就是要寵吃到飽控！台北福華大飯店彩虹座吃到飽自助餐廳推出「德墨美食盛宴」超狂海鮮桶、墨西哥海鮮沙拉、美式炸雞翅、松葉蟹、鮑魚吃到飽活動。同時，再加碼自即日起至5/31於官網推出線上旅展，彩虹座通用自助餐券每張1,450元、彩虹座午晚餐套票（含5張）每套7,000元、彩虹座下午茶套票（含5張）每套4,500元，最低73折起、搶攻吃到飽控的必吃清單。
台北福華表示，這一次彩虹座「德墨美食盛宴」吃到飽主題活動是由行政總主廚劉文凱（Ray Liew）領軍彩虹座主廚馬良翰和點心坊主廚巫政翰，帶來台灣飯店自助餐少見的美式和墨西哥風味料理，使用大量起司、辣椒、辛香料、豆類及肉類的菜餚結合美國當地食材，要給吃到飽控全新的美食大餐。
其中，全新推出的超狂墨西哥風味「海鮮桶」，整桶松葉蟹腿、鮑魚、蝦和中卷等豐富海鮮任你吃，體驗大口狂嗑鮮美海味的痛快。其他傳統特色菜還有「墨西哥辣椒燒烤醬排骨」、「德州辣椒番茄燉牛肉」、「墨西哥起司雞肉酥餅」和「墨西哥海鮮湯」，要讓吃到飽控一口接著一口停不下來。
甜點方面，主廚巫政翰則在經典中融入獨創新意，像是「墨西哥肉桂吉拿」，將嚴選肉桂粉搭配特殊手法揉製而成的圓形吉拿棒，於中央擠上卡士達醬，再以新鮮水果妝點盤飾，將街邊小吃變身創意細緻甜品。有著濃厚口感的「墨西哥巧克力戳蛋糕」，以經特殊處理的紅砂糖及酸奶麵糊，混合可可粉攪拌靜置熟成再低溫慢烤，出爐後再用小鐵棍戳出小洞倒入巧克力醬，一口咬下滿是濃情蜜意。
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台北福華彩虹座「德墨美食盛宴」吃到飽
活動日期：5/1至6/30
費用價格：平日自助午餐成人每人1,650元起、自助下午茶成人1,050元起、自助晚餐成人每人1,750元起，兒童與65歲以上貴賓另享優惠折扣
活動詳情：https://bit.ly/44dYT5v
訂位專線：02-2326-7429
台北福華台北國際觀光博覽會（TTE）線上旅展
活動期間：自即日起至5月31日
官網限定：販售優惠住宿券及餐券，最低73折起，包含「彩虹座通用自助餐券」每張1,450元、「彩虹座午晚餐套票（含5張）」每套7,000元，「彩虹座下午茶套票（含5張）」每套4,500元，以上票券5月31日前於台北福華大飯店外賣櫃同步販售。