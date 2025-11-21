[台北美食] 二本松涮涮屋｜台北約會餐廳推薦｜秋季限定「帝王蟹五吃」整隻活體帝王蟹上桌！

內容目錄

說到台北約會高級餐廳，一定會想到二本松涮涮屋和橋山壽喜燒，今天來到主打奢華火鍋的二本松，品嚐秋季限定的「帝王蟹套餐」，將整隻活體帝王蟹端上桌，可以一次吃到「帝王蟹五吃」，還有日本A5和牛、海膽、魚子醬等頂級食材，極致的奢華饗宴，聖誕大餐還沒想好的朋友們，趕進訂位了！今年聖誕節聚餐就吃這家吧！

二本松涮涮屋｜台北奢華日式火鍋推薦

二本松涮涮屋和橋山壽喜燒是同一個老闆經營，兩間店都在大安站附近，都是我很喜歡的餐廳，想吃火鍋就選二本松，想吃壽喜燒就去橋山，這兩間都是預約困難店，熱門時段一定要儘早預約喔！

二本松涮涮屋隱身在大安站的巷弄裡，非常有京都巷弄裡omakase的氛圍，全程都有專人桌邊服務，每一份套餐都有包含開胃前菜、主餐、菜盤、火鍋、甜點、飲品，5星級的服務及精緻的餐點，非常推薦大家來試試看唷！

二本松很適合約會、慶生、紀念日用餐，餐點價位從$1380元起，日本A5和牛套餐$2180元起，推薦海陸套餐，非常澎湃可以吃的很滿足！

二本松涮涮屋｜菜單Menu

二本松涮涮屋｜秋季限定！極上帝王蟹套餐

吃了好多次的二本松，趁著螃蟹季來吃「日本極上帝王蟹雙人套餐」，這個套餐一定要提前預訂才吃得到，現在吃帝王蟹最肥美的季節，真的超級值得唷！

套餐價格是雙人$8680元＋10%服務費，可以吃到整隻的活體帝王蟹，除了火鍋涮主之外，可以吃到五種料理方式，蟹肉鮮甜彈牙，大大大滿足呀！

和風蟹肉鮭魚卵豆腐

套餐的開胃前菜有很多選擇，其中我最喜歡這個豆腐，店家自製的蛋豆腐口感很滑順，上面鋪滿蟹肉、鮭魚卵，一起入口很鮮美，清爽又開胃。

松露山藥海膽佐小豆島醬油

前菜有三種選擇，喜歡山藥泥口感的朋友可以試試這個，上面有海膽醬、滿滿的鮭魚卵，還可以吃到松露濃郁的香氣，滑順的口感整體很清爽鮮美。

手工鮮蝦雲吞野生烏魚子粉

主食有越光米、魚子醬胡麻冷麵和這道「手工鮮蝦雲吞野生烏魚子粉」可以選擇，也可以不選擇主食，選擇吃完火鍋後煮粥，若是食量不大，推薦可以選擇雲吞，因為整個套餐吃下來真的超級飽，我完全吃不下飯和麵了，但是雲吞的份量精緻，手工製作的口感很驚艷，值得試試唷！

二本松涮涮屋的湯底有三種選擇，昆布湯、玉露湯、藥膳湯，可以選擇兩種做成鴛鴦鍋，在這裡吃到的都是非常頂級的食材，像是今天的帝王蟹和A5和牛，所以選擇簡單的湯底涮煮，更能吃到食材本身的香氣，保留食材最原始的味道，我個人最喜歡玉露湯，使用文山包種茶和柴魚魚片熬煮而成的湯底，喝起來有淡淡的柴魚香氣，煮海鮮很適合。

日本帝王蟹五吃

二本松這次推出帝王蟹套餐，以帝王蟹五吃的方式呈現，包含帝王蟹腿刺身、奶油大蔥烤蟹腳、涮煮帝王蟹身、帝王蟹肉蒸蛋、帝王蟹膏粥，兩個人吃一整吃將近2公斤重的帝王蟹，活體上桌現殺的真的好新鮮，年末犒賞自己這一年辛苦了，把錢錢變成自己喜歡的樣子吧！

奶油大蔥烤蟹腳

五吃中我的第一名「奶油大蔥烤蟹腳」，烤過的蟹腳保留蟹肉的鮮甜，新鮮的帝王蟹真的很鮮甜、肉質Ｑ軟，一吃就愛上！蟹腳都有剪開處理過，食用很方便不會吃得很狼狽。

帝王蟹腿刺身

第二名是「帝王蟹腿刺身」，第一次吃到生食的帝王蟹，不愧是活體現殺，新鮮的刺身可以吃到蟹肉的鮮甜，入口的口感超級驚艷！

帝王蟹肉蒸蛋

日式蒸蛋是以帝王蟹膏湯下去製作，口感滑嫩入口就化掉了，蛋香濃郁上面可以吃到帝王蟹肉。

涮煮帝王蟹身

今天特別選了很適合煮海鮮的昆布鍋，將帝王蟹肉以昆布鍋涮煮，肉質沒有剛剛炙烤那麼Ｑ彈，但是還是有鮮甜的海味，重點是煮完後的湯頭，都是帝王蟹的風味，一定要喝一碗唷！

帝王蟹膏粥

最後再加入帝王蟹膏熬煮成粥，風味好濃郁，鮮甜的帝王蟹粥太奢華了！

日本A5和牛翼板

你以為吃完帝王蟹就結束了嗎！？套餐中還包含日本A5和牛，夢幻的「和牛翼板」，油花分布很均勻，3分熟剛剛好很軟嫩，不用擔心不好拿捏熟度，都有專人桌邊服務，只要開心吃飯聊天即可。

最喜歡吃A5和牛，軟嫩到入口即化的程度，和牛的油脂在口中化開，是幸福的滋味呀！

月見干貝和牛舌飯（加點）

看到期間限定就控制不住我自己！明明已經吃很飽，還是加點了一份「月見干貝和牛舌飯」，還好有點，真的超級好吃！看到粉色切面的牛舌很幸福，口感脆口軟Ｑ超好吃，飯上面還鋪滿了干貝，真的超浮誇呀！必點推薦！

麝香葡萄氣泡酒（加點）

今天慶生點了兩杯「麝香葡萄氣泡酒」犒賞自己！裡面的日本麝香葡萄真好好吃，又甜又脆的口感，搭配氣泡酒冰鎮，很清爽超喜歡唷！

文山包種茶

最後來到甜點時間，套餐中有飲品和甜點可以選擇，第一套推薦「文山包種茶＋萬丹紅豆鍋餅」，飯後來一杯文山包種茶，清爽解膩剛剛好。

萬丹紅豆鍋餅

鍋餅裡面包著滿滿的紅豆泥，外皮很酥脆，是不油膩很好吃的甜點，我覺得份量很大一個，是可以兩個人一起分食的甜點。

日本頂級抹茶

吃日式料理，飯後飲品來一杯日式抹茶，是很不錯的選擇，橋山選擇來自日本的抹茶粉，抹茶香氣濃郁，尾韻帶點苦味，非常好喝。

手切菊花豆腐

甜點推薦一定要選二本松著名的手切菊花豆腐，這刀功真的太厲害了，猶如一朵菊花的豆腐，入口軟嫩有點像豆花口感，是一道賞心悅目的甜點唷～

二本松涮涮屋｜店家資訊