惠

持券平日入住棲蘭山莊，享「歐式雙人套房」乙晚與早餐兩客，加贈「棲蘭森林遊樂區門票」兩張

持券平日入住明池山莊，享「雅緻雙人房」乙晚與早餐兩客，加贈「明池森林遊樂區門票」兩張

2024/12/30前週三入住，享房型免費升等(每日限量)



力麗哲園飯店 木棉道．美學商旅 (宜蘭縣羅東鎮) 2024春夏線上旅展優惠

持券平日入住，享「經典套房」或「商務雙床套房」乙晚與早餐兩客，加贈南澳蝦餅1包、瑰柏翠洗沐組乙份

2024/12/30前週三入住，享房型免費升等(每日限量)



宜蘭力麗威斯汀度假酒店 (宜蘭縣員山鄉) 2024春夏線上旅展優惠

持三張聯合住宿券，享平日入住「豪華客房」或「精選客房」乙晚與自助式早餐兩客，加贈「舞日本料理」午餐定食兩客、「知味西餐廳」自助式晚餐兩客



花蓮力麗華美達安可酒店 (花蓮縣花蓮市)

持券平日入住，享「精緻雙人客房」乙晚與早餐、晚餐季節套餐兩客，加贈館內星巴克咖啡兩杯、旅行收納袋四件組乙份、花蓮特色伴手禮乙份；續住另享當日房價7折優惠

2024/6/30前平日入住享限量升等豪華家庭客房；2024/12/30前週三入住享限量升等房型

(升等房型優惠不合併使用，週三房型僅升等一級)





力麗哲園飯店 日潭館/月潭館 (南投縣魚池鄉)

持券平日入住，享「精緻雙人房」乙晚與早餐兩客，加贈魯魯札札咖啡親子館門票1張

2024/6/30前平日入住享限量升等房型；2024/12/30前週三入住享限量升等房型

(升等房型優惠不合併使用，週三房型僅升等一級)



力麗儷山林會館 日月潭館 (南投縣魚池鄉)

持券平日加價1,000元入住，享「精緻雙人房」乙晚與早餐兩客，加贈日月潭紅茶禮盒乙份

2024/6/30前平日入住限量升等房型；2024/12/30前週三入住享限量升等房型(升等房型優惠不合併使用，週三房型僅升等一級)



日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 (南投縣魚池鄉)

持三張聯合住宿券平日入住，享「標準客房」、「精緻雙人房」乙晚與早餐兩客，加贈雙人下午茶



力麗漫旅 恆春麗昕緹渡假會/恆春峰樹屋 (屏東縣恆春鎮)

持券平日入住恆春麗昕緹渡假會館，享「精緻雙人房」兩晚或1晚兩間、每日早餐兩客

持券平日入住恆春峰樹屋，享「精緻雙人房」兩晚或1晚兩間、每日早餐兩客

2024/12/30前週三入住，享房型免費升等 (每日限量)



久居棧旅店 (台北市大同區)

持券平假日入住，享「豪華雙人房」、「豪華雙床房」三晚或1晚三間，假日需另加價。

