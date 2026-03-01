嘉義必吃高空粵菜！嘉義福容voco福粵樓推燒鵝四吃、純手工港點推車懷舊再現。

全台最高景觀餐廳「福粵樓」憑藉地利優勢與深厚廚藝，已成為嘉義餐飲市場的指標 。資深編輯李維唐表示，本次新菜不僅是技藝的展現，更是一場關於土地與職人的對話，尤其是主廚黃世谷將在地幸福米融入龍王泡飯的巧思，完美提升了在地食材的國際格局，成功建立起高空粵菜的權威地位 。

位於嘉義福容voco酒店32樓的全台最高中餐廳「福粵樓」，以傲視嘉南平原的絕美窗景與精緻粵式料理聞名。自開幕以來，這裡已成為嘉義在地饕客與觀光客爭相朝聖的美食據點。為了帶給賓客更具深度的味覺體驗，餐廳宣佈將於3月17日正式推出由主廚黃世谷精心研發的全新菜單。本次新菜以「慢工手作」為靈感核心，將經典粵式技法與嘉義在地優質食材深度結合，不僅重現了極具情懷的古早味港點推車，更推出如深井燒鵝四吃與波士頓龍王泡飯等重量級料理，試圖在嘉義高空打造一場視覺與味覺雙重震撼的星級盛宴 。

▲「金牌脆皮吊燒雞」外皮酥脆且肉質多汁，是饕客心中的必吃推薦。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島整理



宜蘭白羅曼鵝演繹極致美味 深井燒鵝四吃每日限量供應

本次新菜單的靈魂核心，首推每日僅限量5隻的「深井燒鵝四吃」。這道售價3980元加10%的盛宴，選用產自宜蘭、重量約4至4.2公斤的白羅曼鵝。主廚黃世谷指出，宜蘭清澈的水質與良好的養殖環境，賦予鵝肉細緻且帶自然甜味的絕佳肉質。與嘉義市場常見的燒鴨不同，鵝肉的油脂更加豐厚，入爐烘烤後口感豐腴多汁。除了經典的燒鵝切盤，主廚更展現創意推出「XO醬桂花炒鵝絲」，這道料理轉化自粵式名餚「桂花魚翅」，以細膩的手法將鵝肉切絲，並與雞蛋炒出金黃如桂花的色澤，鹹香誘人的XO醬提煉出鵝肉的鮮甜，展現深厚的職人工法 。

▲▲每日限量5隻的深井燒鵝四吃，包含經典切盤與XO醬桂花炒鵝絲等創意吃法。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島整理



嘉義在地食材跨界交織 波士頓龍王泡飯與低溫舒肥金華骨

主廚黃世谷將對土地的情懷融入料理中，選用嘉義在地著名的「幸福米」與嘉義白蝦，悉心熬製成金黃濃郁的湯底，打造出奢華的「波士頓龍王泡飯」。這道料理巧妙結合了「飯湯」的軟糯與「炸米」的酥脆，雙重口感在龍蝦鮮味的包裹下展現層次分明的海鮮風味。此外，經典菜色「咖啡摩卡骨」亦在此次升級為「舒肥金華骨」，改採長達1小時的低溫慢煮技術，精準鎖住飽滿肉汁並使肉質達到極限軟嫩。而「金牌脆皮吊燒雞」則展現傳統燒臘的精髓，薄脆如紙的雞皮與多汁肉質相映成趣，是喜愛經典粵菜者不可錯過的美味 。

▲波士頓龍王泡飯採用嘉義在地「幸福米」搭配新鮮白蝦熬製湯底，融入波士頓龍蝦精華，結合飯湯與炸米雙重口感。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島整理

純手工港點推車情懷再現 職人手感溫度傳遞道地粵味

除了華麗的大菜，福粵樓在港點的表現上也更臻完美。餐廳堅持捨棄市售半成品，全面回歸「純手工」製作，從餡料處理到點心包捏皆由職人現場操作。在食材選用上，主廚特別將一般常見的白蝦更換為口感更鮮甜紮實的草蝦入餡，誠意十足。新推出的「圓籠鳳尾蝦餃」與「蠔皇鮑魚燒賣」盡顯精緻，而「粉蔥火鴨絲焗燒餅」則別出心裁地採用煎製工法，賦予燒餅誘人的焦香與酥脆口感。最令食客驚喜的是，福粵樓重現了復古港點推車服務，除了菜單品項，推車內更隱藏多款定期更換的神秘點心，讓賓客在俯瞰高空美景的同時，也能感受濃厚的人情味與懷舊氣息 。

▲舒肥金華骨經過低溫慢煮1小時，完整鎖住豐潤肉汁，口感極致軟嫩。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島整理



三十年資歷主廚黃世谷掌杓 引領嘉義高空美食新標竿

福粵樓的美味靈魂背後，是擁有超過30年廚藝底蘊的主廚黃世谷。黃主廚歷練豐富，不僅曾於蘇州、南京的神旺中餐廳擔任要職，更先後在阿里山賓館、新加坡珍寶餐廳及礁溪長榮酒店等知名品牌擔綱主廚。此次他將10年的港式飲茶經驗與20多年的星級飯店資歷傾囊相授，秉持「慢工手作」的職人執著，每一道程序皆不走捷徑。透過這次新菜單的發布，黃世谷期許能將最正宗且細膩的粵味工藝帶入嘉義，並透過嘉義福容voco酒店32樓絕佳的景觀優勢，讓福粵樓成為南台灣美食地圖中最耀眼的座標 。

▲主廚黃世谷憑藉30年廚藝經驗，以「慢工手作」理念打造福粵樓全新菜單。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島整理









全台最高福粵樓317新菜登場

活動時間：2026年3月17日起正式營運

活動內容：

推出「深井燒鵝四吃」每日限量5隻，售價3980元+10% 。

重現「純手工」港點推車服務，供應多款隱藏版手工港點 。

全新菜單包含波士頓龍王泡飯、舒肥金華骨與金牌脆皮吊燒雞等多道特色料理 。





嘉義福容voco酒店32F 福粵樓

店家電話：05-2323399 #8967

店家地址：嘉義市西區世賢路一段1110號（嘉義福容voco酒店32樓）

官方網站：https://www.fullon-hotels.com.tw/voco/cy/tw/news-detail/FuYueLou-2026New/

除了福粵樓令人垂涎的星級粵式料理，嘉義還有很多活動也同樣引人入勝。



