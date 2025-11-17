新北北海溫泉洲際酒店吃遍金山美食！早餐集結金山排隊小吃、中餐廳精緻粵菜，享受北海岸美味饗宴。

新開幕的「新北北海溫泉洲際酒店」全館客房皆配獨立泡湯池，餐飲亦令人期待，從早餐到中餐粵菜、再到頂級鐵板燒，都展現對食材與服務的細膩講究，為北海岸帶來頂級度假體驗。

新北市北海岸首間國際級奢華溫泉酒店「新北北海溫泉洲際酒店」（InterContinental New Taipei Hot Spring），全館每間客房都配置獨立泡湯池，甚至還能在總統套房內享受鐵板燒私廚服務，刷新新北頂級住宿體驗；不僅客房亮點十足，「新北北海溫泉洲際酒店」餐飲表現同樣精彩，從全日餐廳「嶼 」、中餐廳、頂級鐵板燒包廂，到大廳酒吧「潮 」，都能深刻感受到酒店的講究。

▲全日餐廳「嶼」以垂吊燈飾呼應金山傳統捕小卷的集魚燈。（攝影：楊婷雅）

▲「新北北海洲際溫泉酒店」早餐提供十八王公肉粽、金山王肉包等在地美食。（攝影：楊婷雅）

新北北海溫泉洲際酒店早餐，免排隊享用金山美食

「比在地更懂在地」是新北北海溫泉洲際酒店的品牌使命，而全日餐廳「嶼」正延續這個理念。餐廳挑高的空間中，以垂吊燈飾呼應當地捕小卷船使用的集魚燈，巧妙傳遞金山沿岸歷史悠久的傳統漁法「蹦火仔」。餐廳室內可容納114位旅人，戶外則有42席，天氣晴朗之際，選擇景觀池畔座位區用餐，更能享受輕鬆度假氛圍。熱食取餐區採環繞開放式廚房設計，讓旅人猶如「行灶跤」般自在取餐。

▲新北北海溫泉洲際酒店早餐提供金山芋頭香菇肉粥。（攝影：楊婷雅）

主廚依季節選用北台灣食材入菜，讓自助餐檯洋溢北海岸風味。「嶼」目前僅開放早餐時段，除了各式中西料理外，「新北北海溫泉洲際酒店」還特別將北海岸人氣小吃搬上餐檯，包括現煮鴨肉麵、金山芋頭香菇肉粥、鐵觀音茶葉蛋、十八王公肉粽、金山王肉包、金山芋圓、山水仙草布丁等，房客無需出門排隊，即可輕鬆品嘗多樣在地美食、享受完整金山早餐體驗。同時還有氣泡酒喝到飽，讓早餐時光更加悠閒愜意。▲在「新北北海溫泉洲際酒店」早餐即可品嘗山水仙草布丁。（攝影：楊婷雅）

▲新北北海溫泉洲際酒店早餐就吃得到金山芋圓王。（攝影：楊婷雅）

盧偉強領軍 「嶼」中餐廳，北海岸風味粵菜饗宴

「新北北海溫泉洲際酒店」中餐廳採全包廂式設計，共有四間包廂，分別以金山知名景點「八煙」、「水尾」、「跳石」、「中角」命名。由來自香港灣仔、定居台灣的行政主廚盧偉強領軍，他擁有國際視野，知名女星婚宴亦出自他手，還曾因重現《中華一番》料理獲作者讚譽。在主廚盧偉強的掌勺下，「嶼」中餐廳菜單以傳統粵菜為基礎，融入北海岸特色食材，打造一道道細膩精緻的料理。

▲「新北北海溫泉洲際酒店」中餐廳由來自香港的行政主廚盧偉強領軍。（攝影：楊婷雅）

▲「金山芋蓉龍虎斑」運用金山在地芋頭，經主廚盧偉強巧手呈現出濃郁綿密的口感。（攝影：楊婷雅）

「金山芋蓉龍虎斑」運用金山在地芋頭，經主廚盧偉強巧手呈現出濃郁綿密的口感；「萬里花蟹蒸肉餅（附明火廣東粥）」選用當地進港的新鮮花蟹入餡，為家常蒸肉餅增添濃郁的海陸風味。總經理林欣怡表示，原本認為萬里花蟹蒸肉餅應搭配白飯，但依主廚建議嘗試後，發現搭配廣東粥也十分契合；「玉樹芙蓉龍虎斑」則將龍虎斑魚片包裹蔬菜清蒸，並以魚高湯蒸蛋鋪底，口感優雅細膩；「羊肚菌廣肚燉活鮑湯」精準掌握鮑魚與花膠的烹煮火候，滋味溫潤鮮美；最後以曾登國宴餐桌的「杏仁茶與脆香油條」畫下圓滿句點；需特別注意的是，「嶼」中式桌菜套餐需至少提前一天預訂。

▲「萬里花蟹蒸肉餅（附明火廣東粥）」選用新鮮花蟹入餡，增添濃郁海陸風味。(攝影：楊婷雅）

▲「玉樹芙蓉龍虎斑」魚片包裹蔬菜清蒸，並以魚高湯蒸蛋鋪底。（攝影：楊婷雅）





「新北北海溫泉洲際酒店」資訊

地址：新北市金山區環金路210號

電話：02-2498-3399

