台北圓山站展覽免費參觀！百年古蹟圓山別邸推出最新展覽《毛物 − kemono −》，展出台灣藝術家Fulin近十年的精采作品，展覽從面具貓咪、烏鴉人到最具代表性的「毛物」系列作品一次看，搭配古蹟建築呈現獨特氛圍，即日起至2/11免費就能入場參觀，地點就在捷運圓山站、北美館旁，假日就搭捷運來逛圓山免費展覽。



▲圓山站展覽免費參觀！百年古蹟圓山別邸毛物展覽，即日起至2/11免費看。(攝影：鄭亦庭)



▲圓山站免費展覽！圓山別邸毛物展覽展出台灣藝術家Fulin近十年的面具貓咪、烏鴉人、毛物系列作品。(攝影：鄭亦庭)





圓山站百年古蹟裡免費逛展覽

圓山別邸《毛物 − kemono −》展覽展出台灣藝術家Fulin創作，作品以日本畫材料，專注於岩繪具與金箔的運用，畫作中常出現光圈與類似宗教畫的構圖，可以看到藝術家受宗教畫的影響，而反覆出現的「毛髮」意象，不僅是視覺上的堆疊，更隱喻個人在生活中難以擺脫的壓力、責任，毛髮柔軟的觸感與冷硬的金屬媒材成對比，作品在此古蹟中生成獨特狀態，讓觀者在柔軟與堅固之間找到平衡，感受創作者在社會角色中所承擔的負荷，將微小的感知轉化為引發共鳴的心理映照。



▲圓山站百年古蹟免費展覽！展出主題「毛髮」意象隱喻個人在生活中難以擺脫的壓力、責任。(攝影：鄭亦庭)





圓山別邸毛物展展出藝術家Fulin近10年集大成

本次展覽涵蓋圓山別邸2層樓空間，展現藝術家Fulin生涯近10年集大成的創作，作品有著高度辨識度的個人風格，展覽內可看到從初期美式普普藝術風格，轉變成烏鴉人、面具貓咪到近期以毛物為主題的畫作，其中在古蹟後方玻璃屋空間、2樓廁所處也能看到藝術家初期普普風創作作品，重新以近期風格直接在舊作上再創作，近距離觀看時，可以看到烏鴉人的周圍有早期普普風作品的痕跡。



▲圓山站免費展覽！展覽內可看到藝術家Fulin初期美式普普藝術風格重新再創作。(攝影：鄭亦庭)





圓山站免費展覽必看亮點

在藝術家Fulin創作作品中，畫中人物與動物大多身戴烏鴉面具或其他面具造型，藝術家不希望觀眾透過雙眼與畫中主角交流，而是希望大家藉由主角們的動作去感受畫作傳遞的訊息，此外，本次展覽主題「毛物」，從早期依附在面具貓咪身上的細小毛髮，到近期作品已不再侷限於固定物體，直接以不特定形狀的姿態呈現，這次圓山別邸展覽不只能欣賞藝術家獨特風格畫作，也能窺探到藝術家不同時期的詮釋，近期就來圓山站免費看展。



▲圓山站免費展覽必看亮點！畫中主角多頭戴烏鴉面具或其他面具造型，希望觀眾藉由主角動作感受畫作。(攝影：鄭亦庭)



▲圓山站免費展覽！展覽涵蓋圓山別邸2層樓空間，作品搭配古蹟建築呈現獨特氛圍。(攝影：鄭亦庭)





毛物 − kemono − 展覽資訊

展覽地點：MAISON ACME 圓山別邸（台北市中山區中山北路三段181-1號）

展覽期間：2026.01.09（五) - 2026.02.11（日）

開放時間：週二- 週日 11:00 - 17:00、週一公休

更多 圓山別邸展覽《毛物 − kemono −》 照片：

▲圓山站免費展覽！展覽涵蓋圓山別邸2層樓空間，作品擺放在古蹟窗邊、爐前。(攝影：鄭亦庭)



▲圓山站展覽免費入場！台北百年古蹟圓山別邸毛物展，超酷烏鴉人、面具貓咪免費拍。(攝影：鄭亦庭)

