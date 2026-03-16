小七早餐39元開吃！318國際早餐日 御飯糰+麥香奶茶39元，咖啡三明治67元就有。

7-ELEVEN迎接國際早餐日推出早餐優惠活動，上百款早餐組合45元起，御飯糰搭麥香奶茶39元，同時OPENPOINT行動隨時取CITY CAFE咖啡買8送6，成為粉絲鎖定的超商早餐優惠。

▲迎接國際早餐日，7-ELEVEN推出上百款早餐組合優惠，三明治、飯糰搭配CITY CAFE飲品最低45元起，粉絲在7-ELEVEN就能輕鬆買到百元內早餐組合。



▲7-ELEVEN國際早餐日活動即日起至2026/4/14登場，多款早餐餐點搭配飲料推出45元至95元組合價，讓粉絲在7-ELEVEN快速解決每日早餐需求。

御飯糰搭麥香奶茶39元

▲7-ELEVEN推出早餐日限定優惠，御選肉鬆飯糰或雙蔬鮪魚飯糰搭配麥香奶茶375ml只要39元，粉絲在7-ELEVEN就能快速買到銅板早餐。

OPENPOINT咖啡買8送6

▲OPENPOINT行動隨時取同步推出早餐組合優惠，在7-ELEVEN可用大杯拿鐵或美式咖啡搭配指定三明治，粉絲購買最高可享約7折。

OPENPOINT行動隨時取國際早餐日活動

小七早餐39元開吃！迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN推出一系列早餐優惠活動，從飯糰、三明治到咖啡飲品通通有組合價，讓外食族早上買早餐更省荷包。即日起至2026/4/14期間，7-ELEVEN推出上百款早餐組合，包含三明治、麵包、飯糰、熱壓吐司等多種餐點，搭配指定飲料或CITY CAFE飲品最低45元就有，御飯糰加麥香奶茶更可享39元優惠，讓粉絲們早餐吃起來。針對這次早餐日優惠，即日起指定「御選肉鬆飯糰」或「雙蔬鮪魚飯糰」，搭配統一麥香奶茶375ml只要39元，就能完成一份簡單又有飽足感的早餐組合。對於習慣快速解決早餐的粉絲來說，飯糰搭配奶茶的組合不僅方便攜帶，也能在通勤途中快速補充能量。此外，7-11也推薦早餐新品「燻雞總匯鮮蔬三明治、塔塔香炸鱈魚堡」，滿足喜歡清爽風味、飽足感份量的粉絲。配合國際早餐日，7-ELEVEN也在2026/3/17起於OPENPOINT行動隨時取推出CITY系列咖啡優惠，包含CITY CAFE「特大厚乳拿鐵、特大濃萃美式推出」買8送6組合，適合平常有喝咖啡習慣的粉絲一次囤起來慢慢喝。活動期間也推出多款「咖啡＋早餐」搭配組合，必買CITY CAFE大杯拿鐵3杯加49元指定三明治3個優惠價220元，或大杯美式3杯加49元三明治3個優惠價200元，換算下來一組最低67元，早餐也能省一波。

活動期間：3月17日~3月24日

組合優惠：

CITY CAFE大杯拿鐵3杯+49元指定三明治3個優惠價220元(1萬組)

CITY CAFE大杯美式3杯+49元指定三明治3個優惠價200元(1萬組)

指定三明治口味 : 焗烤雙起司鮪魚、鮪魚洋芋糖心蛋、起司四合奏。依門市實際可提供之庫存口味為準。

咖啡優惠：