免費手寫春聯與限量原民好禮拿不完！2026新北春節旅遊攻略、3大風景區活動搶先看。

隨著丙午馬年即將到來，新北市觀旅局於深澳、碧潭及烏來策劃一系列文化活動。從手寫春聯、互動遊戲到原民體驗，邀請民眾在山海美景中感受濃厚的年節溫度。

隨著農曆春節的腳步漸近，丙午馬年的活力氣息已悄然蔓延。新北市政府觀光旅遊局特別在多處風景區策劃一系列充滿文化底蘊與節慶美學的迎春活動 。從海岸線的鐵道光影，到碧潭水岸的墨香揮毫，再到山林間的原民文化體驗，這不僅僅是一場旅行，更是一次與家人共創美好回憶的暖心盛宴 。

▲碧潭風景區景色宜人、交通便利，春節假期適合全家同遊，漫步吊橋或踩天鵝船遊湖。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理 ▲自2月1日至2月28日止，凡搭乘深澳鐵道自行車，追蹤、按讚官方社群並完成標註，即可獲得1組「深澳好好運春聯」。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

深澳鐵道自行車，穿梭全台唯一山海光雕隧道

位於瑞芳區的深澳鐵道自行車，在2月1日至2月28日期間，為旅人準備了驚喜好禮 。只要搭乘自行車並完成官方臉書或IG的指定追蹤與標註任務，即可獲得1組4張的「深澳好好運春聯」，這款以可愛吉祥物設計的春聯，讓傳統年味變得俏皮感十足 。更令人期待的是，2月17日起，隧道內將上演限定光雕動畫，金元寶與炮竹在幽暗隧道中流轉跳躍，象徵著新的一年財源滾滾、好運連連 。在繽紛彩繪牆與廣闊海景的陪伴下，這趟騎行將成為馬年春節最具畫面感的療癒旅程 。

▲新北市青春山海線「深澳鐵道自行車」是全台唯一可同時欣賞山海美景的鐵道自行車道。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理



碧潭東岸大師現場揮毫，手寫桃符傳遞馬年祝福

若想感受最純粹的人文溫度，2月7日下午1時30分至4時30分，碧潭風景區將舉辦「新春揮毫贈桃符」活動 。主辦單位特別邀請漢字書藝文化學會理事長林金豊老師親臨現場，在碧潭吊橋東岸的藍色帳篷區展現書法之美 。民眾不僅能親眼目睹筆墨神韻，更可指定心儀的吉祥語，將具有古風與溫度的手寫春聯帶回居家妝點 。此外，只要關注碧潭停車場臉書粉絲專頁，還能挑戰傳統投壺遊戲，為文雅的書香午後增添一份互動的童趣與驚喜 。

▲2月7日來碧潭帶走客製春聯，用手寫的溫度，開啟馬到成功的一年。(圖為2025贈春聯活動資料照)。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理

烏來山林溫泉療癒，原民服裝體驗與精緻下午茶

春節假期若渴望遠離塵囂，新北市觀光旅遊局長楊宗珉推薦民眾走訪烏來山林 。在這裡，您可以泡湯放鬆身心，呼吸烏來瀑布噴濺而出的負離子能量 。自2月17日至2月28日，烏來瀑布遊客中心更推出期間限定套票，購票即贈送極具意義的原住民手編幸運手鍊 。無論是選擇包含雲仙纜車與原民美食的A套票，或是包含服裝體驗與馬告咖啡下午茶的B套票，都能讓您在壯闊瀑布前留下深刻的文化記憶，感受丙午馬年最獨特的山林驚喜 。

▲烏來風景區有溫泉、瀑布和泰雅族文化，春節假期不妨來趟身心舒暢的山林療癒之旅。圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島整理



深澳鐵道自行車「好好運迎新春」

活動時間：2月1日至2月28日止。

活動內容：

凡搭乘者追蹤、按讚官方臉書或IG並發布限動標註 @railbiketw，即可獲贈「深澳好好運春聯」1組（內含4張）。

2月17日起推出春節限定光雕隧道動畫，包含金元寶、炮竹等喜氣元素。

碧潭風景區「新春揮毫贈桃符」

活動時間：2月7日下午1時30分至4時30分。

活動內容：

邀請林金豊老師現場揮毫，民眾可自由指定吉祥話領取手寫春聯。

追蹤並按讚「碧潭停車場」臉書粉絲專頁，可參加投壺遊戲抽精美小禮。

活動地點：新店區碧潭吊橋東岸藍色帳篷區。

烏來瀑布遊客中心春節限定套票

活動時間：2月17日至2月28日。

活動內容：

購買套票即贈原住民手編幸運手鍊。

A套票：原住民美食套餐＋雲仙纜車車票。

B套票：原住民服裝體驗＋馬告咖啡下午茶＋雲仙纜車車票。





享受完山海間的墨香與光影，新北還有更多隱藏版的走春秘境值得您細細探尋

推薦閱讀：走路 15 分鐘就到！新北貢寮落羽松交通懶人包，雙溪追火車最佳拍攝點公開。

推薦閱讀：新北北海溫泉洲際酒店吃遍金山美食！早餐集結金山排隊小吃、中餐廳精緻粵菜，享受北海岸美味饗宴。