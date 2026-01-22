華山展覽免費逛！大石曉規馬年祈願個展新作29件，免費拍笑臉招財貓 富士山。

免門票華山展覽！日本藝術家大石曉規個展一次展出29件全新創作，新春馬年、十二星座系列笑臉角色免費打卡。

華山展覽免費入場！日本藝術家大石曉規全新個展「幸運住在這裡——大石曉規的馬年祈願」，在華山文創園區多納藝術登場，展覽特別針對農曆新年，一次展出29件全新創作，大石曉規將標誌性的「笑臉角色」與新春祝福、馬年符號完美融合，營造出充滿喜悅的觀展氛圍，即日起至2/23都能來華山免費參觀，寒假、春節期間就來華山逛逛。



▲華山展覽免費入場！日本藝術家大石曉規29件新作，即日起至2/23免費打卡。(攝影：鄭亦庭)



▲華山大石曉規個展免費逛！展覽以日本吉祥文化、十二星座2大系列為主。(攝影：鄭亦庭)







華山免費展覽必拍大石曉規日本吉祥文化系列

▲華山免費展覽！大石曉規全新創作日本吉祥文化系列，有富士山、招財貓、祈福風鈴等符號。(攝影：鄭亦庭)





日本藝術家大石曉規以手繪「笑臉角色」聞名，本次展覽聚焦於日本吉祥文化、十二星座兩大核心系列，展出29件全新作品，更針對馬年農曆新年，特別創作了《財寶包》以及4件以「馬」為主角的作品迎接馬年，也有富士山、招財貓、祈福風鈴、鯉魚旗等象徵守護與庇佑的日本經典吉祥符號，也能看到招財進寶文字都變成微笑角色，呈現對幸福、祝福與美好生活想像的延伸。

華山大石曉規個展十二星座系列

▲華山大石曉規個展免費拍！十二星座系列將西方占星文化中的抽象性格符號化。(攝影：鄭亦庭)





華山展覽展出的「十二星座」系列中，大石曉規展現了精湛的圖像語言，將西方占星文化中的抽象性格符號化，像是獅子座的自信俏皮、雙魚座的浪漫柔軟，以及處女座的細緻純淨，都化身成帶著招牌微笑、充滿生命力的角色形象，透過極簡的線條、構圖，將原本神祕的星座符號變得平易近人，讓大家在觀看的同時，能對星座符號產生新的情感連結。

華山大石曉規個展馬年主題作品、新年周邊

▲大石曉規華山展覽周邊！針對馬年推出「幸運繪馬」周邊，可以現場寫下2026年的心願。(攝影：鄭亦庭)



▲華山大石曉規個展必買周邊！大石曉規台灣造型、春節樣式的明信片。(攝影：鄭亦庭)





這次大石曉規華山展覽應映農曆春節，也特別創作以馬為主題的作品來迎接馬年，也象徵動力、希望、持續向前的能量，與大石曉規「微笑」的精神重和，在充滿不確定性的當代社會中，選擇以微笑作為回應世界的方式，本次華山展覽現場還推出「幸運繪馬」，可以把2026年的心願寫下，也有台灣造型、春節樣式的明信片，今年寒假、春節就來華山免費看展。

幸運住在這裡 大石曉規的馬年祈願

展覽地點：多納藝術華山館（台北市中正區八德路一段 華山1914文創園區 紅磚區 西7-2館）

展覽展期：即日起至2/23

營業時間：11:00–19:00

