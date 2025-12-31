台北親子展覽推薦！士林科教館AI繪動的畫特展，變身梵谷肖像畫 米勒拾穗者。

台北親子景點推薦！士林科教館推出「AI繪動的畫II特展」，超過20個互動作品，變身成梵谷肖像畫、米勒拾穗者。

最新台北親子展覽推薦！臺灣科學教育館即將在12/31推出「AI繪動的畫II特展」，展覽將經典藝術作品結合高階AI互動，集結超過20件互動作品，在觀賞名畫的同時，畫作會根據觀眾動作產生即時互動、回應，展期一路到明年4/6，平常週末或是寒假、過年期間，想帶小孩出門放電，還是跟親友美拍打卡，都能玩得盡興，假日就衝士林開玩。

▲台北親子景點推薦！士林科教館「AI繪動的畫II特展」超過20個互動區，讓梵谷現場幫你畫肖像畫。(攝影：鄭亦庭)

▲臺灣科學教育館推出「AI繪動的畫II特展」超過20間互動作品，打造台北親子互動展覽。(攝影：鄭亦庭)





士林科教館「AI繪動的畫II特展」必玩互動體驗

本次科教館「AI繪動的畫II特展」有超過20件AI互動體驗，首先必玩梵谷自畫像區，坐在蘋果樹前，畫中梵谷便會現場幫你畫出梵谷風肖像，可以掃描QRcode收藏，一旁《翻閱畫冊的少女》有平板讓你現場畫畫，並接受少女親自點評；將手指伸進吸血鬼畫作前的輸血台，吸血鬼就會即時對血液感到興奮、頭暈等反應，每一區都能跟畫作互動，大人小孩都不無聊。

▲台北親子景點推薦！AI繪動的畫II特展可以跟《翻閱畫冊的少女》、吸血鬼德古拉互動。(攝影：鄭亦庭)





台北親子展覽必玩互動區

本次特展也有多個互動區必玩，像是可以體驗中古世紀斷頭臺的恐怖瞬間、摸神燈召喚精靈許願、挑戰拔出石中劍激怒噴火龍，以及揮舞法杖就能召喚暴風雨，雨聲、閃電光影交加超有臨場感，而站在《拿破崙一世肖像》前，還能跟拿破崙猜拳對決，拿破崙每次出拳表情、動作都很生動，帶小孩來玩超嗨，逛展覽也能跑跳互動。

▲台北「AI繪動的畫II特展」必玩！中古世紀斷頭臺，搭配音效、燈光體驗斬首的恐怖瞬間。(攝影：鄭亦庭)





台北親子展覽「AI繪動的畫II特展」變裝打卡點必拍

另一層樓展區則提供變裝道具、名畫打卡裝置，讓你完美換上名畫角色造型，走進米勒的《拾穗》畫框內，跟人物一起在金黃麥田拾穗，或是變身成戴珍珠耳環的少女、芙烈達自畫像，進入名畫打卡點必拍，另外，也有名畫印章區，經過一層層上色後，可以收穫梵谷名畫印章明信片。

▲台北親子景點推薦！展區提供變裝衣服、道具，讓你走進米勒《拾穗》、《戴珍珠耳環的少女》畫中。(攝影：鄭亦庭)

▲現場設有名畫印章區，可以印出莫梵谷《鳶尾花》名作印章紀念。(攝影：鄭亦庭)





AI繪動的畫II特展 展覽資訊

展覽日期：2025年12月31日（三）至2026年4月6日（一）

展覽地點：國立臺灣科學教育館 七樓西側特展區 (臺北市士林區士商路189號）

展覽時間：平日10:00-17:00（閉展前30分鐘停止售票及入場）

週末、國定假日、寒假10:00-18:00

休展日：1/5（一）、1/12（一）、1/19（一）、2/16（除夕）





AI繪動的畫II特展 票價資訊

單人票：480元

優惠票：450元

適用對象：（購票及入場皆須驗證）

1、持本國大專以下學校學生證者，須具 民國114學年上學期註冊章。

2、年滿 1 歲之孩童，113年11月（含）／113年12月（含）以前出生者。





適用對象：（購票及入場皆須驗證） 1、持本國大專以下學校學生證者，須具 民國114學年上學期註冊章。 2、年滿 1 歲之孩童，113年11月（含）／113年12月（含）以前出生者。 愛心票：240元

適用對象：（購票及入場皆須驗證）

1、領有身心障礙證明之觀眾（須出示身心障礙證明正本）。

2、身心障礙者之陪同者限 1 位，須與身障者同時入場。

3、65 歲（含）以上長者，50年4月（含）／49年12月（含）以前出生者。





適用對象：（購票及入場皆須驗證） 1、領有身心障礙證明之觀眾（須出示身心障礙證明正本）。 2、身心障礙者之陪同者限 1 位，須與身障者同時入場。 3、65 歲（含）以上長者，50年4月（含）／49年12月（含）以前出生者。 免票

適用對象：未滿 1 歲之幼兒，須由一位成年人持票陪同入場。

近期台北展覽推薦必逛

推薦閱讀：最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。



推薦閱讀：克林姆真跡來台北！維也納美景宮花繪展沈浸式克林姆展區，克林姆周邊音樂盒必收。



推薦閱讀：愛麗絲沈浸式展覽！台北愛麗絲展12大沈浸式展區，白兔屋、紅心宮殿神還原。







更多 台北展覽AI繪動的畫II特展 照片：

▲台北親子展覽就在科教館！互動展區揮舞法杖就能召喚暴風雨。(攝影：鄭亦庭)



▲士林科教館展覽！可以跟玻璃窗中的拿破崙猜拳對決。(攝影：鄭亦庭)

