中山不限時咖啡廳逛展！社交時差Baking Dream狗狗展覽免費逛，巨型狗狗娃娃必拍。

台北不限時咖啡廳順逛免費展覽！社交時差推出Baking Dream展覽至2/8，床上狗狗娃娃、狗狗下午茶、狗狗麵包插畫超可愛。

中山咖啡廳隱藏版展覽免費拍！位於中山區的人氣不限時咖啡廳「社交時差」，現在不只是有咖啡下午茶，近期推出首檔展覽「Baking Dream」，展出藝術家peiyuuuue可愛插畫作品，現場不僅能看到靈魂角色happy狗狗娃娃躺在床上的可愛畫面，更展示一系列書籍、狗狗插畫、狗狗周邊等，咖啡廳特別配合展期推出限定套餐，超吸睛的狗狗造型餅乾、狗狗展覽IG必須拍。



▲台北中山區不限時咖啡廳「社交時差」首檔展覽Baking Dream，即日起展出至2/8，狗狗麵包、狗狗娃娃超萌。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽Baking Dream以狗狗角色結合麵包、甜點為主題，展出一系列插畫、分隔漫畫、狗狗周邊。(攝影：鄭亦庭)





台北不限時咖啡廳免費展覽登場

中山區不限時咖啡廳「社交時差」自去年開幕以來，便以獨特的工業風清水模裝潢，以及空間內的「雙人床」設計在社群上引發一陣話題，店內提供插座且不限制用餐時間，是許多人辦公、閨蜜聚會的首選，此次推出的「Baking Dream」展覽以可愛狗狗happy為主角，結合麵包、甜點烘焙主題，一走進咖啡廳，能看見實體化的happy狗狗娃娃躺在單人床上，連被子、枕頭套都印上狗狗麵包圖案，讓人忍不住打卡一波。



▲中山區不限時咖啡廳逛免費展覽！現場有狗狗娃娃躺在床上的可愛畫面，IG打卡照必拍。(攝影：鄭亦庭)

免費台北展覽展狗狗麵包主題展區

在巨型happy狗狗娃娃旁的小桌上，陳列著狗狗馬克杯、縮小版狗狗玩偶超療癒，展覽現場也同步展出僅供觀賞的可愛狗狗麵包，以及藝術家peiyuuuue出版的插畫書，牆面則陳列一系列狗狗麵包、狗狗甜點主題插畫，還有一排排分格漫畫畫出生活中微小卻真實的情感片刻，大家可以慢慢在展間欣賞。



▲台北免費展覽現場展出藝術家peiyuuuue可愛插畫、出版書籍等作品。(攝影：鄭亦庭)

台北免費展覽狗狗周邊推薦

這次配合「Baking Dream」展覽，社交時差也推出展期限定套餐，happy狗狗造型的抹茶巧酥牛奶冰餅，搭配白桃夢境氣泡飲，逛完展覽直接坐下來享用下午茶、打卡美食照剛剛好，展覽空間內同步販售多款happy狗狗周邊，包括狗狗娃娃、壓克力鑰匙圈、明信片、貼紙與插畫書籍，還有印上烘焙主題圖案的衣服、帆布袋與馬克杯，喜歡插畫風格的話，記得把周邊帶回家收藏。



▲台北免費展覽必拍打卡點、必買周邊！狗狗壓克力鑰匙圈與只供觀賞的狗狗造型麵包。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽周邊！藝術家peiyuuuue創作的狗狗毛絨娃娃。(攝影：鄭亦庭)





Baking Dream

展覽地點：社交時差 濕地｜venue（臺北市中山區林森北路107巷10號）

展覽期間：即日起-2/8，1月休展日1/30，2月休展日依官方公告

展覽開放時間：11:00–18:00

台北展覽免費參觀推薦

更多 台北免費展覽Baking Dream 照片：

▲中山區不限時咖啡廳為這次展覽推出展期限定套餐，狗狗角色造型餅乾超可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲台北不限時咖啡廳裡逛免費展覽！展出藝術家peiyuuuue可愛插畫、出版書籍作品。(攝影：鄭亦庭)

▲台北免費展覽在咖啡廳牆面上展出狗狗麵包、甜點系列插畫。(攝影：鄭亦庭)

