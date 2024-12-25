內容目錄

基隆最美海景吃到飽餐廳「熊一燒肉基隆店」，高CP值燒肉來到基隆囉～熊一燒肉吃到飽最低只要598元起，竟然還有啤酒喝到飽，想吃和牛可以選擇998元和牛燒肉吃到飽，就有和牛、頂級海鮮吃到飽，真的超划算～～～重點是熊一基隆店位在海景第一排，吃燒肉還能欣賞窗外美景，真的好幸福呀！基隆東岸商場美食推薦！

熊一燒肉基隆店｜海景第一排高CP吃到飽推薦

熊一燒肉基隆店是基隆唯一「無敵海景燒肉吃到飽」，來到基隆旅遊千萬別錯過，邊吃燒肉邊看海景的超Chill體驗，是基隆必吃的美食餐廳！店內有超狂肉肉自助吧，吃到飽只要598元起，真的CP值很高，還有提供啤酒喝到飽唷～大口吃肉、大口喝酒就來熊一燒肉吧！

熊一燒肉基隆店｜店內環境開箱

熊一燒肉基隆店距離基隆火車站、基隆轉運站、基隆廟口夜市都很近，就在基隆東岸廣場3樓，海景第一排的絕佳位置，坐在窗邊可以邊吃燒肉邊看海景，基隆最強海景餐廳非他莫屬！

店內最美的就是這排窗邊的座位，坐在位置上烤肉，就能看到窗外絕美的海景，可以欣賞大船入港，遠眺KEELUNG基隆海景，基隆第一名海景餐廳推薦～

基隆港口真的很迷人，美麗的海景是許多人打開拍照的網美景點，只要在熊一燒肉基隆店吃燒肉吃到飽，就能邊欣賞海景邊吃燒肉，實在是好Chill～

熊一燒肉基隆店｜598元自助吧吃到飽

燒烤吧

熊一燒肉是西門町老字號燒肉吃到飽，來到基隆展店，一樣只要598元就能享用自助吧吃到飽，各種烤肉食材隨你夾，想吃多少就吃多少，可以滿足愛吃肉肉的人！

豬烤吧推薦蘋果味噌梅花豬排、地獄辛辣大腸，雞烤吧推薦蜜汁烤雞翅、日式照燒雞腿等等，肉肉吃到飽真的太滿足了～

生菜野菜吧

生菜吧、野菜吧有各式各樣的冷盤食材，非常適合解膩轉換口味，像是泡菜、百香果青木瓜，沙拉吧竟然有玉子燒、蟹肉棒吃到飽，旁邊還有好吃的「熊爸溫泉蛋烏龍麵」，都是我超愛的食材呀！

飯吧

飯吧千萬別錯過，這裡有好好吃的滷肉飯、壽喜燒牛丼、安格斯牛黑咖哩，那咖哩真的超級濃郁，讓我忍不住一口接著一口，完全停不下來的美味，重點是旁邊還有溫泉蛋吃到飽，可以搭配咖哩、烏龍麵、壽喜燒牛丼一起享用，非常日式口味唷！

啤酒暢飲吧

熊一燒肉基隆店提供超齊全的暢飲吧，最低598元就包含海尼根生啤酒喝到飽，真的超級划算，滿足吃燒肉配啤酒的完美享受，飲料吧有汽水機、果汁、茶飲、咖啡機、沙瓦等等應有盡有，還有哈根達斯冰淇淋吃到飽唷！

熊一燒肉基隆店｜完整菜單Menu

熊一燒肉基隆店｜998橫綱燒肉吃到飽

熊一燒肉基隆店用餐價位從598元到1098元，我們今天點最頂級的「998元橫綱燒肉吃到飽」（晚餐是1098元），這個價位可以吃到超好吃的原塊Prime嫩煎牛排、見島和牛嫩尖沙朗、薄切牛舌、奶油北海道大干貝等等，真的非常推薦，頂級肉肉真的超好吃呀！

奶油北海道大干貝

首先最推薦的是奶油北海道大干貝，北海道干貝真的蠻大顆，搭配奶油一起烤太幸福了，今天吃了16顆干貝，實現干貝自由的一天呀～～～必點👍

日式清酒大蛤

超大顆的日式清酒大蛤，非常鮮甜的大蛤蜊，清酒湯底一口乾好爽，蛤蜊很新鮮又大又飽滿，喜歡吃蛤蜊的朋友們，這個一定要多點幾份！

大海虎蝦XL

698元吃到飽就能吃到海鮮吃到飽，但是998元有大海虎蝦XL吃到飽，非常大隻的虎蝦，肉質札實彈牙，新鮮的蝦子帶點甜味～

奶油胡椒蝦

我個人好愛奶油胡椒蝦和絲瓜蛤蜊，這種碗裝的品項不用擔心烤焦、烤太熟的問題，非常適合覺得燒烤麻煩的人，直接整碗放進去烤，蓋上蓋子很快就熟了！

原塊Prime嫩肩牛排

798元吃到飽可以吃到原塊Prime嫩肩牛排厚切牛排，烤到5分熟剛剛好，牛肉口感Ｑ彈，可以享受咀嚼帶來的牛肉香氣。

見島和牛嫩肩沙朗

想吃和牛吃到飽一定要點橫綱燒肉吃到飽，提供美國和牛見島和牛嫩肩沙朗吃到飽，建議烤到3分熟即可，油花與牛肉比例剛好，入口有點嚼勁，但是會越嚼越香！

薄切牛舌

熊一有提供牛舌吃到飽唷！薄切牛舌也是必點的品項，可以至醬料區拿取蔥鹽做搭配，牛舌口感很彈牙，薄切吃起來更脆口，口感很棒唷！

A級雪紋豚松阪

豬肉推薦A級雪紋豚松阪，松阪豬口感脆口彈牙，入口很驚艷，吃起來沒有豬臭味，絕佳的口感完全不會太乾柴，牛牛吃完可以換豬豬吃到飽～

原塊骨付牛小排

我今天的第一名就是「原塊骨付牛小排」，厚切牛小排也太好吃了吧！燒烤帶出的油脂香氣讓我口水直流，牛小排吃起來蠻軟嫩，5分熟剛剛好，完全不會難咀嚼，是很好吃的帶骨牛小排，喜歡吃牛肉的朋友們，這個還不點爆嗎！！！

不論你是基隆人還是來基隆旅遊的人，推薦你們一定要找個中午去吃熊一燒肉基隆店，白天的海景真的太美了～598元燒肉啤酒吃到飽，搭配百萬海景，真的CP值超高！！！台北的朋友熊一頂級燒肉西門二店、台大店也都開幕囉～趕快約大胃王、肉食主義的朋友一起去吃燒肉吧！

熊一燒肉基隆店｜店家資訊

熊一燒肉基隆店｜分店資訊

台北西門店 台北市萬華區西寧南路155號2樓 台北西門二店 台北市萬華區西寧南路161號2樓 基隆東岸店 基隆市仁愛區仁二路236號3樓 台大店 台北市大安區羅斯福路四段85號2樓

※因拍攝效果&各家門市坪數及空間不同，各項餐點、歡樂吧品項、餐點呈現及服務方式可能不同，實際提供餐點及供應方式均以各門市提供爲準。如有指定餐點，歡迎預約前電洽門市。