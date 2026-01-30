中山不限時咖啡廳逛展！社交時差Baking Dream狗狗展覽免費逛，巨型狗狗娃娃必拍。

台北不限時咖啡廳順逛免費展覽！社交時差推出Baking Dream展覽至2/8，床上狗狗娃娃、狗狗下午茶、狗狗麵包插畫超可愛。
中山咖啡廳隱藏版展覽免費拍！位於中山區的人氣不限時咖啡廳「社交時差」，現在不只是有咖啡下午茶，近期推出首檔展覽「Baking Dream」，展出藝術家peiyuuuue可愛插畫作品，現場不僅能看到靈魂角色happy狗狗娃娃躺在床上的可愛畫面，更展示一系列書籍、狗狗插畫、狗狗周邊等，咖啡廳特別配合展期推出限定套餐，超吸睛的狗狗造型餅乾、狗狗展覽IG必須拍。
台北不限時咖啡廳免費展覽登場
中山區不限時咖啡廳「社交時差」自去年開幕以來，便以獨特的工業風清水模裝潢，以及空間內的「雙人床」設計在社群上引發一陣話題，店內提供插座且不限制用餐時間，是許多人辦公、閨蜜聚會的首選，此次推出的「Baking Dream」展覽以可愛狗狗happy為主角，結合麵包、甜點烘焙主題，一走進咖啡廳，能看見實體化的happy狗狗娃娃躺在單人床上，連被子、枕頭套都印上狗狗麵包圖案，讓人忍不住打卡一波。
免費台北展覽展狗狗麵包主題展區
在巨型happy狗狗娃娃旁的小桌上，陳列著狗狗馬克杯、縮小版狗狗玩偶超療癒，展覽現場也同步展出僅供觀賞的可愛狗狗麵包，以及藝術家peiyuuuue出版的插畫書，牆面則陳列一系列狗狗麵包、狗狗甜點主題插畫，還有一排排分格漫畫畫出生活中微小卻真實的情感片刻，大家可以慢慢在展間欣賞。
台北免費展覽狗狗周邊推薦
這次配合「Baking Dream」展覽，社交時差也推出展期限定套餐，happy狗狗造型的抹茶巧酥牛奶冰餅，搭配白桃夢境氣泡飲，逛完展覽直接坐下來享用下午茶、打卡美食照剛剛好，展覽空間內同步販售多款happy狗狗周邊，包括狗狗娃娃、壓克力鑰匙圈、明信片、貼紙與插畫書籍，還有印上烘焙主題圖案的衣服、帆布袋與馬克杯，喜歡插畫風格的話，記得把周邊帶回家收藏。
Baking Dream
展覽地點：社交時差 濕地｜venue（臺北市中山區林森北路107巷10號）
展覽期間：即日起-2/8，1月休展日1/30，2月休展日依官方公告
展覽開放時間：11:00–18:00
台北展覽免費參觀推薦
