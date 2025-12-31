台北親子展覽推薦！士林科教館AI繪動的畫特展，變身梵谷肖像畫 米勒拾穗者。

台北親子景點推薦！士林科教館推出「AI繪動的畫II特展」，超過20個互動作品，變身成梵谷肖像畫、米勒拾穗者。
最新台北親子展覽推薦！臺灣科學教育館即將在12/31推出「AI繪動的畫II特展」，展覽將經典藝術作品結合高階AI互動，集結超過20件互動作品，在觀賞名畫的同時，畫作會根據觀眾動作產生即時互動、回應，展期一路到明年4/6，平常週末或是寒假、過年期間，想帶小孩出門放電，還是跟親友美拍打卡，都能玩得盡興，假日就衝士林開玩。
▲台北親子景點推薦！士林科教館「AI繪動的畫II特展」超過20個互動區，讓梵谷現場幫你畫肖像畫。(攝影：鄭亦庭)
▲臺灣科學教育館推出「AI繪動的畫II特展」超過20間互動作品，打造台北親子互動展覽。(攝影：鄭亦庭)
士林科教館「AI繪動的畫II特展」必玩互動體驗
展覽日期：2025年12月31日（三）至2026年4月6日（一）
展覽地點：國立臺灣科學教育館 七樓西側特展區 (臺北市士林區士商路189號）
展覽時間：平日10:00-17:00（閉展前30分鐘停止售票及入場）
週末、國定假日、寒假10:00-18:00
休展日：1/5（一）、1/12（一）、1/19（一）、2/16（除夕）
AI繪動的畫II特展 票價資訊
- 單人票：480元
- 優惠票：450元
適用對象：（購票及入場皆須驗證）
1、持本國大專以下學校學生證者，須具 民國114學年上學期註冊章。
2、年滿 1 歲之孩童，113年11月（含）／113年12月（含）以前出生者。
- 愛心票：240元
適用對象：（購票及入場皆須驗證）
1、領有身心障礙證明之觀眾（須出示身心障礙證明正本）。
2、身心障礙者之陪同者限 1 位，須與身障者同時入場。
3、65 歲（含）以上長者，50年4月（含）／49年12月（含）以前出生者。
- 免票
適用對象：未滿 1 歲之幼兒，須由一位成年人持票陪同入場。
近期台北展覽推薦必逛
推薦閱讀：最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。
推薦閱讀：克林姆真跡來台北！維也納美景宮花繪展沈浸式克林姆展區，克林姆周邊音樂盒必收。
推薦閱讀：愛麗絲沈浸式展覽！台北愛麗絲展12大沈浸式展區，白兔屋、紅心宮殿神還原。