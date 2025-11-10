[台中美食] 船艙 omakase｜日本米其林二星主廚坐鎮｜正宗日本無菜單懷石料理

不用飛出國！來到台中「船艙せんしつ」，就能吃到日本米其林餐廳料理長的手藝，由日本金澤米其林二星餐廳前料理長坐鎮，打造正宗日本無菜單懷石料理，午間套餐只要2980元，就能吃到最道地的日料Omakase，享受日本職人精神、頂級食材、精緻用心的服務，是一場色香味俱全的美食饗宴。台中最強日本懷石料理推薦給大家～

船艙せんしつ｜米其林主廚Ｘ無菜單懷石料理

想吃道地日式懷石料理、無菜單料理，不用飛去日本，不用上萬元，在台中船艙せんしつ就可以吃到囉！

由日本金澤米其林二星餐廳前料理長進駐，將正宗日本無菜單懷石料理帶來台灣，師傅會用日文現場講解食材及料理手法，副主廚即時翻譯，讓大家不只享受美食，還能更了解日本文化。

在船艙可以享受道地的日本料理，還能享受五星級服務，每一個細節都顧到，但是不收服務費，是我吃過這麼多無菜單料理中，唯一一間免服務費的餐廳喔！

船艙せんしつ｜用餐環境開箱

船艙せんしつ的外觀非常吸睛，真的是「大船入港」，將店門口打造成一艘大船，底下還有擺放魚缸，就像飄揚在海上一樣，而用餐的空間真的是船艙。

店內有板前座位、半包廂、包廂座位，我喜歡板前座位，可以欣賞師傅的手藝，聽師傅講解每一道料理，這是無菜單最迷人的地方。

日本人的細心總是讓人很驚喜，每個位置都有放置一個小小的榻榻米，這是專門讓大家放手機的地方喔～

船艙せんしつ｜午間套餐2980元開箱

我們今天是享用午間套餐，一個人的價位是2980元，不收取服務費，我覺得整個體驗下來真的物超所值，非常推薦唷！

第一道是精緻擺盤的生魚片海膽料理，之前在京都吃過正宗懷石料理，從食材到擺盤到餐具，都是精心設計，主廚會依照當季食材打造無菜單料理。

今日的生魚片是日本太刀魚，肉質柔軟細緻、晶瑩剔透，表皮經過炙燒微微脆口又有油脂炙燒過的香氣，配上上面的北海道赤海膽一起享用，好幸福。

熱前湯上桌，看似透明的湯品，是以日本真鯛熬煮的精華，有淡淡的鮮味，裡面加入米果增加口感，連上面的青菜都有做出造型，真的是一碗精心準備的湯品。

這一道生魚片包含：日本黑鮪魚赤身、日本黑鮪魚大腹、長尾濱鯛

日本黑鮪魚大腹是黑鮪魚脂肪最多的部位，油脂很豐富，剖面真的好漂亮，非常特別的是經過稻草煙燻，第一次吃到有著煙燻香氣的黑鮪魚大腹，入口即化的口感，很滑順很濃郁～

師傅精湛的刀工切成波浪型狀，增加接觸面積，可以更好地吸收醬汁，搭配主廚特製的開心果醬油，有堅果的香氣，但又很清爽，非常美味的組合。

船艙せんしつ的秋季菜單，使用楓葉點綴，呈現適合這個季節的菜餚，前方兩顆胭脂蝦握壽司，胭脂蝦口感紮實軟滑，吃起來鮮甜美味。

後面這一碗是甲魚金羽蒸，口感如羽毛般比茶碗蒸更絲滑，這一道使用甲魚入料，滿滿的膠原蛋白，吃起來很滑順，沒有甲魚的腥味，真的處理得好好，最驚喜的是裡面有一塊年糕，主廚說這是代表祝福的意思～

超美的「八寸料理」，裡面有八道料理，每一個都是一口的大小，每一道都口味都好驚艷～烤麩、松阪豬、烤午魚、松葉蟹春捲、鮭魚卵玉米豆腐、玉子燒、香煎鮑魚、甜柿。

左邊的綠色像甜的料理，是烤麩配上甜味味噌，口感有點像烤麻糬，非常特別！右邊的春捲是因應秋季的松葉蟹春捲，入口是滿滿的蟹肉，很鮮甜。

下一道是煮物料理：具足煮，這是一種日本的傳統料理方式，通常會以甲殼類海鮮放入高湯中熬煮，今天的海鮮是「車蝦」，蝦肉口感脆彈，保留海鮮的鮮甜海味，湯頭都是蝦膏和甲殼精華，很濃郁很好喝。

最後的鹹食是「釜飯」，每一組客人會獲得自己的一甕釜飯，每人大約可以分到兩碗飯量，我到這個環節已經吃不下兩碗飯，但是男生的食量是沒問題的。

釜飯看似簡單，但是入口可是非常不簡單，釜飯吸滿鯛魚的鮮甜，淡淡的鹹味和食材的味道，讓人一口接著一口，雖然很飽的我，還是吃了兩碗飯～

最後的甜點是「手工仙草凍」，今天整個套餐下來，讓我有種來到京都吃omakase的感覺，最後的甜點突然帶我回到台灣，店家特別挑選台有名的手工仙草凍，搭配北海道鮮奶油，打造一份中日結合的甜點。

台中最強的無菜單懷石料理就在「船艙せんしつ」，日本米其林主廚打造的無菜單料理，真的非常推薦，每一道料理都能吃到料理長的用心設計，午餐套餐只要2980元，我覺得非常值得，適合紀念日、生日等聚餐選擇唷！

船艙せんしつ｜店家資訊