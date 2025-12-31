> 生活 > 台北親子展覽推薦！士林科教館AI繪動的畫特展，變身梵谷肖像畫 米勒拾穗者。

台北親子展覽推薦！士林科教館AI繪動的畫特展，變身梵谷肖像畫 米勒拾穗者。

ONE ART Taipei 2026 藝術台北tiger Walker 玩樂季台北展覽士林科教館科教館展覽台北親子景點
2025-12-31 17:50文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

台北親子景點推薦！士林科教館推出「AI繪動的畫II特展」，超過20個互動作品，變身成梵谷肖像畫、米勒拾穗者。

最新台北親子展覽推薦！臺灣科學教育館即將在12/31推出「AI繪動的畫II特展」，展覽將經典藝術作品結合高階AI互動，集結超過20件互動作品，在觀賞名畫的同時，畫作會根據觀眾動作產生即時互動、回應，展期一路到明年4/6，平常週末或是寒假、過年期間，想帶小孩出門放電，還是跟親友美拍打卡，都能玩得盡興，假日就衝士林開玩。▲台北親子景點推薦！士林科教館「AI繪動的畫II特展」超過20個互動區，讓梵谷現場幫你畫肖像畫。(攝影：鄭亦庭)
▲台北親子景點推薦！士林科教館「AI繪動的畫II特展」超過20個互動區，讓梵谷現場幫你畫肖像畫。(攝影：鄭亦庭)▲臺灣科學教育館推出「AI繪動的畫II特展」超過20間互動作品，打造台北親子互動展覽。(攝影：鄭亦庭)
▲臺灣科學教育館推出「AI繪動的畫II特展」超過20間互動作品，打造台北親子互動展覽。(攝影：鄭亦庭)

士林科教館「AI繪動的畫II特展」必玩互動體驗

本次科教館「AI繪動的畫II特展」有超過20件AI互動體驗，首先必玩梵谷自畫像區，坐在蘋果樹前，畫中梵谷便會現場幫你畫出梵谷風肖像，可以掃描QRcode收藏，一旁《翻閱畫冊的少女》有平板讓你現場畫畫，並接受少女親自點評；將手指伸進吸血鬼畫作前的輸血台，吸血鬼就會即時對血液感到興奮、頭暈等反應，每一區都能跟畫作互動，大人小孩都不無聊。▲台北親子景點推薦！AI繪動的畫II特展可以跟《翻閱畫冊的少女》、吸血鬼德古拉互動。(攝影：鄭亦庭)
▲台北親子景點推薦！AI繪動的畫II特展可以跟《翻閱畫冊的少女》、吸血鬼德古拉互動。(攝影：鄭亦庭)

台北親子展覽必玩互動區

本次特展也有多個互動區必玩，像是可以體驗中古世紀斷頭臺的恐怖瞬間、摸神燈召喚精靈許願、挑戰拔出石中劍激怒噴火龍，以及揮舞法杖就能召喚暴風雨，雨聲、閃電光影交加超有臨場感，而站在《拿破崙一世肖像》前，還能跟拿破崙猜拳對決，拿破崙每次出拳表情、動作都很生動，帶小孩來玩超嗨，逛展覽也能跑跳互動。▲台北「AI繪動的畫II特展」必玩！中古世紀斷頭臺，搭配音效、燈光體驗斬首的恐怖瞬間。(攝影：鄭亦庭)
▲台北「AI繪動的畫II特展」必玩！中古世紀斷頭臺，搭配音效、燈光體驗斬首的恐怖瞬間。(攝影：鄭亦庭)


台北親子展覽「AI繪動的畫II特展」變裝打卡點必拍

另一層樓展區則提供變裝道具、名畫打卡裝置，讓你完美換上名畫角色造型，走進米勒的《拾穗》畫框內，跟人物一起在金黃麥田拾穗，或是變身成戴珍珠耳環的少女、芙烈達自畫像，進入名畫打卡點必拍，另外，也有名畫印章區，經過一層層上色後，可以收穫梵谷名畫印章明信片。▲台北親子景點推薦！展區提供變裝衣服、道具，讓你走進米勒《拾穗》、《戴珍珠耳環的少女》畫中。(攝影：鄭亦庭)
▲台北親子景點推薦！展區提供變裝衣服、道具，讓你走進米勒《拾穗》、《戴珍珠耳環的少女》畫中。(攝影：鄭亦庭)
▲現場設有名畫印章區，可以印出莫梵谷《鳶尾花》名作印章紀念。(攝影：鄭亦庭)
▲現場設有名畫印章區，可以印出莫梵谷《鳶尾花》名作印章紀念。(攝影：鄭亦庭)

AI繪動的畫II特展 展覽資訊

展覽日期：2025年12月31日（三）至2026年4月6日（一）
展覽地點：國立臺灣科學教育館 七樓西側特展區 (臺北市士林區士商路189號）
展覽時間：平日10:00-17:00（閉展前30分鐘停止售票及入場）
週末、國定假日、寒假10:00-18:00
休展日：1/5（一）、1/12（一）、1/19（一）、2/16（除夕）

AI繪動的畫II特展 票價資訊

  • 單人票：480元
  • 優惠票：450元
    適用對象：（購票及入場皆須驗證）
    1、持本國大專以下學校學生證者，須具 民國114學年上學期註冊章。
    2、年滿 1 歲之孩童，113年11月（含）／113年12月（含）以前出生者。

  • 愛心票：240元
    適用對象：（購票及入場皆須驗證）
    1、領有身心障礙證明之觀眾（須出示身心障礙證明正本）。
    2、身心障礙者之陪同者限 1 位，須與身障者同時入場。
    3、65 歲（含）以上長者，50年4月（含）／49年12月（含）以前出生者。

  • 免票
    適用對象：未滿 1 歲之幼兒，須由一位成年人持票陪同入場。

近期台北展覽推薦必逛

推薦閱讀：最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。

推薦閱讀：克林姆真跡來台北！維也納美景宮花繪展沈浸式克林姆展區，克林姆周邊音樂盒必收。

推薦閱讀：愛麗絲沈浸式展覽！台北愛麗絲展12大沈浸式展區，白兔屋、紅心宮殿神還原。


更多 台北展覽AI繪動的畫II特展 照片：

▲台北親子展覽就在科教館！互動展區揮舞法杖就能召喚暴風雨。(攝影：鄭亦庭)
▲台北親子展覽就在科教館！互動展區揮舞法杖就能召喚暴風雨。(攝影：鄭亦庭)
▲士林科教館展覽！可以跟玻璃窗中的拿破崙猜拳對決。(攝影：鄭亦庭)
▲士林科教館展覽！可以跟玻璃窗中的拿破崙猜拳對決。(攝影：鄭亦庭)
▲臺灣科學教育館推出「AI繪動的畫II特展」，超過20間互動作品，打造台北親子互動展覽。(攝影：鄭亦庭)
▲臺灣科學教育館推出「AI繪動的畫II特展」，超過20間互動作品，打造台北親子互動展覽。(攝影：鄭亦庭)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
日本超人氣光影展來台！台北升級版光影魔法美術館展，沈浸式光影互動開玩。
日本超人氣光影展來台！台北升級版光影魔法美術館展，沈浸式光影互動開玩。
編輯 鄭亦庭
Dream Plaza隱藏版展覽！信義區展覽造夢之旅免費看， 重構畢卡索、馬蒂斯經典畫作。
Dream Plaza隱藏版展覽！信義區展覽造夢之旅免費看， 重構畢卡索、馬蒂斯經典畫作。
編輯 鄭亦庭
最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。
最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。
編輯 鄭亦庭
史努比聖誕小鎮萌翻公館！自來水園區限定造景一次拍到飽，台北最療癒的聖誕景點就在這。
史努比聖誕小鎮萌翻公館！自來水園區限定造景一次拍到飽，台北最療癒的聖誕景點就在這。
饅頭弟
桃園美食小吃推薦！正光照相館 大腸包小腸專賣店，復古照相館竟賣香腸成爆紅打卡點。
桃園美食小吃推薦！正光照相館 大腸包小腸專賣店，復古照相館竟賣香腸成爆紅打卡點。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊