松菸埃及金字塔VR展覽！消失的法老沉浸式體驗古埃及，免出國玩古夫金字塔。

松菸埃及金字塔VR體驗展！《消失的法老》360度沈浸式VR體驗等比例古夫金字塔，進入金字塔內部、密室探險秒到埃及。

金字塔VR沈浸體驗在松菸！台北全新XR展演空間「XR沉浸玩家」將於1月29日在松山文創園區正式啟用，成為台灣首座以「多人走動式VR體驗」為核心的XR沉浸展演空間，首檔節目便引進全球知名的沉浸式作品《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗，只要戴上VR裝置，就能一秒到埃及，進入埃及金字塔裡探險，沈浸式體驗古埃及文化。



▲松菸金字塔VR沈浸體驗！《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗，打造台北全新XR沉浸體驗空間。



▲松菸XR沈浸玩家推出《消失的法老》古夫金字塔VR體驗，可以同時多人走動、進入古埃及世界。(攝影：鄭亦庭)





松菸VR沉浸體驗等比還原古夫金字塔

▲松菸VR展覽《消失的法老》戴上VR裝置，可以親臨等比例還原的埃及古夫金字塔，可以走進金字塔內部。(攝影：鄭亦庭)





松菸VR沉浸體驗360度探索金字塔內部

近期來松菸必玩《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗，採用全空間多人同步走動式VR設計，推薦跟朋友、家人組隊一起體驗，入場前由工作人員協助設定語言、暱稱，容易暈眩的玩家，也可選擇中等體驗模式，戴上VR裝置後，以第一人稱視角進入虛擬世界，跟隨語音指示走動，還能看到同隊成員的虛擬身影，旅程由虛擬導覽員引導，帶大家走進1：1等比例重現的埃及吉薩高原最大金字塔「古夫金字塔」內。

VR金字塔探險融合埃及歷史知識、故事沈浸式體驗，途中貓神芭絲特化身成黑貓形象現身，引導大家認識古埃及的神話、信仰與歷史背景，帶大家深入古夫金字塔內部、一般遊客無法進入的王后密室與隱藏通道，深入挖掘金字塔的建築奧秘，並登上古夫金字塔頂端，俯瞰整個埃及吉薩高原與馬斯塔巴陵墓群，透過360度沉浸視角，從密室結構到宏偉的地景，完整認識古埃及陵墓建築群，感受埃及古文明發展。



▲松菸VR展覽《消失的法老》體驗會有貓神芭絲特化身成黑貓形象現身，帶你進入金字塔王后密室、頂端。





松菸消失的法老VR體驗古埃及葬禮實境

旅程最後將從金字塔外部延伸至尼羅河與下神殿，在貓神芭絲特帶領下搭乘神話中的太陽船，沿著尼羅河航行，重返公元前2500年的古王國時期，介紹木乃伊防腐儀式，並親眼見證法老王古夫的葬禮過程，感受當時祭儀的莊嚴氛圍，所有場景皆依據考古研究與建築資料精準重建，搭配高度擬真的視覺效果與空間音效，讓你就像身在古埃及實境電影裡，不管是自己1個人來，還是揪親友4至8人組隊體驗都很適合。



▲松菸沈浸式埃及金字塔VR展覽！搭太陽船遊尼羅河，回到古埃及世界參加法老古夫葬禮儀式。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸沈浸式埃及VR展覽！推薦跟親友組隊一起探險，一秒穿越埃及。





松菸《消失的法老》古夫金字塔 VR 沉浸體驗 展覽資訊

展覽地點：XR 沉浸玩家(松山文創園區 東向製菸工廠 2 樓)

展覽日期：2026年1月29日至9月28日，除夕公休

展覽時間：採場次預約制

週日至週四 10:00-18:00(17:00 最後入場)

週五至週六 10:00-20:00(19:00 最後入場)







松菸《消失的法老》古夫金字塔 VR 沉浸體驗 票價資訊

預售票

販售時間：即日起~2026/01/28

預售單人票：680元/張





販售時間：2026/01/29 - 2026/09/28

展期單人票：800 元/張

展期平日多人票：(2-8 人)750 元/張

展期假日多人票：(4-8 人)750 元/張

