一不小心就會買很多！福容大飯店線上旅展為了搶攻國旅商機，特別推出往年熱銷「聯合住宿券」一套5張14,500元；買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元。同時，只要持享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2,559元。就是要國人玩國旅有賺到的感覺。
福容集團表示，使用一張券即可入住福容墾丁、福容花蓮享受海岸風光，或是福容徠旅系列，平均一晚每人只要1,280元；使用兩張即可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房，騎單車看風景、潮間帶找螃蟹、絕美高空泳池，還有浪漫夕陽，離市只要40分鐘車程！今年眾所期待的阿里山林業鐵路即將於7月1日全線通車。
此外，全台灣目前最熱門的「嘉義福容voco酒店」限時推出特惠，僅需三張即可入住三天兩夜，平均一晚3,839元，相當於下殺1.8折，每一間都是高樓層景觀房。隔日即可從嘉義火車站搭乘小火車直達阿里山車站，沿途享受大自然美景。
而四人出遊入住福容徠旅墾丁店，每人每晚只需要640元，還能前往滿洲港口吊橋，欣賞呈現粉紅鏡面的溪湖景緻。福容花蓮店推出四人入住海景家庭房三天兩夜，使用三張券平均一晚3,839元，每人每晚千元有找。迎接夏日，全台最大水上樂園「馬拉灣」將於5月18日開園，麗寶福容店更是推出加碼優惠，使用三張住宿券即可入住三天兩夜（惟7、8月、農曆春節不適用）。
最後，就是福隆國際沙雕藝術季自5/31至10/13止，為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，讓粉絲可以欣賞各IP明星們的精彩作品。使用兩張住宿券即可入住福容福隆店Villa精緻風呂客房，白天欣賞可愛明星黃金沙雕，參加水上活動如SUP、獨木舟等，到了晚上在房內就可享受全台唯一海洋溫泉。
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2024福容線上旅展
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