韓國9,900元起賞櫻行程熱銷搶位！五福旅遊推出韓國狂歡優惠、再加碼0元遊韓國。

在春季旅行逐漸成為人們心中期待時，五福旅遊以三重驚喜開啟韓國旅程的新想像，從賞櫻花季到早鳥優惠，都讓旅人重新找回出發的悸動與溫度。

隨著政府宣佈普發一萬現金的政策利多釋出，全台民眾的荷包瞬間補血，這筆意外之財也直接點燃了國人壓抑已久的旅遊渴望，不少精打細算的消費者開始搜尋如何將這筆錢效益最大化的方案，看準這波「現金放大」的消費心理，五福旅遊自12月1日起至12月31日止，強勢推出「韓國狂歡3重奏」年終回饋活動，不僅祭出韓國行程最低9900元的破盤價，讓民眾用普發的現金就能直接出國一趟，更加碼推出指定產品現折1000元以及備受矚目的「0元遊韓國」抽獎活動，試圖用最實際的價格優勢搶攻這波旅遊紅利。



▲每年的3月底至4月初，汝矣島會舉行首爾最盛大的櫻花慶典「汝矣島櫻花節」，汝矣西路(輪中路)道路兩旁有超過千棵櫻花樹盛開

濟州島萬元有找且不走購物站，大啖黑毛豬與鮑魚海鮮鍋

對於想要立刻出發的旅客來說，如何在有限預算內玩得盡興是最大考量，「韓國狂歡3重奏」活動中最吸睛的莫過於高雄直飛濟州島的4天行程，售價壓低至9900元起，更難能可貴的是該行程標榜「不走人蔘保肝購物站」，打破了低價團必有購物壓力的刻板印象，行程內容毫不馬虎，安排升等入住一晚市區四星級飯店，並在餐食上展現誠意，包括濟州島最具代表性的特色黑毛豬肉吃到飽，以及用料澎湃的豪華海鮮貝類鮑魚鍋，讓旅客在視覺與味覺上都能獲得滿足，若是位於北部的民眾，台北出發的「濟州揪好玩5日」同樣極具競爭力，主打早去晚回的漂亮時間帶，且12月至2026年1月的所有出發日期均一價9999元，餐食同樣包含炒黑豬肉吃到飽與鮑魚海鮮鍋，對於預算有限的小資族或家庭客群而言，這無疑是用普發一萬現金犒賞自己最划算的選擇，此外針對喜歡一次蒐集多個城市的旅人，五福旅遊也推出了「釜蔚邱5日」行程，僅需10900元就能一次暢遊釜山，蔚山與大邱三大城市，將旅遊CP值拉到最高。



▲韓國濟州島東端的城山日出峰，約4萬至12萬年前由海底火山爆發形成，也是韓國第一個自然遺產

2026賞櫻早鳥卡位戰開打，首爾粉紅隧道與鎮海軍港節成焦點

除了眼前的超值優惠，不少有遠見的旅客已經將目光鎖定在2026年的春季旅遊，五福旅遊指出2026年春季賞櫻產品提前開賣後反應熱烈，首爾與釜山的部分熱門出發日期甚至已經售罄，顯示台灣人對於韓國賞櫻的熱愛持續升溫，韓國櫻花季通常在3月底至4月初進入極盛期，屆時整個朝鮮半島將被粉紅花海覆蓋，北部的首爾以汝矣島輪中路的櫻花隧道最為經典，上千棵櫻花樹同時綻放，形成一條夢幻的粉紅大道，五福旅遊的「粉櫻首爾4日」行程售價17900元起，特別安排旅客前往義王環湖鐵道騎乘自行車，在微風輕拂中邊踩踏邊欣賞湖畔花海，享受愜意的春日午後，將視線轉往南部，釜山與鎮海則是另一番壯麗景致，被譽為韓國最大櫻花慶典的「鎮海軍港節」是每年春季的重頭戲，著名的賞櫻熱點如余佐川，慶和車站以及帝皇山公園，每到花季便人潮洶湧，是攝影愛好者與情侶必訪的浪漫聖地。



▲韓國釜山春季（3月至5月）氣候溫和，適合賞櫻、觀賞壯麗海景，圖為釜山知名景點海東龍宮寺

下單抽0元遊韓國大獎，搶先佈局2026旅遊版圖享早鳥優惠

為了回饋提早規劃行程的旅客，五福旅遊祭出了多重誘因，凡是於12月31日前報名付訂2026年3月至6月出發的韓國團體行程，每人團費即可現折1000元，這段期間涵蓋了韓國從春暖花開到初夏綠意盎然的最美時節，無論是3月底的櫻花紛飛，還是5月氣候宜人時前往釜山欣賞蔚藍海景，亦或是到濟州島進行火山地形健行，都是絕佳的旅遊時機，更令人心動的是，只要在12月期間下單預訂2026年3月至6月的韓國行程，就能參加「0元遊韓國」的抽獎活動，幸運得主將有機會獲得個人團費全額免費的超級大禮，五福旅遊表示，花季產品向來有「早鳥搶位」的特性，今年的詢問度明顯高於去年，建議有計畫出國賞花的民眾儘早卡位，此外針對喜愛歐洲花季的旅客，五福也同步推出了法比荷10日賞花行程，帶領遊客前往2026年3月19日至5月10日開放的荷蘭庫肯霍夫鬱金香花園，這波「韓國狂歡3重奏」預期將大幅帶動明年第一季與賞櫻檔期的旅遊熱潮。



▲慶和站位於韓國昌原市鎮海區，是韓國熱門賞櫻景點，以其沿鐵軌兩旁盛開的櫻花樹而聞名

五福旅遊 韓國狂歡3重奏

活動時間： 12月1日至12月31日

超值低價團：韓國行程最低 9,900 元起（如高雄飛濟州4天、台北飛濟州5天）。

現金折扣： 指定產品現折 1,000 元 。

免費抽獎： 12月下單2026年3~6月出發之韓國行程，即可參加「0 元遊韓國」抽獎，有機會團費全免 。

早鳥優惠： 12月31日前報名付訂2026年3～6月韓國團體行程，享每人現折 1,000 元 。



特惠行程重點

高雄直飛濟州4天：9,900元起，不走人蔘保肝店，升等四星飯店，含黑毛豬吃到飽 。

台北出發濟州5日：12月及1月出發均一價 9,999 元，含鮑魚海鮮鍋 。

釜山/蔚山/大邱5日：特價 10,900 元 。

首爾賞櫻4日：17,900 元起，含義王環湖鐵道自行車 。



電話：02-8712-1770

官網：www.lifetour.com.tw

若你還想延伸更多春季旅行靈感，以下資訊能帶你走進更完整的韓國花季風景

推薦閱讀：聖誕節必訪夢幻景點！三麗鷗彩虹樂園Kiki ＆ Lala燈光秀「Twinkle Gift Night」沉浸式體驗期間限定登場。

推薦閱讀：橫濱獲選日本新三大夜景都市，今年冬季燈光節攻略來了，集滿50+打卡點送希爾頓飯店雙人住宿券。

推薦閱讀：岡山住宿推薦！津山別邸 融合歷史與現代美學，溫泉與在地料理兼具的津山旅宿。