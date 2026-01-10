正濱魚港海景第一排！基隆美食母湯Mom’s Soup，沒預約吃不到的私廚料理。

基隆除了基隆廟口夜市之外，正濱漁港的彩虹街屋被譽為「台版威尼斯」，是遊客很愛的打卡景點，就在正濱漁港正對面，海景第一排隱藏著一間很厲害的私廚料理，「母湯Mom’s Soup」擁有無敵海景主打「預約制私廚料理」，結合在地食材、基隆特色美食而成的餐酒料理，非常推薦大家約會聚餐來試試看，不論是窗外美景、餐點美味都很推薦👍

母湯Mom’s Soup｜基隆正濱漁港隱藏版美食

母湯Mom’s Soup 位在這排美麗的彩虹屋正對面，這就是坐在店內看出去的視角，不用在下面跟遊客擠著拍照，邊吃私廚邊欣賞窗外風景，真的太太太幸福了！喜歡海景、喜歡私廚、喜歡老宅的人，真的非常推薦一定要來用餐，平均一人約一千元，就能吃到私廚料理，還能擁有無敵海景，CP值很高呢！

基隆的海景真的好美，每次朋友說要去基隆玩，我都會帶大家來吃母湯，真的是不會踩雷，大家都超級滿意，朋友聚餐、情侶約會都推唷！

母湯Mom’s Soup｜店內環境開箱

母湯Mom’s Soup位在老宅中的三樓，樓梯一階一階爬上樓，會以為自己私闖民宅，來到三樓看到充滿生活感的老宅佈置，每個角落都能看到老闆的收藏，真的像來到朋友家用餐。

不是奢華的用餐環境，但是大面窗戶陽光灑落，用餐環境真的很舒服，再配上那無敵美景，和獨立隱私的用餐空間，母湯就是我心目中第一名的基隆私廚呀！

母湯Mom’s Soup｜4~6人私廚套餐開箱

我們今天六人用餐，一桌合菜金額是4380元，這個套餐可以4~6人用餐，我個人覺得份量適合4個男生或6個女生，餐點不是浮誇奢華的菜色，而是結合基隆特色、在地食材、主廚手藝的料理，跟常見的Omakase日料很不一樣，不一定有高級食材，但是真的都非常美味唷～馬上看看我們今天的菜色吧！

溫馨提醒，私廚料理菜色會依照當季食材調整，不一定會吃到一樣的料理，可以抱著期待的心情前往用餐唷：）

西瓜綿豆腐魚片湯

整個私廚套餐都是以合菜的型式呈現，只有這碗湯品是一人一碗唷～台灣在地特色西瓜綿煮成湯品，搭配當季烏魚，魚肉細緻軟嫩，湯頭清爽又鮮美，不愧是在漁港旁的餐廳，魚湯好鮮～

清酒煮大蛤

清酒煮大蛤上桌！老闆端過來就能聞到清酒香氣，蛤蜊每一顆都超大又飽滿，非常新鮮沒有海鮮的腥味，清酒香氣很濃郁，蛤蜊的湯是精華，大家一定要喝一口，入口超級驚艷，鮮甜的蛤蜊和清酒好搭！

主理人本身是專業侍酒師，用餐期間有小驚喜，老闆會根據菜色招待餐酒，第一道清酒煮大蛤搭配的是來自台灣的山櫻花吟釀，清酒加乘太幸福了呀！

吉古拉炒時蔬

第二道上桌的是吉古拉炒時蔬，吉古拉是基隆的特色美食，其實就是「竹輪」的台語，是來到基隆必吃的平價小吃，魚漿製成的吉古拉，吃起來Ｑ彈又鮮甜，大家來到基隆一定要試試唷！

現燙小卷佐客家桔醬

你們知道台灣有七成的小卷都來自基隆嗎！？基隆有非常新鮮的現撈小卷，來到基隆一定要吃，超新鮮、超Ｑ彈，平時不愛吃小卷的我，也超愛基隆的小卷唷！

母湯吃到的海產都是老闆每天親自去魚市購買的，真的非常新鮮品質又很好，簡單燙過的小卷搭配客家桔醬，可以吃到海鮮本身的鮮美～桔醬的酸甜～🤤

白帶魚佐老菜脯

基隆有名的海產除了小卷之外，大家應該都聽過夜釣白帶魚，白帶魚魚肉細緻有油脂感，搭配鹹香的老菜脯很特別，可以吃到白帶魚本身的鮮度，但多了老菜脯的香氣唷！

紅酒燉豬小排

這道紅酒燉豬小排真的超級好吃，豬小排口感扎實有嚼勁，燉煮的非常入味，吃起來鹹甜又有紅酒香氣，再搭配同款紅酒，讓酒香來到極致，非常下飯絕對是白飯殺手唷！

剁椒烏魚排

敢吃辣的朋友們，這一道剁椒烏魚排你們一定會愛，我就超級愛～上層是整片的烏魚片，下面墊了一層豆腐，剁椒香辣非常夠味，鹹～香～辣非常有層次，好喜歡呀！

溫馨提醒，這道真的有辣唷！不敢吃辣的朋友要小心嘗試！

Umami 烏麻糜火鍋

母湯的招牌料理「Umami 烏麻糜火鍋」，Umami在日文裡是「鮮」的意思，而這道湯品老闆想呈現的就是一個字「鮮」，以「烏」烏骨雞、「麻」麻油、「糜」小米燉煮，將小米燉煮至軟爛，湯品帶有澱粉的鮮甜、雞湯的濃郁、麻油的香氣，會讓人一碗接著一碗！

吃到最後一道，若是沒有吃飽，老闆會拿出麵線來煮火鍋，最後還能吃一碗熱騰騰的麵線唷～

母湯Mom’s Soup｜餐點價位＆訂位方式

母湯Mom’s Soup採「全預約制」用餐，大家一定要先預約唷～

訂位方式很簡單，私訊母湯 FB粉絲團預約即可，不用預付訂金，但也請大家不要放老闆鴿子唷～老闆人很親切，非常用心的製作美味的料理，提供舒服的用餐環境，是我心目中的寶藏店家🫶🏻

我們吃的這一套合菜是$4380元，可以4~6人用餐～店內長桌最多可以容納8人用餐，如有其他需求，也可以私訊與老闆討論。

大家訂位記得告知是「Catalina的讀者」，會有專屬的優惠，去基隆旅遊的朋友們，記得儘早訂位唷！

母湯Mom’s Soup｜店家資訊

母湯Mom’s Soup

｜地址｜202基隆市中正區正濱路96號3樓

｜訂位專線｜0936-455-939

｜營業時間｜12:00-19:30

｜採全預約制，需透過FB粉絲團訂位｜

｜FB粉絲團｜

