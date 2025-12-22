員林最美燒肉店！彰化美食脂本燒肉，免飛日本就能吃到30cm幻切牛舌，約會首選。

彰化約會餐廳推薦！「脂本燒肉ZHIBEN YKNK」是我最喜歡的彰化燒肉店，從用餐環境到餐點品質，真的都非常滿意，燒肉是以套餐形式呈現，每個套餐都可以吃到超多種肉品！在彰化員林想吃到最頂級的日本A5和牛燒肉，還有日本超紅的「30cm幻切牛舌」，就來脂本燒肉吧！

這裡非常適合聚餐、約會、紀念日唷～生日有送生日招待，現在聖誕節期間限定推出「安格斯牛聖誕樹」一份只要298元，大家趕快訂位吃起來吧！

脂本燒肉 員林店｜店內環境

店內用餐環境很舒服，寬敞的座位完全不擁擠，抽風設備很完善，在店內不會有濃濃的燒肉味、煙味，吃完不會滿身燒肉味，我覺得非常棒！

脂本燒肉 員林店｜菜單Menu

脂本燒肉 員林店｜聖誕限定！安格斯聖誕樹

我們就是被這顆肉肉聖誕樹吸引，馬上訂位來脂本用餐！脂本獨家的節慶儀式感，肉食主義者最愛的一棵樹「安格斯聖誕樹聖誕樹」，聖誕節限定加購只要298元，點選指定和牛套餐免費贈送唷！

安格斯聖誕樹聖誕樹真的是今年聖誕節～打卡滿分的聖誕樹！好美呀！

脂本燒肉 員林店｜逸品安格斯伊比利雙人套餐

脂本燒肉的套餐選擇很多，不吃牛也有兩種套餐可以選擇，雙人套餐價位是1580～4380元，另外會酌收10%服務費，雙人套餐2380元就能吃到日本A5和牛，我今天吃的套餐是「逸品安格斯伊比利」雙人套餐2580元的價位～馬上來看看我們吃了什麼吧！

入座店員就會端上熱騰騰雞湯，暖暖胃會有幸福的感覺，用餐均會附上湯品、包肉生菜、鹽蔥無限供應，整壺的雞湯是長輩的最愛，媽咪真的喝了超多碗！

北海道極製手卷

套餐包含一份前菜「北海道極製手卷」，有三種口味可以選擇：親子鮮蝦、魚卵珠貝、壽喜牛肉，我個人最喜歡魚卵珠貝，料很多又很鮮甜，手卷記得要上桌趕快吃，才能吃到脆口的海苔唷～

伊比利豬松板

我覺得脂本燒肉ZHIBEN YKNK的套餐很划算，套餐不用選擇肉品，是所有列出來的肉品都有，可以吃的非常滿足，我們每次兩個人吃雙人套餐都吃不完，真的份量很大呀！

逸品安格斯伊比利雙人套餐包含六種肉品，其中三樣豬肉、三樣牛肉，選用頂級的安格斯牛及伊比利豬，肉品的品質真的都很不錯！

頂級的伊比利松阪豬吃起來軟嫩中帶有Q彈，不油膩又有獨特的爽脆嚼勁，會越嚼越香～不乾柴又沒有豬臭味唷！

伊比利豬肋條

伊比利豬肋條油花很豐富，烤製外層金黃焦脆，咬下去中間會爆汁，肥瘦交織的口感很Ｑ彈，真的很好吃呢～完全不輸牛肋條唷！

伊比利豬梅花

伊比利豬梅花如大理石紋一樣，真的好漂亮～肉質細緻、肥瘦相間的吃起來軟Ｑ不油膩，今天吃到的三款豬肉我都好喜歡，真的不用擔心烤太久不好吃，伊比利豬的口感真的好棒！

主廚嚴選：澳洲穀飼牛舌薄切

套餐中包含一份「脂本主廚嚴選肉品」，今天竟然是我最愛吃的牛舌，也太幸福了吧～如果怕考的技術不好，可以請教店員～他們人都很nice，會很親切的教學，牛舌只要簡單烤至5分熟，脆彈的口感超好吃，再放上絕佳配角「蔥鹽」，就是我心心念念的味道！

建議單面煎烤即可，薄切牛舌那嫩中帶脆，香氣十足但不油膩的平衡口感，是我最喜歡的燒肉品項唷！你們看烤完的牛舌是不是很誘人，我一個人可以吃完這一整盤！

安格斯肩胛牛小排

我們的套餐中的牛肉是「美國安格斯牛」，油花分布均勻像大理石紋，肉片切的有點厚度，一切不會散掉，品質真的很棒！安格斯肩胛牛小排肉質結實但又有豐富油花，所以不會難咀嚼，我覺得牛味好香又不油膩，可以搭配桌上的燒肉醬一起享用唷！

日本A5和牛霜降

太幸福了吧！套餐中可以吃到日本A5和牛唷！看看這像雪花般的油花，果然是日本和牛才有的細緻、均勻油花，光用看的就口水直流了呀！

日本A5和牛霜降吃起來好軟嫩，入口即化的口感，但是又不會很油膩，是非常好吃的和牛唷！

脂本極上海鮮盛和

套餐中包含「脂本極上海鮮盛和」，可以從五種中選兩種：極鮮大草蝦、北海道生食級干貝、日本帆立貝、紋甲花枝、廣島生蠔～前面兩種是不需要加價就能吃到！

生食級干貝不用煮太久，吃起來軟嫩很鮮甜～極鮮大草蝦很新鮮，蝦蝦口感脆彈，而且蠻大隻的唷！

蔬食三拼

蔬食的部分會提供一份拼盤，如果不想吃蔬菜，也可以換成法式松露雞腿肉，非常適合愛吃肉的旁有，但是我覺得套餐中的肉肉真的好多，有蔬菜轉換口味更棒！

月見和牛飯

副食的部分也有五種選擇，推薦加價升級：月見和牛飯、月見海鮮烏龍麵，這兩道真的真心超級喜歡，是日料店一碗就要賣貴貴的主食，在這裡158和268元就能吃到了！

加價$268元升級「月見和牛飯」，和牛肉片鋪滿滿，上面放上一顆生食蛋黃，滑順的蛋液拌飯很好吃喔！

月見海鮮烏龍麵

加價$158元升級「月見海鮮烏龍麵」，這是一碗超澎派的烏龍麵，上面鋪滿了蛤蜊和珠貝，湯頭都是海鮮的鮮甜，整體很清爽，與燒肉成為完美的對比。

脂本燒肉 員林店｜限量必點「30cm幻切牛舌」

這裡可以吃到日本超紅的幻切牛舌，一次品嘗到整條牛舌不同的口感，牛舌根的柔嫩與舌中段的脆彈，喜歡牛舌的朋友一定要試試看，真的會被牛舌征服，店員會幫忙代烤，可以吃到最佳熟度與口感。

牛舌口感軟Ｑ又脆甜，在其他肉品很難吃到的口感，烤至外脆焦香，中間咬下去還有肉汁，最喜歡這脆脆的口感了！

脂本燒肉 員林店｜套餐飲品＆甜點

套餐包含飲品和甜點，飲料和甜點都很用心，這裡有霍格華茲的奶油啤酒，店家自製的奶蓋配上麥根沙士，是無酒精版本的奶油啤酒，超強唷！另外一杯是季節限定鮮榨果汁，今天喝的是奇異果汁，真的很真材實料，小孩和長輩都很喜歡～

甜點有四種選擇：哈根達斯、雪花冰、檸檬愛玉、紫米粥，日式牛奶雪花冰很好吃，奶香味濃郁，畫龍點睛的荔枝爆爆珠，吃完燒肉接著吃雪花冰真的好讚！想吃熱的甜點推薦紅豆紫米粥，淋上特製奶蓋，口感滑順又綿密，有紫米獨特的香氣和甜甜的紅豆，是想像得到的美味！

彰化的朋友，想吃好吃燒肉不用跑去台中，彰化在地品牌讓我念念不忘的燒肉店，脂本燒肉ZHIBEN YKNK真的很好吃，是吃完會很滿足、很有飽足感的燒肉店！非常推薦約會、聚餐、紀念日來吃唷！

脂本燒肉 員林店｜店家訂位資訊

脂本燒肉 ZHIBEN YKNK 員林店

地址：彰化縣員林市民生里萬年路１段１９０號１樓

電話訂位：04-8337061

營業時間：

◖ 週一至週五 17:00 – 23:00

◖ 週六及週日 11:00 – 15:30，17:00 – 00:00

脂本燒肉｜inline線上預約



＿

脂本燒肉ZHIBEN YKNK 彰化店

地址：彰化縣彰化市辭修路199號

電話訂位：04-7288575

延伸閱讀

[台北美食] 二本松涮涮屋｜台北約會餐廳推薦｜秋季限定「帝王蟹五吃」整隻活體帝王蟹上桌！

[台中美食] 船艙 omakase｜日本米其林二星主廚坐鎮｜正宗日本無菜單懷石料理

[台中美食] 艾割烹｜北屯全新開幕！板前日式無菜單料理，晚餐套餐開箱

[台中美食] 旼禾割烹｜全預約制日式無菜單｜中午只要1600+10%

一秒到日本！板橋車站居酒屋，厚切慢燉牛舌與超狂焗烤松露薯泥。