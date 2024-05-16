不買真的會對不起自己！國泰飯店觀光事業將於5/17至6/10推出夏季線上旅展，集結旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，推出餐飲通用券、星級海洋夜宿券及樂園入園券，餐飲通用券最低250元即可入手。同時，吃貨們最愛的單人自助餐券優惠下殺73折，一張只要950元，親子旅客必買的「巧虎夢想樂園」入園券含海洋世界舞台表演、一大一小入園券只要790元。
擁有城市綠洲美名的慕軒飯店推出「GUSTOSO義大利餐廳&URBAN331威士忌酒吧-餐飲通用券」，每張1280元，優惠57折，GUSTOSO義大利餐廳提供經典南義家鄉菜的質樸美味，URBAN331威士忌酒吧則供應全球最受歡迎的威士忌佳釀、特調，一張餐飲通用券可於上述兩間餐廳使用。另有「GUSTOSO義大利餐廳-外帶美食通用券」，每張680元，優惠5折。
此外，主打舒適空間的和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館共同推出「單人平日午間套餐通用券」，每張320元，優惠91折，買7送1。「單人平假日下午茶套餐券，每張380元，優惠77折，買7送1，適合在忙碌生活中追求小確幸的消費者。
還有，座落北市精華地區的台北國泰萬怡酒店則推出MJ Kitchen全日餐廳的「平日自助午餐單人券」，每張950元，優惠73折。另有「平日自助晚餐及假日自助午晚餐單人券」，每張1150元，優惠76折。
同時，鄰近桃園高鐵站、華泰名品城，海洋風格的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，這次主打「Cozzi Market逸‧市集-單人平日午晚餐通用券」，每張1080元，優惠91折，買5送1。全日供餐的Cozzi Market逸‧市集以海邊碼頭市集為概念，匯聚新鮮海鮮及中西豐盛自助早、午、晚餐自助美饌。館內川揚料理餐廳-逸薈軒則推出熱銷的「北平爐烤櫻桃鴨餐券」，每張2980元，優惠74折。
還有，針對親子旅客暑假出遊，首推星級海洋眠旅、沉浸式體驗的宿海奇遇Blu Night，6人成團超值組每張只要54,996元，下殺83折，提供夜宿水族館，一泊四食及獨家夜探行程。此外，小朋友最愛的巧虎夢想樂園也推出「一大一小入園券，含海洋世界舞台表演」，每張790元，優惠72折，買5送1，內容包含海洋世界舞台表演及各項樂園設施。搭配周邊新開幕的桃園市立兒童美術館行程，非常適合全家出遊、盡情放電享樂。
而與卡通頻道聯名的和逸飯店‧台南館- Cozzi KITCHÉN推出「超萌分享下午茶套餐券」，每張699元，優惠66折，買6送1，享受與飛天小女警共享午茶的快樂時光；另有平假日皆適用的「親子組合下午茶暢遊套餐券」，每張650元，優惠57折，買6送1，餐券內容包含下午茶套餐及奇趣操場暢遊券乙張，闔家享受500坪的奇趣操場及和逸小火車、探險活寶歷險區、小女警沙池、飆風電動車、沁涼噴泉池等各項遊樂設施，超級歡樂。
最後，位於高雄市中心、擁有85大樓高空美景的和逸飯店‧高雄館祭出Cozzi THE Roof餐廳「單人午晚餐通用券組」，一組5張只要2400元，等同下殺84折；以及「單人下午茶套餐券」，最低一張只要250元，即可享用精美甜點與現煮咖啡/茶品。
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慕軒飯店 2024夏季線上旅展 主打商品
GUSTOSO義大利餐廳&URBAN331威士忌酒吧 餐飲通用券 1280元/張 (57折)
和逸飯店台北民生館、和逸飯店台北忠孝館 2024夏季線上旅展 主打商品
THE Lounge單人平假日午間套餐通用券 320元/張(91折) 買7送1
和逸飯店桃園館 2024夏季線上旅展 主打商品
單人平日午晚餐通用券 1080元/張(91折) 買5送1
和逸飯店台南西門館 2024夏季線上旅展 主打商品
Cozzi KITCKEN親子組合下午茶暢遊套餐券 650元/張(57折)買6送1
和逸飯店高雄中山館 2024夏季線上旅展 主打商品
Cozzi THE Roof單人午晚餐通用券組 (1組5張) 2400元/組 (84折)
台北國泰萬怡酒店 2024夏季線上旅展 主打商品
MJ Kitchen全日餐廳平日自助午餐單人券 950元/張(73折)